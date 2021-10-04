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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20211004/neft-1753024661.html
Цена на нефть марки WTI поднялась выше 77 долларов за баррель
Цена на нефть марки WTI поднялась выше 77 долларов за баррель - РИА Новости, 04.10.2021
Цена на нефть марки WTI поднялась выше 77 долларов за баррель
Мировые цены на нефть в понедельник днем подскочили на 1,7-1,8% на новостях о заседании комитета ОПЕК+, при этом нефть марки WTI поднялась в цене выше 77... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T16:14
2021-10-04T16:14
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
wti (нефть)
цены на нефть
brent
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Мировые цены на нефть в понедельник днем подскочили на 1,7-1,8% на новостях о заседании комитета ОПЕК+, при этом нефть марки WTI поднялась в цене выше 77 долларов за баррель впервые с ноября 2014 года, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 16.05 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,83% - до 80,73 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI - на 1,7%, до 77,17 доллара за баррель. До новостей о сделке ОПЕК+ нефть дорожала лишь на 0,6-0,7%.Ранее министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал альянсу придерживаться прежнего плана наращивания добычи нефти - ежемесячно на 400 тысяч баррелей в сутки. Об этом сообщило агентство Блумберг со ссылкой на делегатов.
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экономика, wti (нефть), цены на нефть, brent
16:14 04.10.2021
 
Цена на нефть марки WTI поднялась выше 77 долларов за баррель

Цена на нефть марки WTI поднялась выше 77 долларов за баррель впервые с ноября 2014 года

© AP Photo / Sue OgrockiНефтяной станок-качалка в Оклахома-Сити
Нефтяной станок-качалка в Оклахома-Сити - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© AP Photo / Sue Ogrocki
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Мировые цены на нефть в понедельник днем подскочили на 1,7-1,8% на новостях о заседании комитета ОПЕК+, при этом нефть марки WTI поднялась в цене выше 77 долларов за баррель впервые с ноября 2014 года, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 16.05 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,83% - до 80,73 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI - на 1,7%, до 77,17 доллара за баррель. До новостей о сделке ОПЕК+ нефть дорожала лишь на 0,6-0,7%.
Ранее министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал альянсу придерживаться прежнего плана наращивания добычи нефти - ежемесячно на 400 тысяч баррелей в сутки. Об этом сообщило агентство Блумберг со ссылкой на делегатов.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаWTI (нефть)Цены на нефтьBrent
 
 
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