https://ria.ru/20211004/mozheyko-1752982735.html
В Кремле не знают, где именно был задержан журналист Можейко
В Кремле не знают, где именно был задержан журналист Можейко - РИА Новости, 04.10.2021
В Кремле не знают, где именно был задержан журналист Можейко
В Кремле не располагают доподлинной информацией о том, где именно был задержан журналист "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадий Можейко, сообщил... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T13:23
2021-10-04T13:23
2021-10-04T14:04
белоруссия
москва
дмитрий песков
владимир сунгоркин
россия
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. В Кремле не располагают доподлинной информацией о том, где именно был задержан журналист "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадий Можейко, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин сообщил РИА Новости, что имеющего белорусское гражданство Можейко задерживали в Москве, он попал в изолятор на улице Окрестина в Минске, а дома у него прошел обыск. Как сообщается на сайте "КП" со ссылкой на мать журналиста, обыск прошел в рамках сразу двух уголовных дел - о разжигании вражды и оскорблении представителя власти. По словам Сунгоркина, редакция газеты наняла двух адвокатов для Можейко. Он также заявил, что "Комсомольская правда" ждет от властей России и Белоруссии официальных ответов на свои вопросы по задержанию журналиста."Мы не располагаем какой-то доподлинной информацией о том, где произошло задержание журналиста, мы этого просто не знаем", - сказал Песков журналистам."Мы не уверены, что он был задержан на территории РФ, мы просто не располагаем этой информацией", - добавил он, отвечая на вопрос журналистов, были ли в курсе российские спецслужбы о задержании Можейко на территории России.По его словам, Россия в диалоге с белорусской стороной будет разбираться в ситуации.Ранее был заблокирован доступ к сайту "Комсомольской правды в Беларуси". Отвечая на вопрос, будет ли Россия принимать какие-то меры в ответ на ущемление российского СМИ в Белоруссии, пресс-секретарь президента РФ ответил, что "в отличие от многих других ситуаций, у нас все-таки партнерские отношения с Белоруссией"."И, слава богу, у нас есть возможность в рамках тесного диалога, который имеет место между двумя нашими странами, аргументировано доносить свою позицию о неприятии подобных ограничений в отношении нашего СМИ. Это мы и будем делать", - добавил Песков.В среду утром пользователи интернета в Белоруссии столкнулись с тем, что сайт "Комсомольской правды в Беларуси" не открывается. В мининформе страны пояснили, что решение об ограничении доступа к сайту издания связано с тем, что на интернет-ресурсе "размещена публикация, в которой содержатся сведения, способствующие формированию источников угроз национальной безопасности". Сунгоркин в комментарии РИА Новости предположил, что доступ к белорусскому сайту был заблокирован из-за опубликованных воспоминаний одноклассницы Андрея Зельцера, который, как предполагается, во вторник застрелил сотрудника КГБ республики. Автором этого материала является Можейко.Во вторник КГБ Белоруссии сообщил, что сотрудник ведомства был смертельно ранен в ходе специального мероприятия по отработке адресов, по которым могли находиться потенциально причастные к терроризму люди. Отмечалось, что ответным огнем преступник был уничтожен. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности".
https://ria.ru/20211002/korrespondent-1752832178.html
https://ria.ru/20211002/korrespondent-1752832178.html
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белоруссия, москва, дмитрий песков, владимир сунгоркин, россия
13:23 04.10.2021 (обновлено: 14:04 04.10.2021)
В Кремле не знают, где именно был задержан журналист Можейко
Песков: в Кремле не знают, где именно был задержан журналист "КП в Беларуси" Можейко
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости.
В Кремле не располагают доподлинной информацией о том, где именно был задержан журналист "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадий Можейко, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
.
Ранее главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин
сообщил РИА Новости, что имеющего белорусское гражданство Можейко задерживали в Москве
, он попал в изолятор на улице Окрестина в Минске
, а дома у него прошел обыск. Как сообщается на сайте "КП" со ссылкой на мать журналиста, обыск прошел в рамках сразу двух уголовных дел - о разжигании вражды и оскорблении представителя власти. По словам Сунгоркина, редакция газеты наняла двух адвокатов для Можейко. Он также заявил, что "Комсомольская правда" ждет от властей России
и Белоруссии
официальных ответов на свои вопросы по задержанию журналиста.
"Мы не располагаем какой-то доподлинной информацией о том, где произошло задержание журналиста, мы этого просто не знаем", - сказал Песков журналистам.
"Мы не уверены, что он был задержан на территории РФ, мы просто не располагаем этой информацией", - добавил он, отвечая на вопрос журналистов, были ли в курсе российские спецслужбы о задержании Можейко на территории России.
По его словам, Россия в диалоге с белорусской стороной будет разбираться в ситуации.
Ранее был заблокирован доступ к сайту "Комсомольской правды в Беларуси". Отвечая на вопрос, будет ли Россия принимать какие-то меры в ответ на ущемление российского СМИ в Белоруссии, пресс-секретарь президента РФ ответил, что "в отличие от многих других ситуаций, у нас все-таки партнерские отношения с Белоруссией".
"И, слава богу, у нас есть возможность в рамках тесного диалога, который имеет место между двумя нашими странами, аргументировано доносить свою позицию о неприятии подобных ограничений в отношении нашего СМИ. Это мы и будем делать", - добавил Песков.
В среду утром пользователи интернета в Белоруссии столкнулись с тем, что сайт "Комсомольской правды в Беларуси" не открывается. В мининформе страны пояснили, что решение об ограничении доступа к сайту издания связано с тем, что на интернет-ресурсе "размещена публикация, в которой содержатся сведения, способствующие формированию источников угроз национальной безопасности". Сунгоркин в комментарии РИА Новости предположил, что доступ к белорусскому сайту был заблокирован из-за опубликованных воспоминаний одноклассницы Андрея Зельцера, который, как предполагается, во вторник застрелил сотрудника КГБ республики. Автором этого материала является Можейко.
Во вторник КГБ Белоруссии
сообщил, что сотрудник ведомства был смертельно ранен в ходе специального мероприятия по отработке адресов, по которым могли находиться потенциально причастные к терроризму люди. Отмечалось, что ответным огнем преступник был уничтожен. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности".