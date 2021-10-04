https://ria.ru/20211004/ofshory-1752993227.html

Спикер Рады прокомментировал данные об офшорах Зеленского

Спикер Рады прокомментировал данные об офшорах Зеленского - РИА Новости, 04.10.2021

Спикер Рады прокомментировал данные об офшорах Зеленского

Власти Украины должны быть открытыми и не изменять своим принципам в реагировании на офшорный скандал, в котором фигурирует нынешний президент Владимир... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T13:57

2021-10-04T13:57

2021-10-04T13:57

в мире

украина

сша

владимир зеленский

верховная рада украины

дмитрий разумков

"досье пандоры"

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КИЕВ, 4 окт - РИА Новости. Власти Украины должны быть открытыми и не изменять своим принципам в реагировании на офшорный скандал, в котором фигурирует нынешний президент Владимир Зеленский и его окружение, считает спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков.Ранее Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) со ссылкой на "досье Пандоры" сообщил, что Зеленский якобы использовал офшорные схемы, чтобы его семья могла получать прибыль от бизнеса за рубежом, не декларируя это. В этих схемах в частности фигурируют нынешний глава СБУ Иван Баканов, а также первый помощник Зеленского Сергей Шефир."Что касается тех или иных офшорных компаний – мне не корректно будет комментировать. Я считаю, что власть должна быть максимально открытой и на марше менять свои позиции и принципы не стоит", - сказал Разумков на брифинге в понедельник.По его словам, он не говорил с президентом ранее о наличии офшоров, подобной информацией о связи главы государства с такими компаниями, он не располагает."С юридической точки зрения для бизнеса – они имеют право существовать. Если мы говорим об офшорных компаниях, связанные с публичными лицами, то здесь оценки более категоричные. Об этом нужно быть более открытыми обществу", - сказал Разумков.Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал "досье Пандоры" о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В нем фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, а также более 300 чиновников из порядка 100 стран. В расследовании консорциума журналистов США названы крупнейшим налоговым убежищем.Консорциум ранее назвал это расследование своим самым масштабным разоблачением финансовых тайн. Он отметил, что в досье фигурируют репортажи более 600 журналистов из 117 стран и данные из более чем 11,9 миллиона файлов, полученные в результате утечки.В 2016 году по итогам его расследования были обнародованы "Панамские документы". Они были опубликованы в немецкой Sueddeutsche Zeitung, в них ссылались на якобы документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которые, как утверждала газета, свидетельствуют о причастности ряда мировых лидеров и их приближенных к офшорным схемам. Аутентичность "панамских бумаг" официально не подтверждена, а сама Mossack Fonseca заявила, что отказывается заверить их подлинность, и назвала действия журналистов преступлением.

https://ria.ru/20211004/ukraina-1752986797.html

https://ria.ru/20211004/dose_pandory-1752984065.html

https://ria.ru/20211004/zelenskiy-1752958142.html

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в мире, украина, сша, владимир зеленский, верховная рада украины, дмитрий разумков, "досье пандоры"