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Две шведки ищут в Мурманске моряков, которые спасли их в 1984 году
Две шведки ищут в Мурманске моряков, которые спасли их в 1984 году - РИА Новости, 04.10.2021
Две шведки ищут в Мурманске моряков, которые спасли их в 1984 году
Режиссер из Швеции Хелена аф Клеркер, которая в 1984 году отправилась на лодке с подругой на прогулку и оказалась в открытом море, разыскивает в Мурманске... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T09:00
2021-10-04T09:00
общество
мурманская область
мурманск
мурманское морское пароходство
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МУРМАНСК, 4 окт – РИА Новости. Режиссер из Швеции Хелена аф Клеркер, которая в 1984 году отправилась на лодке с подругой на прогулку и оказалась в открытом море, разыскивает в Мурманске пришедших им на помощь моряков сухогруза, чтобы снять о спасителях фильм, сообщили в центре кинопроизводства Мурманской области."Режиссёр из Швеции Хелена аф Клеркер (Рундквист) снимает документальный фильм о трагических событиях, которые случились с ней в ноябре 1984 года. Тогда она, 19-летняя девушка, вместе с подружкой Шарлоттой Оберг решила покататься на лодке по заливу у шведского острова Веддё", - рассказали в центре.По рассказам Хелены, лодку вынесло в открытое море и болтало там двое суток. Отчаявшихся обмороженных девушек спасли моряки советского сухогруза "Дагестан", принадлежащего Мурманскому морскому пароходству.По прошествии 37 лет Хелена набрала достаточно материала для съёмок фильма о тех событиях. В ближайшее время в Мурманск приедет съёмочная группа, которая возьмёт интервью у спасителей – тех самых моряков сухогруза. "Точно известно, что в Мурманске проживают бывший капитан судна Вячеслав Кузьменков и несколько моряков, которых еще предстоит найти", - пояснили представители центра, который организует встречу моряков со съемочной группой.Шведки с помощью мурманчан также разыскивают моряков, которые работали в 1984 году на сухогрузе и могут поделиться своими воспоминаниями. Само Мурманское морское пароходство обанкротилось некоторое время назад.
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общество, мурманская область, мурманск, мурманское морское пароходство
09:00 04.10.2021
 
Две шведки ищут в Мурманске моряков, которые спасли их в 1984 году

Две шведки ищут в Мурманске моряков, которые спасли их в открытом море в 1984 году

© РИА Новости / Евгений БиятовВид на Мурманск с сопки Зеленый мыс
Вид на Мурманск с сопки Зеленый мыс - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 4 окт – РИА Новости. Режиссер из Швеции Хелена аф Клеркер, которая в 1984 году отправилась на лодке с подругой на прогулку и оказалась в открытом море, разыскивает в Мурманске пришедших им на помощь моряков сухогруза, чтобы снять о спасителях фильм, сообщили в центре кинопроизводства Мурманской области.
"Режиссёр из Швеции Хелена аф Клеркер (Рундквист) снимает документальный фильм о трагических событиях, которые случились с ней в ноябре 1984 года. Тогда она, 19-летняя девушка, вместе с подружкой Шарлоттой Оберг решила покататься на лодке по заливу у шведского острова Веддё", - рассказали в центре.
По рассказам Хелены, лодку вынесло в открытое море и болтало там двое суток. Отчаявшихся обмороженных девушек спасли моряки советского сухогруза "Дагестан", принадлежащего Мурманскому морскому пароходству.
По прошествии 37 лет Хелена набрала достаточно материала для съёмок фильма о тех событиях. В ближайшее время в Мурманск приедет съёмочная группа, которая возьмёт интервью у спасителей – тех самых моряков сухогруза. "Точно известно, что в Мурманске проживают бывший капитан судна Вячеслав Кузьменков и несколько моряков, которых еще предстоит найти", - пояснили представители центра, который организует встречу моряков со съемочной группой.
Шведки с помощью мурманчан также разыскивают моряков, которые работали в 1984 году на сухогрузе и могут поделиться своими воспоминаниями. Само Мурманское морское пароходство обанкротилось некоторое время назад.
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ОбществоМурманская областьМурманскМурманское морское пароходство
 
 
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