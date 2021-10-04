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Собянин допустил ужесточение ограничений при ухудшении ситуации с COVID-19
Собянин допустил ужесточение ограничений при ухудшении ситуации с COVID-19 - РИА Новости, 04.10.2021
Собянин допустил ужесточение ограничений при ухудшении ситуации с COVID-19
Власти Москвы будут принимать необходимые меры в случае ухудшения ситуации с коронавирусом, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T14:32
2021-10-04T14:32
2021-10-04T14:32
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Власти Москвы будут принимать необходимые меры в случае ухудшения ситуации с коронавирусом, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом."Дальше будем контролировать ситуацию и принимать необходимые меры в случае ухудшения данной ситуации", - сообщил Собянин.
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Собянин допустил ужесточение ограничений при ухудшении ситуации с COVID-19
Мэр Москвы Собянин допустил ужесточение ограничений при ухудшении ситуации с COVID-19