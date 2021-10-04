https://ria.ru/20211004/neft-1753024661.html
Цена на нефть марки WTI поднялась выше 77 долларов за баррель
Цена на нефть марки WTI поднялась выше 77 долларов за баррель - РИА Новости, 04.10.2021
Цена на нефть марки WTI поднялась выше 77 долларов за баррель
Мировые цены на нефть в понедельник днем подскочили на 1,7-1,8% на новостях о заседании комитета ОПЕК+, при этом нефть марки WTI поднялась в цене выше 77... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T16:14
2021-10-04T16:14
2021-10-04T16:14
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
wti (нефть)
цены на нефть
brent
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570393236_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d44f982a3ec48b1ce93b44739d1da596.jpg
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Мировые цены на нефть в понедельник днем подскочили на 1,7-1,8% на новостях о заседании комитета ОПЕК+, при этом нефть марки WTI поднялась в цене выше 77 долларов за баррель впервые с ноября 2014 года, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 16.05 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,83% - до 80,73 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI - на 1,7%, до 77,17 доллара за баррель. До новостей о сделке ОПЕК+ нефть дорожала лишь на 0,6-0,7%.Ранее министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал альянсу придерживаться прежнего плана наращивания добычи нефти - ежемесячно на 400 тысяч баррелей в сутки. Об этом сообщило агентство Блумберг со ссылкой на делегатов.
https://ria.ru/20211001/krizis-1752716547.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570393236_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_96875662a35be26343968094a537a71c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, wti (нефть), цены на нефть, brent
Цена на нефть марки WTI поднялась выше 77 долларов за баррель
Цена на нефть марки WTI поднялась выше 77 долларов за баррель впервые с ноября 2014 года