https://ria.ru/20211004/moshenniki-1753084351.html

Мошенники начали использовать обвал Facebook для обмана пользователей

Мошенники начали использовать обвал Facebook для обмана пользователей - РИА Новости, 04.10.2021

Мошенники начали использовать обвал Facebook для обмана пользователей

Мошенники начали использовать ситуацию с обвалом Facebook и его сервисов для обмана пользователей и продвижения опасного программного обеспечения - их сообщения РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T23:02

2021-10-04T23:02

2021-10-04T23:49

технологии

испания

сша

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

whatsapp inc.

telegram (приложение)

facebook

россия

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Мошенники начали использовать ситуацию с обвалом Facebook и его сервисов для обмана пользователей и продвижения опасного программного обеспечения - их сообщения уже начали появляться в Telegram-каналах.Масштабные сбои в работе Facebook, Instagram и WhatsApp в понедельник были зафиксированы по всему миру: проблемы наблюдаются в США, Германии, Италии, Испании, Великобритании, Нидерландах, также в России и других странах.При этом в Telegram-каналах уже появились сообщения, обвиняющие в случившемся "российских чекистов" и Роскомнадзор, и рекламирующие прокси-сервисы и VPN-системы, способные, по заверениям разработчиков, "легко обойти эти жалкие попытки"."Сообщения о том, что РКН блокирует Facebook, Instagram и Whatsapp не соответствуют действительности. Взлома баз данных пользователей этих соцсетей, по нашим данным, также не было", - заявил РИА Новости эксперт инжинирингового центра SafeNet НТИ Игорь Бедеров."В сети появились сообщения от мошенников о том, что их VPN-системы якобы помогут зайти на сайты соцсетей. Однако это не так. VPN позволяет обойти блокировку, но в данном случае блокировки со стороны РКН нет", - добавил он.По словам Бедерова, сами эти сообщения несут определённую опасность, поэтому не стоит им доверять. "Сейчас на волне хайпа появится большое количество поддельных VPN, которые не обеспечат безопасность, а наоборот будут пропускать через себя весь ваш трафик, и, таким образом, в руки мошенников могут утечь пароли, переписка и так далее", - предупреждает эксперт.Самым нетерпеливым пользователям социальных сетей он рекомендовал использовать прокси-сервера - это, по словам эксперта, более безопасно. "Но лучше дождаться решения проблемы со стороны компании Facebook", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20211004/tsukerberg-1753080572.html

https://ria.ru/20211004/telegram-1753082515.html

испания

сша

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, испания, сша, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), whatsapp inc., telegram (приложение), facebook, россия, глобальный сбой в работе соцсетей