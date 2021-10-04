https://ria.ru/20211004/motostrelki-1752925494.html

Российские мотострелки в ходе учений уничтожили "диверсантов"

Российские мотострелки в ходе учений уничтожили "диверсантов" - РИА Новости, 04.10.2021

Российские мотострелки в ходе учений уничтожили "диверсантов"

Военнослужащие мотострелковых подразделений 201-й российской военной базы в ходе учения отработали ведение боевых действий по уничтожению диверсионной группы... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T07:26

2021-10-04T07:26

2021-10-04T07:26

безопасность

центральный военный округ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 окт - РИА Новости. Военнослужащие мотострелковых подразделений 201-й российской военной базы в ходе учения отработали ведение боевых действий по уничтожению диверсионной группы условного противника в горах Таджикистана, сообщает в понедельник Центральный военный округ (ЦВО)."На полигоне Ляур разведчики, используя современные средства разведки и наблюдения, такие, как "Соболятник", "Фара-ВР", выполнили поиск и блокирование с господствующих высот района расположения незаконного вооруженного формирования. Проведя молниеносный налет на диверсионную группу условного противника, мотострелки огнем из вооружения бронетранспортеров БТР-82А и стрелкового оружия уничтожили его живую силу", - говорится в сообщении.Контроль поражения целей и корректировку огня осуществлял расчет комплекса беспилотного летательного аппарата "Орлан-10".Также в ходе учения военнослужащие отработали нормативы по специальной, медицинской, тактической, огневой подготовкам, преодолению препятствий на специальной психологической полосе, уточняет округ.

https://ria.ru/20211004/letchiki-1752922286.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, центральный военный округ