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Основатель "Грузинской мечты" попал в "досье Пандоры"
Основатель "Грузинской мечты" попал в "досье Пандоры" - РИА Новости, 04.10.2021
Основатель "Грузинской мечты" попал в "досье Пандоры"
Основатель правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" и бывший премьер страны Бидзина Иванишвили якобы учредил 12 офшорных компаний на Британских Виргинских... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T13:25
2021-10-04T18:01
в мире
грузия
британские виргинские острова
сша
бидзина иванишвили
"досье пандоры"
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Основатель правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" и бывший премьер страны Бидзина Иванишвили якобы учредил 12 офшорных компаний на Британских Виргинских островах с 1998 по 2016 год, утверждается в расследовании "досье Пандоры" Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ)."В период с 1998 по 2016 год Иванишвили учредил на Британских Виргинских островах 12 компаний, которые в какой-то момент указали (офшорную сервисную компанию - ред.) Alcogal в качестве регистрирующего агента", - сообщается на сайте консорциума журналистов-расследователей.Согласно статье, в документах содержится ограниченная информация об активах и операциях компаний Иванишвили."Досье" утверждает, что в октябре 2011 года финансовые регуляторы Британских Виргинских островов направили в Alcogal письмо с запросом о созданной для Иванишвили компании Finseck. В ответ Alcogal заявила, что компания связана с фондом, учрежденным Иванишвили в интересах его детей. В документах не содержится информации о том, что послужило причиной запроса регуляторов, а также о дальнейших действиях.Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал "досье Пандоры" о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В нем фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, а также 400 чиновников из порядка 100 стран. В расследовании консорциума журналистов США названы крупнейшим налоговым убежищем.
https://ria.ru/20211004/peskov-1752981130.html
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британские виргинские острова
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в мире, грузия, британские виргинские острова, сша, бидзина иванишвили, "досье пандоры"
13:25 04.10.2021 (обновлено: 18:01 04.10.2021)
 
Основатель "Грузинской мечты" попал в "досье Пандоры"

"Досье Пандоры": основатель "Грузинской мечты" Иванишвили учредил 12 офшорных компаний

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБидзина Иванишвили на пресс-конференции в Тбилиси
Бидзина Иванишвили на пресс-конференции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Основатель правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" и бывший премьер страны Бидзина Иванишвили якобы учредил 12 офшорных компаний на Британских Виргинских островах с 1998 по 2016 год, утверждается в расследовании "досье Пандоры" Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ).
"В период с 1998 по 2016 год Иванишвили учредил на Британских Виргинских островах 12 компаний, которые в какой-то момент указали (офшорную сервисную компанию - ред.) Alcogal в качестве регистрирующего агента", - сообщается на сайте консорциума журналистов-расследователей.
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В Кремле прокомментировали "досье Пандоры"
Согласно статье, в документах содержится ограниченная информация об активах и операциях компаний Иванишвили.
"Досье" утверждает, что в октябре 2011 года финансовые регуляторы Британских Виргинских островов направили в Alcogal письмо с запросом о созданной для Иванишвили компании Finseck. В ответ Alcogal заявила, что компания связана с фондом, учрежденным Иванишвили в интересах его детей. В документах не содержится информации о том, что послужило причиной запроса регуляторов, а также о дальнейших действиях.
Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал "досье Пандоры" о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В нем фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, а также 400 чиновников из порядка 100 стран. В расследовании консорциума журналистов США названы крупнейшим налоговым убежищем.
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В миреГрузияБританские Виргинские островаСШАБидзина Иванишвили"досье Пандоры"
 
 
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