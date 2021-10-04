https://ria.ru/20211004/neft-1752918887.html
В "досье Пандоры" рассказали о продаже нефти из Йемена на черном рынке
В "досье Пандоры" рассказали о продаже нефти из Йемена на черном рынке - РИА Новости, 04.10.2021
В "досье Пандоры" рассказали о продаже нефти из Йемена на черном рынке
Предприниматель Салех Аль-Иси, приближенный к президенту Йемена Абд Раббу Мансуру Хади, и бизнесмен Хусейн Аль-Хусейли, близкий к движению "Ансар Алла"... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T02:00
2021-10-04T02:00
2021-10-04T02:00
йемен
цены на нефть
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БЕЙРУТ, 4 окт - РИА Новости. Предприниматель Салех Аль-Иси, приближенный к президенту Йемена Абд Раббу Мансуру Хади, и бизнесмен Хусейн Аль-Хусейли, близкий к движению "Ансар Алла" (хуситы), воспользовались искусственным дефицитом нефти в Йемене и продавали ее на черном рынке, извлекая собственную прибыль в обход государственной казны, утверждает Арабский консорциум журналистов-расследователей (ARIJ) со ссылкой на опубликованное "досье Пандоры"."Расследование основано на утечке информации, опубликованной в "досье Пандоры", которое было обнародовано Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ). Полученная информация показывает, как аккумулируются средства двух партнеров в офшорной компании на Британских Виргинских островах, в то время как их разделяют политическая реальность и война. А также как Аль-Иси и Аль-Хусейли получали выгоду от транспортировки нефти по морю и по земле", - сообщается в статье ARIJ.Согласно публикации ARIJ, пока государственная нефтяная компания Йемена подавала жалобу в прокуратуру на нефтяного предпринимателя Тауфика Абдель Рахима, обвиняя его в складировании бензина с целью создания дефицита на внутреннем рынке, Аль-Иси и Аль-Хусейли при содействии их партнера Зафар Икрам Шейха регистрировали офшорную компанию - Red Sea Refinery Limited на Британских Виргинских островах в мае 2014 года.В марте 2021 года Аль-Иси выступил с заявлением о прекращении деятельности на территориях, подконтрольных хуситам в северном Йемене. По его словам, его бизнес прекратился с марта 2015 года, когда началась военная кампания. По словам Аль-Иси, с того момента он занимается только рутинной работой и выплачивает зарплату сотрудникам, которые с 2015 года остаются без работы."Это заявление не соответствовало его партнерству с Аль-Хусейли, чья активная деятельность не прекратилась в подконтрольных хуситам регионах, и транспортировка нефти оттуда продолжается", утверждают в ARIJ.На основании опубликованных данных в "досье", авторы статьи утверждают, что компания Аль-Хусейли, занимавшаяся обменом валют, торговала йеменским риалом одно время в диапазоне 215 – 280 (за доллар). Таким образом компания опустошила нефти хранилище Рас Иса и продало нефть на черном рынке, получив за неделю 48 миллионов долларов прибыли.Объясняя связь между двумя предпринимателями авторы статьи рассказывают, что в июле 2016 года Йеменская топливная компания подписала соглашение с Аль-Иси по созданию компании – "Рас Иса Ойл", которая должна была складировать и продавать нефтепродукты через порт Рас Иса в Худейде на протяжении 25 лет. "Таким образом Аль-Иси монополизировал продажу и транспортировку нефтепродуктов морским путем на его танкерах", - утверждается в статье.Йеменский эксперт по вопросам нефтепроизводства Абдель-Вахид Аль-Абвали рассказал ARIJ, что "нефть в Йемене всегда контролировалась влиятельным людьми". "На протяжении последних 30 лет Аль-Иси является монополистом в транспортировки нефти морским путем. Рас Иса получает нефть из Мариба, после чего ее транспортируют на нефтеперерабатывающие заводы в Адене", - утверждает специалист.
https://ria.ru/20211003/nedvizhimost-1752913692.html
https://ria.ru/20211003/pandora-1752911003.html
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йемен, цены на нефть
В "досье Пандоры" рассказали о продаже нефти из Йемена на черном рынке
В "досье Пандоры" говорится, как предприниматели из Йемена продавали нефть на черном рынке
БЕЙРУТ, 4 окт - РИА Новости.
Предприниматель Салех Аль-Иси, приближенный к президенту Йемена
Абд Раббу Мансуру Хади, и бизнесмен Хусейн Аль-Хусейли, близкий к движению "Ансар Алла
" (хуситы), воспользовались искусственным дефицитом нефти в Йемене и продавали ее на черном рынке, извлекая собственную прибыль в обход государственной казны, утверждает Арабский консорциум журналистов-расследователей (ARIJ) со ссылкой на опубликованное "досье Пандоры".
"Расследование основано на утечке информации, опубликованной в "досье Пандоры", которое было обнародовано Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ). Полученная информация показывает, как аккумулируются средства двух партнеров в офшорной компании на Британских Виргинских островах
, в то время как их разделяют политическая реальность и война. А также как Аль-Иси и Аль-Хусейли получали выгоду от транспортировки нефти по морю и по земле", - сообщается в статье ARIJ.
Согласно публикации ARIJ, пока государственная нефтяная компания Йемена подавала жалобу в прокуратуру на нефтяного предпринимателя Тауфика Абдель Рахима, обвиняя его в складировании бензина с целью создания дефицита на внутреннем рынке, Аль-Иси и Аль-Хусейли при содействии их партнера Зафар Икрам Шейха регистрировали офшорную компанию - Red Sea Refinery Limited на Британских Виргинских островах в мае 2014 года.
В марте 2021 года Аль-Иси выступил с заявлением о прекращении деятельности на территориях, подконтрольных хуситам в северном Йемене. По его словам, его бизнес прекратился с марта 2015 года, когда началась военная кампания. По словам Аль-Иси, с того момента он занимается только рутинной работой и выплачивает зарплату сотрудникам, которые с 2015 года остаются без работы.
"Это заявление не соответствовало его партнерству с Аль-Хусейли, чья активная деятельность не прекратилась в подконтрольных хуситам регионах, и транспортировка нефти оттуда продолжается", утверждают в ARIJ.
На основании опубликованных данных в "досье", авторы статьи утверждают, что компания Аль-Хусейли, занимавшаяся обменом валют, торговала йеменским риалом одно время в диапазоне 215 – 280 (за доллар). Таким образом компания опустошила нефти хранилище Рас Иса и продало нефть на черном рынке, получив за неделю 48 миллионов долларов прибыли.
Объясняя связь между двумя предпринимателями авторы статьи рассказывают, что в июле 2016 года Йеменская топливная компания подписала соглашение с Аль-Иси по созданию компании – "Рас Иса Ойл", которая должна была складировать и продавать нефтепродукты через порт Рас Иса в Худейде на протяжении 25 лет. "Таким образом Аль-Иси монополизировал продажу и транспортировку нефтепродуктов морским путем на его танкерах", - утверждается в статье.
Йеменский эксперт по вопросам нефтепроизводства Абдель-Вахид Аль-Абвали рассказал ARIJ, что "нефть в Йемене всегда контролировалась влиятельным людьми". "На протяжении последних 30 лет Аль-Иси является монополистом в транспортировки нефти морским путем. Рас Иса получает нефть из Мариба
, после чего ее транспортируют на нефтеперерабатывающие заводы в Адене", - утверждает специалист.