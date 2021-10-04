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В России появятся 12 комплексов для обнаружения космических объектов
В России появятся 12 комплексов для обнаружения космических объектов - РИА Новости, 04.10.2021
В России появятся 12 комплексов для обнаружения космических объектов
Дюжина новых комплексов, работающих на различных принципах, появится в России до 2025 года для контроля космических объектов, сообщили журналистам в Минобороны... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T00:05
2021-10-04T00:05
безопасность
мурманская область
алтайский край
космос - риа наука
земля
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Дюжина новых комплексов, работающих на различных принципах, появится в России до 2025 года для контроля космических объектов, сообщили журналистам в Минобороны РФ.Космические войска РФ 4 октября отмечают свой профессиональный праздник. В этот день в 1957 году в СССР с космодрома Байконур был успешно запущен первый искусственный спутник Земли. Подготовку, запуск и управление первым спутником в орбитальном полете выполняли специалисты Космических войск.Там напомнили, что первый такой комплекс успешно несет боевое дежурство на территории Алтайского края.Также в ведомстве отметили, что продолжаются работы по созданию новых радиолокационных станций системы предупреждения о ракетном нападении в Республике Коми и Мурманской области. В настоящее время боевое дежурство уже несут РЛС "Воронеж" в Ленинградской, Калининградской, Иркутской, Оренбургской областях, в Алтайском, Краснодарском, Красноярских краях. Как сообщалось ранее, благодаря этим станциям вокруг России создано сплошное радиолокационное поле по баллистическим целям.В состав Космических войск Воздушно-космических сил РФ входят воинские части космодрома Плесецк, 15-й армия Воздушно-космических сил особого назначения, главный испытательный космический центр им. Титова, главный центр предупреждения о ракетном нападении, главный центр разведки космической обстановки. Подготовку офицерских кадров для Космических войск ведет Военно-космическая академия им. Можайского.
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безопасность, мурманская область, алтайский край, космос - риа наука, земля
00:05 04.10.2021
 
В России появятся 12 комплексов для обнаружения космических объектов

В России появятся 12 новых комплексов для обнаружения космических объектов до 2025 года

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Космических войск ВКС
Военнослужащий Космических войск ВКС - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Дюжина новых комплексов, работающих на различных принципах, появится в России до 2025 года для контроля космических объектов, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
Космические войска РФ 4 октября отмечают свой профессиональный праздник. В этот день в 1957 году в СССР с космодрома Байконур был успешно запущен первый искусственный спутник Земли. Подготовку, запуск и управление первым спутником в орбитальном полете выполняли специалисты Космических войск.
"До 2025 года на территории России планируется развернуть более 12 новых лазерно-оптических и радиотехнических комплексов, реализующих различные принципы обнаружения и распознавания космических объектов", - сказали в ведомстве.
Там напомнили, что первый такой комплекс успешно несет боевое дежурство на территории Алтайского края.
Также в ведомстве отметили, что продолжаются работы по созданию новых радиолокационных станций системы предупреждения о ракетном нападении в Республике Коми и Мурманской области. В настоящее время боевое дежурство уже несут РЛС "Воронеж" в Ленинградской, Калининградской, Иркутской, Оренбургской областях, в Алтайском, Краснодарском, Красноярских краях. Как сообщалось ранее, благодаря этим станциям вокруг России создано сплошное радиолокационное поле по баллистическим целям.
В состав Космических войск Воздушно-космических сил РФ входят воинские части космодрома Плесецк, 15-й армия Воздушно-космических сил особого назначения, главный испытательный космический центр им. Титова, главный центр предупреждения о ракетном нападении, главный центр разведки космической обстановки. Подготовку офицерских кадров для Космических войск ведет Военно-космическая академия им. Можайского.
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БезопасностьМурманская областьАлтайский крайКосмос - РИА НаукаЗемля
 
 
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