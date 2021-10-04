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Петра Бобылева назначили замглавы Минэнерго
Петра Бобылева назначили замглавы Минэнерго - РИА Новости, 04.10.2021
Петра Бобылева назначили замглавы Минэнерго
Петр Бобылев, который в течение года руководил департаментом конкуренции, энергоэффективности и экологии Минэкономразвития, назначен замглавы Минэнерго России,... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T16:28
2021-10-04T17:16
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
россия
политика
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Петр Бобылев, который в течение года руководил департаментом конкуренции, энергоэффективности и экологии Минэкономразвития, назначен замглавы Минэнерго России, соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Назначить Бобылева Петра Михайловича заместителем министра энергетики Российской Федерации", - говорится в документе.До Минэкономразвития Бобылев 10 лет отработал в Минэнерго, в эти годы он занимал должности начальника отдела, замдиректора департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике, замдиректора департамента развития электроэнергетики. В октябре 2020 года перешел на должность главы департамента конкуренции, энергоэффективности и экологии Минэкономразвития."Сейчас он будет курировать деятельность департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков, департамента финансовых и имущественных отношений", - сообщило Минэнерго.Бобылев родился в Челябинской области, сейчас ему 41 год. Имеет звание "Почетный энергетик". Получил два высших образования в Уральском государственном техническом университете по специальностям "Тепловые электрические станции" и "Экономика и управление на предприятии". По данным Минэнерго, прежде чем перейти на госслужбу он трудился в ЗАО "Комплексные энергетические системы", ОГК-4, на Сургутской ГРЭС-2.
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министерство энергетики рф (минэнерго россии), россия, политика
16:28 04.10.2021 (обновлено: 17:16 04.10.2021)
 
Петра Бобылева назначили замглавы Минэнерго

Петра Бобылева назначили заместителем министра энергетики

© Фото : Министерство энергетики Российской ФедерацииЗаместитель главы Минэнерго Петр Бобылев
Заместитель главы Минэнерго Петр Бобылев - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© Фото : Министерство энергетики Российской Федерации
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Петр Бобылев, который в течение года руководил департаментом конкуренции, энергоэффективности и экологии Минэкономразвития, назначен замглавы Минэнерго России, соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Назначить Бобылева Петра Михайловича заместителем министра энергетики Российской Федерации", - говорится в документе.
До Минэкономразвития Бобылев 10 лет отработал в Минэнерго, в эти годы он занимал должности начальника отдела, замдиректора департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике, замдиректора департамента развития электроэнергетики. В октябре 2020 года перешел на должность главы департамента конкуренции, энергоэффективности и экологии Минэкономразвития.
"Сейчас он будет курировать деятельность департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков, департамента финансовых и имущественных отношений", - сообщило Минэнерго.
Бобылев родился в Челябинской области, сейчас ему 41 год. Имеет звание "Почетный энергетик". Получил два высших образования в Уральском государственном техническом университете по специальностям "Тепловые электрические станции" и "Экономика и управление на предприятии". По данным Минэнерго, прежде чем перейти на госслужбу он трудился в ЗАО "Комплексные энергетические системы", ОГК-4, на Сургутской ГРЭС-2.
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Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)РоссияПолитика
 
 
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