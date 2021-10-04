https://ria.ru/20211004/murmansk-1752931142.html

Две шведки ищут в Мурманске моряков, которые спасли их в 1984 году

Две шведки ищут в Мурманске моряков, которые спасли их в 1984 году - РИА Новости, 04.10.2021

Две шведки ищут в Мурманске моряков, которые спасли их в 1984 году

Режиссер из Швеции Хелена аф Клеркер, которая в 1984 году отправилась на лодке с подругой на прогулку и оказалась в открытом море, разыскивает в Мурманске... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T09:00

2021-10-04T09:00

2021-10-04T09:00

общество

мурманская область

мурманск

мурманское морское пароходство

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МУРМАНСК, 4 окт – РИА Новости. Режиссер из Швеции Хелена аф Клеркер, которая в 1984 году отправилась на лодке с подругой на прогулку и оказалась в открытом море, разыскивает в Мурманске пришедших им на помощь моряков сухогруза, чтобы снять о спасителях фильм, сообщили в центре кинопроизводства Мурманской области."Режиссёр из Швеции Хелена аф Клеркер (Рундквист) снимает документальный фильм о трагических событиях, которые случились с ней в ноябре 1984 года. Тогда она, 19-летняя девушка, вместе с подружкой Шарлоттой Оберг решила покататься на лодке по заливу у шведского острова Веддё", - рассказали в центре.По рассказам Хелены, лодку вынесло в открытое море и болтало там двое суток. Отчаявшихся обмороженных девушек спасли моряки советского сухогруза "Дагестан", принадлежащего Мурманскому морскому пароходству.По прошествии 37 лет Хелена набрала достаточно материала для съёмок фильма о тех событиях. В ближайшее время в Мурманск приедет съёмочная группа, которая возьмёт интервью у спасителей – тех самых моряков сухогруза. "Точно известно, что в Мурманске проживают бывший капитан судна Вячеслав Кузьменков и несколько моряков, которых еще предстоит найти", - пояснили представители центра, который организует встречу моряков со съемочной группой.Шведки с помощью мурманчан также разыскивают моряков, которые работали в 1984 году на сухогрузе и могут поделиться своими воспоминаниями. Само Мурманское морское пароходство обанкротилось некоторое время назад.

https://ria.ru/20200915/baltflot-1577292334.html

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общество, мурманская область, мурманск, мурманское морское пароходство