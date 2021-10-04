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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211004/mishustin-1752996440.html
Уровень вакцинации против коронавируса недостаточен, заявил Мишустин
Уровень вакцинации против коронавируса недостаточен, заявил Мишустин - РИА Новости, 04.10.2021
Уровень вакцинации против коронавируса недостаточен, заявил Мишустин
Уровень вакцинации от коронавируса в России недостаточен, при этом во всех регионах созданы условия для того, чтобы люди могли сделать прививку, заявил... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T14:11
2021-10-04T14:24
распространение коронавируса
общество
михаил мишустин
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
здоровье - общество
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Уровень вакцинации от коронавируса в России недостаточен, при этом во всех регионах созданы условия для того, чтобы люди могли сделать прививку, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Во всех без исключения регионах созданы условия для того, чтобы граждане могли сделать прививку от коронавируса, также сформирован резерв препаратов, однако уровень вакцинации недостаточный для того, чтобы остановить распространение инфекции", - сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.По его словам, ситуация усугубляется еще и тем, что начался сезон гриппа и простуд, что создает дополнительную нагрузку на врачей.
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общество, михаил мишустин, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19, здоровье - общество, россия
14:11 04.10.2021 (обновлено: 14:24 04.10.2021)
 
Уровень вакцинации против коронавируса недостаточен, заявил Мишустин

Премьер Мишустин заявил, что уровень вакцинации против коронавируса недостаточен

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Уровень вакцинации от коронавируса в России недостаточен, при этом во всех регионах созданы условия для того, чтобы люди могли сделать прививку, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Во всех без исключения регионах созданы условия для того, чтобы граждане могли сделать прививку от коронавируса, также сформирован резерв препаратов, однако уровень вакцинации недостаточный для того, чтобы остановить распространение инфекции", - сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
По его словам, ситуация усугубляется еще и тем, что начался сезон гриппа и простуд, что создает дополнительную нагрузку на врачей.
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Распространение коронавирусаОбществоМихаил МишустинКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19Здоровье - ОбществоРоссия
 
 
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