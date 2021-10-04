https://ria.ru/20211004/mishustin-1752999073.html
Мишустин рассказал о мерах на фоне роста числа заболевших COVID-19
Мишустин рассказал о мерах на фоне роста числа заболевших COVID-19 - РИА Новости, 04.10.2021
Мишустин рассказал о мерах на фоне роста числа заболевших COVID-19
Власти на федеральном уровне продолжат принимать меры на фоне роста числа заболевших, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T14:19
2021-10-04T14:19
2021-10-04T14:40
общество
коронавирус в россии
распространение коронавируса
михаил мишустин
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Власти на федеральном уровне продолжат принимать меры на фоне роста числа заболевших, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."На федеральном уровне мы продолжим принимать меры, чтобы наша система здравоохранения могла стабильно работать, а пациентам оказывалась необходимая медицинская помощь", - подчеркнул премьер.
https://ria.ru/20211004/koronavirus-1752997107.html
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общество, коронавирус в россии, михаил мишустин, здоровье - общество, россия
14:19 04.10.2021 (обновлено: 14:40 04.10.2021)
Мишустин рассказал о мерах на фоне роста числа заболевших COVID-19
Мишустин: на федеральном уровне будут принимать меры на фоне роста заболеваемости COVID-19