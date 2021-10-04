https://ria.ru/20211004/obekty-1752915008.html

В России появятся 12 комплексов для обнаружения космических объектов

В России появятся 12 комплексов для обнаружения космических объектов - РИА Новости, 04.10.2021

В России появятся 12 комплексов для обнаружения космических объектов

Дюжина новых комплексов, работающих на различных принципах, появится в России до 2025 года для контроля космических объектов, сообщили журналистам в Минобороны... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T00:05

2021-10-04T00:05

2021-10-04T00:05

безопасность

мурманская область

алтайский край

космос - риа наука

земля

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/16/1602291208_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_7862bafb13c9e023e8eba9835fef4e8a.jpg

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Дюжина новых комплексов, работающих на различных принципах, появится в России до 2025 года для контроля космических объектов, сообщили журналистам в Минобороны РФ.Космические войска РФ 4 октября отмечают свой профессиональный праздник. В этот день в 1957 году в СССР с космодрома Байконур был успешно запущен первый искусственный спутник Земли. Подготовку, запуск и управление первым спутником в орбитальном полете выполняли специалисты Космических войск.Там напомнили, что первый такой комплекс успешно несет боевое дежурство на территории Алтайского края.Также в ведомстве отметили, что продолжаются работы по созданию новых радиолокационных станций системы предупреждения о ракетном нападении в Республике Коми и Мурманской области. В настоящее время боевое дежурство уже несут РЛС "Воронеж" в Ленинградской, Калининградской, Иркутской, Оренбургской областях, в Алтайском, Краснодарском, Красноярских краях. Как сообщалось ранее, благодаря этим станциям вокруг России создано сплошное радиолокационное поле по баллистическим целям.В состав Космических войск Воздушно-космических сил РФ входят воинские части космодрома Плесецк, 15-й армия Воздушно-космических сил особого назначения, главный испытательный космический центр им. Титова, главный центр предупреждения о ракетном нападении, главный центр разведки космической обстановки. Подготовку офицерских кадров для Космических войск ведет Военно-космическая академия им. Можайского.

https://ria.ru/20211003/spektr-1752839292.html

мурманская область

алтайский край

земля

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, мурманская область, алтайский край, космос - риа наука, земля