Спикер Рады прокомментировал данные об офшорах Зеленского
Спикер Рады Разумков о "досье Пандоры": Зеленский должен быть открыт по вопросу офшоров
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСоветник президента Украины Владимира Зеленского, глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков
КИЕВ, 4 окт - РИА Новости. Власти Украины должны быть открытыми и не изменять своим принципам в реагировании на офшорный скандал, в котором фигурирует нынешний президент Владимир Зеленский и его окружение, считает спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков.
Ранее Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) со ссылкой на "досье Пандоры" сообщил, что Зеленский якобы использовал офшорные схемы, чтобы его семья могла получать прибыль от бизнеса за рубежом, не декларируя это. В этих схемах в частности фигурируют нынешний глава СБУ Иван Баканов, а также первый помощник Зеленского Сергей Шефир.
"Что касается тех или иных офшорных компаний – мне не корректно будет комментировать. Я считаю, что власть должна быть максимально открытой и на марше менять свои позиции и принципы не стоит", - сказал Разумков на брифинге в понедельник.
По его словам, он не говорил с президентом ранее о наличии офшоров, подобной информацией о связи главы государства с такими компаниями, он не располагает.
"С юридической точки зрения для бизнеса – они имеют право существовать. Если мы говорим об офшорных компаниях, связанные с публичными лицами, то здесь оценки более категоричные. Об этом нужно быть более открытыми обществу", - сказал Разумков.
Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал "досье Пандоры" о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В нем фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, а также более 300 чиновников из порядка 100 стран. В расследовании консорциума журналистов США названы крупнейшим налоговым убежищем.
Консорциум ранее назвал это расследование своим самым масштабным разоблачением финансовых тайн. Он отметил, что в досье фигурируют репортажи более 600 журналистов из 117 стран и данные из более чем 11,9 миллиона файлов, полученные в результате утечки.В 2016 году по итогам его расследования были обнародованы "Панамские документы". Они были опубликованы в немецкой Sueddeutsche Zeitung, в них ссылались на якобы документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которые, как утверждала газета, свидетельствуют о причастности ряда мировых лидеров и их приближенных к офшорным схемам. Аутентичность "панамских бумаг" официально не подтверждена, а сама Mossack Fonseca заявила, что отказывается заверить их подлинность, и назвала действия журналистов преступлением.