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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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Новак оценил нефтяные запасы в мире
Новак оценил нефтяные запасы в мире - РИА Новости, 04.10.2021
Новак оценил нефтяные запасы в мире
За последние полтора года нефтяные запасы в мире снизились на 364 миллиона баррелей, сообщил вице-премьер России Александр Новак. РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T18:11
2021-10-04T19:55
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
в мире
нефть
александр новак
опек
цены на нефть
россия
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. За последние полтора года нефтяные запасы в мире снизились на 364 миллиона баррелей, сообщил вице-премьер России Александр Новак."Они на сегодняшний день на 130 миллионов ниже среднего пятилетнего значения. Для рынка это хорошо, это означает, что он сбалансирован", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Вице-премьер отметил, что альянс ОПЕК+ и дальше будет следить за происходящим, и добавил, что рост цен на нефть объективно отражает ситуацию."На наш взгляд, на сегодняшний день в августе было небольшое превышение спроса над предложением, что позволило снизить остатки, в том числе относительно среднего пятилетнего значения", — заключил Новак.Нефть марки Brent в понедельник торгуется на максимуме с октября 2018 года (81 доллар за баррель), а WTI — с ноября 2014 года (выше 77 долларов).
https://ria.ru/20211004/katastrofa-1752985096.html
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экономика, в мире, нефть, александр новак, опек, цены на нефть, россия, brent
18:11 04.10.2021 (обновлено: 19:55 04.10.2021)
 
Новак оценил нефтяные запасы в мире

Новак: запасы нефти в мире на 130 миллионов баррелей ниже среднего значения за пять лет

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Александр Новак на совещании по социально-экономическому развитию Северо-Кавказского федерального округа
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак на совещании по социально-экономическому развитию Северо-Кавказского федерального округа - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. За последние полтора года нефтяные запасы в мире снизились на 364 миллиона баррелей, сообщил вице-премьер России Александр Новак.
"Они на сегодняшний день на 130 миллионов ниже среднего пятилетнего значения. Для рынка это хорошо, это означает, что он сбалансирован", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
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Вице-премьер отметил, что альянс ОПЕК+ и дальше будет следить за происходящим, и добавил, что рост цен на нефть объективно отражает ситуацию.
"На наш взгляд, на сегодняшний день в августе было небольшое превышение спроса над предложением, что позволило снизить остатки, в том числе относительно среднего пятилетнего значения", — заключил Новак.
Нефть марки Brent в понедельник торгуется на максимуме с октября 2018 года (81 доллар за баррель), а WTI — с ноября 2014 года (выше 77 долларов).
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаВ миреНефтьАлександр НовакОПЕКЦены на нефтьРоссияBrent
 
 
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