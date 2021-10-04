11:00 04.10.2021 (обновлено: 16:27 04.10.2021)
В "досье Пандоры" фигурируют президенты Конго и Габона
Президенты Конго и Габона фигурируют в "досье Пандоры" как бывшие владельцы офшоров
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо и глава Габона Али Бонго Ондимба фигурируют в "досье Пандоры" об офшорных компаниях, сообщает газета Monde со ссылкой на данные Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ).
Согласно досье, президент Конго владел рядом офшорных компаний на британских Виргинских островах около 20 лет. Первая компания Inter African Investment была зарегистрирована в августе 1998 года – менее чем через год после прихода Сассу-Нгессо к власти в стране. Счет этой компании был открыт в лондонском отделении португальского банка Espirito Santo.
Позднее конголезский лидер зарегистрировал на Виргинских островах еще один офшор – компанию Ecoplan Finance, одним из директоров которой была назначена его дочь Жюльен.
"Этому офшору принадлежала большая часть активов конголезской строительной компании Escom Congo, также владеющей правами на разработки алмазных копей", - пишет издание.
Годовой оборот компании, по оценке консорциума африканских журналистов Ancir, составлял порядка 150 миллионов евро. Компании Сассу-Нгессо на Виргинских островах были ликвидированы только в 2016 году после публикации "панамского досье" - первой части расследования относительно мировых офшоров.
Нынешний габонский лидер Али Бонго в конце 2000-х годов также контролировал на Виргинских островах две офшорных компании, пишет газета. В это время он занимал пост министра обороны страны.
В "досье Пандоры" также упоминается действующий премьер-министр Кот-д'Ивуара Патрик Аши, владевший офшорной компанией на Багамских островах по крайней мере до 2006 года.
Брат президента Чада Идриса Деби Закариа в 2008 году с помощью других родственников и предполагаемого контрабандиста оружия зарегистрировал офшорную компанию на Сейшельских островах, говорится в материале.
Ранее сообщалось, что президент Кении Ухуру Кениатта вместе с членами семьи перевел в офшорные зоны ("налоговые убежища") активы на сумму более 30 миллионов долларов.
Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал "досье Пандоры" о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В нем фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, а также 400 чиновников из порядка 100 стран. В расследовании консорциума журналистов США названы крупнейшим налоговым убежищем.
Консорциум ранее назвал это расследование своим самым масштабным разоблачением финансовых тайн. Он отметил, что в досье фигурируют репортажи более 600 журналистов из 117 стран и данные из более чем 11,9 миллиона файлов, полученные в результате утечки.
В 2016 году по итогам его расследования были обнародованы "Панамские документы". Они были опубликованы в немецкой Sueddeutsche Zeitung, в них ссылались на якобы документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которые, как утверждала газета, свидетельствуют о причастности ряда мировых лидеров и их приближенных к офшорным схемам. Аутентичность "панамских бумаг" официально не подтверждена, а сама Mossack Fonseca заявила, что отказывается заверить их подлинность, и назвала действия журналистов преступлением.