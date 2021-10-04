На российском сегменте МКС заработал второй туалет
На российском сегменте МКС заработал второй туалет, его развернули в новом модуле "Наука"
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Второй туалет заработал на российском сегменте Международной космической станции (МКС), он развернут в новом модуле "Наука", прибывшем на станцию в июле, следует из переговоров экипажа с Землей, транслируемых НАСА.
"Готов проверить в боевых условиях", - сказал космонавт Олег Новицкий после завершения подключения туалета в модуле "Наука".
"Разрешаем боевое использование... Присматривайте за этим туалетом", - ответил специалист подмосковного Центра управления полетами.
Ожидается, что 5 октября на МКС прибудет корабль "Союз МС-19" с экипажем, состоящим из космонавта Антона Шкаплерова, режиссера Клима Шипенко и актрисы Юлии Пересильд. В течение 12 дней они будут проводить съемки на станции первого художественного фильма в космосе "Вызов", а 17 октября Шипенко и Пересильд вернутся на Землю на корабле "Союз МС-18" вместе с Новицким.
"У нас посещение АСУ (туалет) будет раздельное. Мы с Петром (Дубровым) будем посещать в МЛМ (модуль "Наука"), а Антон (Шкаплеров) со своей группой в СМ (модуль "Звезда")", - отметил Новицкий.
На МКС теперь работают три туалета российского производства - в модулях "Звезда", "Наука" и Tranquility.
В октябре 2020 года на станцию был доставлен американский туалет UWMS, разработанный НАСА "с учетом пожеланий астронавтов о комфорте и простоте использования". Отмечалось, что он имеет конструкцию на 65% компактнее и на 40% легче, чем российский. Однако астронавтам пока не удалось наладить его работу.
Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде (командир станции) и француза Тома Песке.
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