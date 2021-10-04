https://ria.ru/20211004/motostrelki-1752925494.html
Российские мотострелки в ходе учений уничтожили "диверсантов"
Российские мотострелки в ходе учений уничтожили "диверсантов" - РИА Новости, 04.10.2021
Российские мотострелки в ходе учений уничтожили "диверсантов"
Военнослужащие мотострелковых подразделений 201-й российской военной базы в ходе учения отработали ведение боевых действий по уничтожению диверсионной группы... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T07:26
2021-10-04T07:26
2021-10-04T07:26
безопасность
центральный военный округ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147784/33/1477843392_0:2:3076:1732_1920x0_80_0_0_d9bf6d24a1eec559fe649166be2c1704.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 окт - РИА Новости. Военнослужащие мотострелковых подразделений 201-й российской военной базы в ходе учения отработали ведение боевых действий по уничтожению диверсионной группы условного противника в горах Таджикистана, сообщает в понедельник Центральный военный округ (ЦВО)."На полигоне Ляур разведчики, используя современные средства разведки и наблюдения, такие, как "Соболятник", "Фара-ВР", выполнили поиск и блокирование с господствующих высот района расположения незаконного вооруженного формирования. Проведя молниеносный налет на диверсионную группу условного противника, мотострелки огнем из вооружения бронетранспортеров БТР-82А и стрелкового оружия уничтожили его живую силу", - говорится в сообщении.Контроль поражения целей и корректировку огня осуществлял расчет комплекса беспилотного летательного аппарата "Орлан-10".Также в ходе учения военнослужащие отработали нормативы по специальной, медицинской, тактической, огневой подготовкам, преодолению препятствий на специальной психологической полосе, уточняет округ.
https://ria.ru/20211004/letchiki-1752922286.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147784/33/1477843392_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_b4ae4bee6a6f97211bc099a1cdd35d6a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, центральный военный округ
Российские мотострелки в ходе учений уничтожили "диверсантов"
Российские мотострелки в ходе учения уничтожили "диверсантов" в горах Таджикистана
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 окт - РИА Новости.
Военнослужащие мотострелковых подразделений 201-й российской военной базы в ходе учения отработали ведение боевых действий по уничтожению диверсионной группы условного противника в горах Таджикистана
, сообщает в понедельник Центральный военный округ (ЦВО
).
"На полигоне Ляур разведчики, используя современные средства разведки и наблюдения, такие, как "Соболятник", "Фара-ВР", выполнили поиск и блокирование с господствующих высот района расположения незаконного вооруженного формирования. Проведя молниеносный налет на диверсионную группу условного противника, мотострелки огнем из вооружения бронетранспортеров БТР-82А и стрелкового оружия уничтожили его живую силу", - говорится в сообщении.
Контроль поражения целей и корректировку огня осуществлял расчет комплекса беспилотного летательного аппарата "Орлан-10".
Также в ходе учения военнослужащие отработали нормативы по специальной, медицинской, тактической, огневой подготовкам, преодолению препятствий на специальной психологической полосе, уточняет округ.