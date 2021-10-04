https://ria.ru/20211004/ofshory-1752949819.html

В "досье Пандоры" фигурируют президенты Конго и Габона

В "досье Пандоры" фигурируют президенты Конго и Габона - РИА Новости, 04.10.2021

В "досье Пандоры" фигурируют президенты Конго и Габона

Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо и глава Габона Али Бонго Ондимба фигурируют в "досье Пандоры" об офшорных компаниях, сообщает газета Monde со... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T11:00

2021-10-04T11:00

2021-10-04T16:27

в мире

кения

республика конго

дени сассу-нгессо

ухуру кениатта

идрис деби

mossack fonseca

багамские острова

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо и глава Габона Али Бонго Ондимба фигурируют в "досье Пандоры" об офшорных компаниях, сообщает газета Monde со ссылкой на данные Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ).Согласно досье, президент Конго владел рядом офшорных компаний на британских Виргинских островах около 20 лет. Первая компания Inter African Investment была зарегистрирована в августе 1998 года – менее чем через год после прихода Сассу-Нгессо к власти в стране. Счет этой компании был открыт в лондонском отделении португальского банка Espirito Santo.Позднее конголезский лидер зарегистрировал на Виргинских островах еще один офшор – компанию Ecoplan Finance, одним из директоров которой была назначена его дочь Жюльен.Годовой оборот компании, по оценке консорциума африканских журналистов Ancir, составлял порядка 150 миллионов евро. Компании Сассу-Нгессо на Виргинских островах были ликвидированы только в 2016 году после публикации "панамского досье" - первой части расследования относительно мировых офшоров.Нынешний габонский лидер Али Бонго в конце 2000-х годов также контролировал на Виргинских островах две офшорных компании, пишет газета. В это время он занимал пост министра обороны страны.В "досье Пандоры" также упоминается действующий премьер-министр Кот-д'Ивуара Патрик Аши, владевший офшорной компанией на Багамских островах по крайней мере до 2006 года.Брат президента Чада Идриса Деби Закариа в 2008 году с помощью других родственников и предполагаемого контрабандиста оружия зарегистрировал офшорную компанию на Сейшельских островах, говорится в материале.Ранее сообщалось, что президент Кении Ухуру Кениатта вместе с членами семьи перевел в офшорные зоны ("налоговые убежища") активы на сумму более 30 миллионов долларов.Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал "досье Пандоры" о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В нем фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, а также 400 чиновников из порядка 100 стран. В расследовании консорциума журналистов США названы крупнейшим налоговым убежищем.Консорциум ранее назвал это расследование своим самым масштабным разоблачением финансовых тайн. Он отметил, что в досье фигурируют репортажи более 600 журналистов из 117 стран и данные из более чем 11,9 миллиона файлов, полученные в результате утечки.В 2016 году по итогам его расследования были обнародованы "Панамские документы". Они были опубликованы в немецкой Sueddeutsche Zeitung, в них ссылались на якобы документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которые, как утверждала газета, свидетельствуют о причастности ряда мировых лидеров и их приближенных к офшорным схемам. Аутентичность "панамских бумаг" официально не подтверждена, а сама Mossack Fonseca заявила, что отказывается заверить их подлинность, и назвала действия журналистов преступлением.

https://ria.ru/20211004/chekhiya-1752947830.html

https://ria.ru/20211004/neft-1752918887.html

https://ria.ru/20211004/tsay-1752924775.html

кения

республика конго

багамские острова

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в мире, кения, республика конго, дени сассу-нгессо, ухуру кениатта, идрис деби, mossack fonseca, багамские острова, "досье пандоры"