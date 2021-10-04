17:21 04.10.2021 (обновлено: 17:31 04.10.2021)
ОПЕК+ подтвердил заявление не ускорять наращивание добычи нефти
ОПЕК+ принял решение сохранить текущие параметры своей нефтяной сделки
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. ОПЕК+ подтвердил, что решил сохранить текущие параметры своей нефтяной сделки и увеличить добычу в ноябре на 400 тысяч баррелей в сутки, говорится в итоговом коммюнике альянса по итогам заседания, прошедшего 4 октября.
Ранее о том, что альянс принял такое решение сообщил источник РИА Новости в одной из делегаций.
"С учетом текущих фундаментальных факторов на нефтяном рынке и общего видения дальнейшего прогноза его развития ОПЕК и не входящие в организацию страны соглашения ... подтвердили свой план ежемесячной корректировки добычи, утвержденный на 19-м заседании министров ОПЕК+, а также решение скорректировать вверх производство нефти в ноябре на 0,4 миллиона баррелей в сутки", - говорится в документе.
Согласно информации, приведенной в коммюнике ОПЕК+, Россия и Саудовская Аравия в ноябре смогут увеличить добычу до 9,913 миллиона баррелей в сутки, Ирак - до 4,193 миллиона, ОАЭ - до 2,855 миллиона, Кувейт - до 2,532 миллиона.
Альянс ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая прошлого года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации сделка корректировалась. А с августа 2021 года альянс увеличивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно выйти из своих обязательств по ее сокращению.
Базой отсчета для всех стран соглашения ОПЕК+ взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии - показатель в 11 миллионов баррелей в сутки. Однако с мая 2022 года согласовано повышение базы сокращения добычи нефти для России, Саудовской Аравии, ОАЭ, Ирака и Кувейта. Для России и Саудовской Аравии она поднимется до 11,5 миллиона баррелей в сутки.