https://ria.ru/20211004/mishustin-1752996440.html

Уровень вакцинации против коронавируса недостаточен, заявил Мишустин

Уровень вакцинации против коронавируса недостаточен, заявил Мишустин - РИА Новости, 04.10.2021

Уровень вакцинации против коронавируса недостаточен, заявил Мишустин

Уровень вакцинации от коронавируса в России недостаточен, при этом во всех регионах созданы условия для того, чтобы люди могли сделать прививку, заявил... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T14:11

2021-10-04T14:11

2021-10-04T14:24

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Уровень вакцинации от коронавируса в России недостаточен, при этом во всех регионах созданы условия для того, чтобы люди могли сделать прививку, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Во всех без исключения регионах созданы условия для того, чтобы граждане могли сделать прививку от коронавируса, также сформирован резерв препаратов, однако уровень вакцинации недостаточный для того, чтобы остановить распространение инфекции", - сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.По его словам, ситуация усугубляется еще и тем, что начался сезон гриппа и простуд, что создает дополнительную нагрузку на врачей.

https://ria.ru/20211004/vaktsinatsiya-1752997901.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, михаил мишустин, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19, здоровье - общество, россия