https://ria.ru/20211004/minenergo-1753028524.html

Петра Бобылева назначили замглавы Минэнерго

Петра Бобылева назначили замглавы Минэнерго - РИА Новости, 04.10.2021

Петра Бобылева назначили замглавы Минэнерго

Петр Бобылев, который в течение года руководил департаментом конкуренции, энергоэффективности и экологии Минэкономразвития, назначен замглавы Минэнерго России,... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T16:28

2021-10-04T16:28

2021-10-04T17:16

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

россия

политика

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Петр Бобылев, который в течение года руководил департаментом конкуренции, энергоэффективности и экологии Минэкономразвития, назначен замглавы Минэнерго России, соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Назначить Бобылева Петра Михайловича заместителем министра энергетики Российской Федерации", - говорится в документе.До Минэкономразвития Бобылев 10 лет отработал в Минэнерго, в эти годы он занимал должности начальника отдела, замдиректора департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике, замдиректора департамента развития электроэнергетики. В октябре 2020 года перешел на должность главы департамента конкуренции, энергоэффективности и экологии Минэкономразвития."Сейчас он будет курировать деятельность департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков, департамента финансовых и имущественных отношений", - сообщило Минэнерго.Бобылев родился в Челябинской области, сейчас ему 41 год. Имеет звание "Почетный энергетик". Получил два высших образования в Уральском государственном техническом университете по специальностям "Тепловые электрические станции" и "Экономика и управление на предприятии". По данным Минэнерго, прежде чем перейти на госслужбу он трудился в ЗАО "Комплексные энергетические системы", ОГК-4, на Сургутской ГРЭС-2.

https://ria.ru/20210930/ugol-1752456498.html

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министерство энергетики рф (минэнерго россии), россия, политика