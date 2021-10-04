https://ria.ru/20211004/neft-1753041445.html

ОПЕК+ подтвердил заявление не ускорять наращивание добычи нефти

ОПЕК+ подтвердил заявление не ускорять наращивание добычи нефти - РИА Новости, 04.10.2021

ОПЕК+ подтвердил заявление не ускорять наращивание добычи нефти

ОПЕК+ подтвердил, что решил сохранить текущие параметры своей нефтяной сделки и увеличить добычу в ноябре на 400 тысяч баррелей в сутки, говорится в итоговом... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T17:21

2021-10-04T17:21

2021-10-04T17:31

экономика

нефть

цены на нефть

опек+

ирак

кувейт

опек

россия

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. ОПЕК+ подтвердил, что решил сохранить текущие параметры своей нефтяной сделки и увеличить добычу в ноябре на 400 тысяч баррелей в сутки, говорится в итоговом коммюнике альянса по итогам заседания, прошедшего 4 октября.Ранее о том, что альянс принял такое решение сообщил источник РИА Новости в одной из делегаций."С учетом текущих фундаментальных факторов на нефтяном рынке и общего видения дальнейшего прогноза его развития ОПЕК и не входящие в организацию страны соглашения ... подтвердили свой план ежемесячной корректировки добычи, утвержденный на 19-м заседании министров ОПЕК+, а также решение скорректировать вверх производство нефти в ноябре на 0,4 миллиона баррелей в сутки", - говорится в документе.Согласно информации, приведенной в коммюнике ОПЕК+, Россия и Саудовская Аравия в ноябре смогут увеличить добычу до 9,913 миллиона баррелей в сутки, Ирак - до 4,193 миллиона, ОАЭ - до 2,855 миллиона, Кувейт - до 2,532 миллиона.Альянс ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая прошлого года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации сделка корректировалась. А с августа 2021 года альянс увеличивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно выйти из своих обязательств по ее сокращению.Базой отсчета для всех стран соглашения ОПЕК+ взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии - показатель в 11 миллионов баррелей в сутки. Однако с мая 2022 года согласовано повышение базы сокращения добычи нефти для России, Саудовской Аравии, ОАЭ, Ирака и Кувейта. Для России и Саудовской Аравии она поднимется до 11,5 миллиона баррелей в сутки.

https://ria.ru/20211004/neft-1753031814.html

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экономика, нефть, цены на нефть, опек+, ирак, кувейт, опек, россия