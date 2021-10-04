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Российские мотострелки в ходе учений уничтожили "диверсантов"
Российские мотострелки в ходе учений уничтожили "диверсантов" - РИА Новости, 04.10.2021
Российские мотострелки в ходе учений уничтожили "диверсантов"
Военнослужащие мотострелковых подразделений 201-й российской военной базы в ходе учения отработали ведение боевых действий по уничтожению диверсионной группы... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T07:26
2021-10-04T07:26
безопасность
центральный военный округ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 окт - РИА Новости. Военнослужащие мотострелковых подразделений 201-й российской военной базы в ходе учения отработали ведение боевых действий по уничтожению диверсионной группы условного противника в горах Таджикистана, сообщает в понедельник Центральный военный округ (ЦВО)."На полигоне Ляур разведчики, используя современные средства разведки и наблюдения, такие, как "Соболятник", "Фара-ВР", выполнили поиск и блокирование с господствующих высот района расположения незаконного вооруженного формирования. Проведя молниеносный налет на диверсионную группу условного противника, мотострелки огнем из вооружения бронетранспортеров БТР-82А и стрелкового оружия уничтожили его живую силу", - говорится в сообщении.Контроль поражения целей и корректировку огня осуществлял расчет комплекса беспилотного летательного аппарата "Орлан-10".Также в ходе учения военнослужащие отработали нормативы по специальной, медицинской, тактической, огневой подготовкам, преодолению препятствий на специальной психологической полосе, уточняет округ.
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безопасность, центральный военный округ
07:26 04.10.2021
 
Российские мотострелки в ходе учений уничтожили "диверсантов"

Российские мотострелки в ходе учения уничтожили "диверсантов" в горах Таджикистана

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие готовят к полету беспилотный летательный аппарат (БЛА) во время учений
Военнослужащие готовят к полету беспилотный летательный аппарат (БЛА) во время учений - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© РИА Новости / Саид Царнаев
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 окт - РИА Новости. Военнослужащие мотострелковых подразделений 201-й российской военной базы в ходе учения отработали ведение боевых действий по уничтожению диверсионной группы условного противника в горах Таджикистана, сообщает в понедельник Центральный военный округ (ЦВО).
"На полигоне Ляур разведчики, используя современные средства разведки и наблюдения, такие, как "Соболятник", "Фара-ВР", выполнили поиск и блокирование с господствующих высот района расположения незаконного вооруженного формирования. Проведя молниеносный налет на диверсионную группу условного противника, мотострелки огнем из вооружения бронетранспортеров БТР-82А и стрелкового оружия уничтожили его живую силу", - говорится в сообщении.
Контроль поражения целей и корректировку огня осуществлял расчет комплекса беспилотного летательного аппарата "Орлан-10".
Также в ходе учения военнослужащие отработали нормативы по специальной, медицинской, тактической, огневой подготовкам, преодолению препятствий на специальной психологической полосе, уточняет округ.
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БезопасностьЦентральный военный округ
 
 
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