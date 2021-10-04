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Ивановская область
https://ria.ru/20211004/obrazovanie-1752942527.html
В 25 школах Ивановской области открылись центры "Точка роста"
В 25 школах Ивановской области открылись центры "Точка роста" - РИА Новости, 04.10.2021
В 25 школах Ивановской области открылись центры "Точка роста"
Двадцать пятую "Точку роста" открыли в Вознесенской средней школе Савинского района Ивановской области , сообщил РИА Новости представитель пресс-службы... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T10:43
2021-10-04T10:43
ивановская область
общество
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ИВАНОВО, 4 окт – РИА Новости. Двадцать пятую "Точку роста" открыли в Вознесенской средней школе Савинского района Ивановской области , сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства."В текущем году в рамках национального проекта "Образование" "Точки роста" открылись по естественно-научному и технологическому профилям. С учетом центров цифрового и гуманитарного профилей, созданных в 2019 – 2020 годах, в Ивановской области в настоящее время функционирует 79 современных образовательных пространств", – сказал собеседник агентства.Образовательные пространства оснащены оборудованием для изучения основ робототехники, механики, мехатроники, освоения основ программирования, реализации программ дополнительного образования технической и естественно-научной направленностей, компьютерным и иным оборудованием. Стоимость комплекта оборудования для каждой школы - свыше 1,56 миллиона рублей. За счет местных бюджетов проведены капитальные и косметические ремонты помещений, закуплена мебель для классов предметных компетенций и коворкинга.
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60
общество
10:43 04.10.2021
 

В 25 школах Ивановской области открылись центры "Точка роста"

© РИА Новости / Максим БогодвидКомпьютерный класс
Компьютерный класс - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
Читать ria.ru в
ИВАНОВО, 4 окт – РИА Новости. Двадцать пятую "Точку роста" открыли в Вознесенской средней школе Савинского района Ивановской области , сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
"В текущем году в рамках национального проекта "Образование" "Точки роста" открылись по естественно-научному и технологическому профилям. С учетом центров цифрового и гуманитарного профилей, созданных в 2019 – 2020 годах, в Ивановской области в настоящее время функционирует 79 современных образовательных пространств", – сказал собеседник агентства.
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Образовательные пространства оснащены оборудованием для изучения основ робототехники, механики, мехатроники, освоения основ программирования, реализации программ дополнительного образования технической и естественно-научной направленностей, компьютерным и иным оборудованием. Стоимость комплекта оборудования для каждой школы - свыше 1,56 миллиона рублей. За счет местных бюджетов проведены капитальные и косметические ремонты помещений, закуплена мебель для классов предметных компетенций и коворкинга.
 
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