https://ria.ru/20211004/neft-1753024661.html

Цена на нефть марки WTI поднялась выше 77 долларов за баррель

Цена на нефть марки WTI поднялась выше 77 долларов за баррель - РИА Новости, 04.10.2021

Цена на нефть марки WTI поднялась выше 77 долларов за баррель

Мировые цены на нефть в понедельник днем подскочили на 1,7-1,8% на новостях о заседании комитета ОПЕК+, при этом нефть марки WTI поднялась в цене выше 77... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T16:14

2021-10-04T16:14

2021-10-04T16:14

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

wti (нефть)

цены на нефть

brent

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Мировые цены на нефть в понедельник днем подскочили на 1,7-1,8% на новостях о заседании комитета ОПЕК+, при этом нефть марки WTI поднялась в цене выше 77 долларов за баррель впервые с ноября 2014 года, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 16.05 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,83% - до 80,73 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI - на 1,7%, до 77,17 доллара за баррель. До новостей о сделке ОПЕК+ нефть дорожала лишь на 0,6-0,7%.Ранее министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал альянсу придерживаться прежнего плана наращивания добычи нефти - ежемесячно на 400 тысяч баррелей в сутки. Об этом сообщило агентство Блумберг со ссылкой на делегатов.

https://ria.ru/20211001/krizis-1752716547.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, wti (нефть), цены на нефть, brent