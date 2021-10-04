16:03 04.10.2021 (обновлено: 17:25 04.10.2021)
Презентация доклада РАПИ об усилении НАТО в Польше и Прибалтике
11 октября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, в рамках которой будет представлен доклад "Минимальный ответ на возрастающие вызовы" о ключевых изменениях сил и средств НАТО в Польше и Прибалтике.
Участники:
- автор доклада, руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай МЕЖЕВИЧ;
- автор доклада, старший научный сотрудник Института геополитических и региональных исследований Балтийского федерального университета им. И. Канта Юрий ЗВЕРЕВ;
- директор Центра европейских исследований Института международных исследований МГИМО МИД России Владислав ВОРОТНИКОВ;
- генеральный директор Центра изучения перспектив интеграции Сергей РЕКЕДА.
- автор доклада, руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай МЕЖЕВИЧ;
- автор доклада, старший научный сотрудник Института геополитических и региональных исследований Балтийского федерального университета им. И. Канта Юрий ЗВЕРЕВ;
- директор Центра европейских исследований Института международных исследований МГИМО МИД России Владислав ВОРОТНИКОВ;
- генеральный директор Центра изучения перспектив интеграции Сергей РЕКЕДА.
Прошедшие в сентябре российско-белорусские совместные стратегические учения "Запад-2021" носили оборонительный характер и не были направлены против какой-либо страны или союза. Ранее у литовско-белорусской границы был развернут танковый батальон армии США. С 30 августа по 3 октября по всей Латвии проходили учения Национальных вооруженных сил Namejs 2021. В сентябре в Германии была развернута межвидовая оперативная группа вооруженных сил США (Multi-Domain Task Force, MDTF), которую планируется вооружить ракетами средней и меньшей дальности.
На будущий год армией США запланировано проведение в северной части восточного фланга НАТО масштабных военных учений DEFENDER-Europe 2022. Россия вместе с Республикой Беларусь не могут игнорировать подобные обстоятельства. В докладе показаны ключевые изменения сил и средств НАТО в Польше и Прибалтике с момента принятия стран Прибалтики в Североатлантический альянс до наших дней, представлены карты, показывающие наращивание сил и средств НАТО с 2014 года по август 2021 года.
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
На будущий год армией США запланировано проведение в северной части восточного фланга НАТО масштабных военных учений DEFENDER-Europe 2022. Россия вместе с Республикой Беларусь не могут игнорировать подобные обстоятельства. В докладе показаны ключевые изменения сил и средств НАТО в Польше и Прибалтике с момента принятия стран Прибалтики в Североатлантический альянс до наших дней, представлены карты, показывающие наращивание сил и средств НАТО с 2014 года по август 2021 года.
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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