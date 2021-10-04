https://ria.ru/20211004/neft-1753054808.html

Новак оценил нефтяные запасы в мире

Новак оценил нефтяные запасы в мире - РИА Новости, 04.10.2021

Новак оценил нефтяные запасы в мире

За последние полтора года нефтяные запасы в мире снизились на 364 миллиона баррелей, сообщил вице-премьер России Александр Новак. РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T18:11

2021-10-04T18:11

2021-10-04T19:55

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экономика

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. За последние полтора года нефтяные запасы в мире снизились на 364 миллиона баррелей, сообщил вице-премьер России Александр Новак."Они на сегодняшний день на 130 миллионов ниже среднего пятилетнего значения. Для рынка это хорошо, это означает, что он сбалансирован", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Вице-премьер отметил, что альянс ОПЕК+ и дальше будет следить за происходящим, и добавил, что рост цен на нефть объективно отражает ситуацию."На наш взгляд, на сегодняшний день в августе было небольшое превышение спроса над предложением, что позволило снизить остатки, в том числе относительно среднего пятилетнего значения", — заключил Новак.Нефть марки Brent в понедельник торгуется на максимуме с октября 2018 года (81 доллар за баррель), а WTI — с ноября 2014 года (выше 77 долларов).

https://ria.ru/20211004/katastrofa-1752985096.html

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