https://ria.ru/20211004/nato-1753022649.html

Презентация доклада РАПИ об усилении НАТО в Польше и Прибалтике

Презентация доклада РАПИ об усилении НАТО в Польше и Прибалтике - РИА Новости, 04.10.2021

Презентация доклада РАПИ об усилении НАТО в Польше и Прибалтике

11 октября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, в рамках которой будет представлен доклад "Минимальный ответ на возрастающие вызовы" о ключевых изменениях сил и средств НАТО в Польше и Прибалтике.

2021-10-04T16:03

2021-10-04T16:03

2021-10-04T17:25

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Задать вопросУчастники:- автор доклада, руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай МЕЖЕВИЧ;- автор доклада, старший научный сотрудник Института геополитических и региональных исследований Балтийского федерального университета им. И. Канта Юрий ЗВЕРЕВ;- директор Центра европейских исследований Института международных исследований МГИМО МИД России Владислав ВОРОТНИКОВ;- генеральный директор Центра изучения перспектив интеграции Сергей РЕКЕДА.Прошедшие в сентябре российско-белорусские совместные стратегические учения "Запад-2021" носили оборонительный характер и не были направлены против какой-либо страны или союза. Ранее у литовско-белорусской границы был развернут танковый батальон армии США. С 30 августа по 3 октября по всей Латвии проходили учения Национальных вооруженных сил Namejs 2021. В сентябре в Германии была развернута межвидовая оперативная группа вооруженных сил США (Multi-Domain Task Force, MDTF), которую планируется вооружить ракетами средней и меньшей дальности.На будущий год армией США запланировано проведение в северной части восточного фланга НАТО масштабных военных учений DEFENDER-Europe 2022. Россия вместе с Республикой Беларусь не могут игнорировать подобные обстоятельства. В докладе показаны ключевые изменения сил и средств НАТО в Польше и Прибалтике с момента принятия стран Прибалтики в Североатлантический альянс до наших дней, представлены карты, показывающие наращивание сил и средств НАТО с 2014 года по август 2021 года.Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы