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Собянин допустил ужесточение ограничений при ухудшении ситуации с COVID-19

Собянин допустил ужесточение ограничений при ухудшении ситуации с COVID-19 - РИА Новости, 04.10.2021

Собянин допустил ужесточение ограничений при ухудшении ситуации с COVID-19

Власти Москвы будут принимать необходимые меры в случае ухудшения ситуации с коронавирусом, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T14:32

2021-10-04T14:32

2021-10-04T14:32

распространение коронавируса

общество

москва

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коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Власти Москвы будут принимать необходимые меры в случае ухудшения ситуации с коронавирусом, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом."Дальше будем контролировать ситуацию и принимать необходимые меры в случае ухудшения данной ситуации", - сообщил Собянин.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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