https://ria.ru/20211004/mchs-1753017538.html
МЧС проверит работу систем оповещения населения в регионах
МЧС проверит работу систем оповещения населения в регионах - РИА Новости, 04.10.2021
МЧС проверит работу систем оповещения населения в регионах
Комплексная проверка технического состояния и готовности к работе систем оповещения населения пройдет 6 октября во всех регионах страны, рассказали РИА Новости... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T15:34
2021-10-04T15:34
2021-10-04T15:34
общество
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Комплексная проверка технического состояния и готовности к работе систем оповещения населения пройдет 6 октября во всех регионах страны, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Шестого октября во всех субъектах страны будут проведены комплексные проверки готовности систем оповещения населения регионального и муниципального уровней", - говорится в сообщении.Ведомство информирует, что запуск электросирен и громкоговорителей запланирован с подачей сигнала "Внимание всем!" во всех регионах РФ в 10.40 по местному времени с последующим замещением эфира общероссийских теле- и радиоканалах до одной минуты."Целью проверок является отработка своевременного доведения до населения сигналов и информации о возможных опасностях при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", - отмечает МЧС России.Министерство обращается к гражданам с просьбой сохранять спокойствие. Подача звуковых сигналов и замещение телеэфира являются плановыми. В этом году аналогичные проверки уже прошли 3 марта.
https://realty.ria.ru/20211004/zhkkh-1752984346.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
МЧС проверит работу систем оповещения населения в регионах
МЧС проверит работу систем оповещения во всех российских регионах 6 октября
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости.
Комплексная проверка технического состояния и готовности к работе систем оповещения населения пройдет 6 октября во всех регионах страны, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС
России.
"Шестого октября во всех субъектах страны будут проведены комплексные проверки готовности систем оповещения населения регионального и муниципального уровней", - говорится в сообщении.
Ведомство информирует, что запуск электросирен и громкоговорителей запланирован с подачей сигнала "Внимание всем!" во всех регионах РФ в 10.40 по местному времени с последующим замещением эфира общероссийских теле- и радиоканалах до одной минуты.
"Целью проверок является отработка своевременного доведения до населения сигналов и информации о возможных опасностях при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", - отмечает МЧС России.
Министерство обращается к гражданам с просьбой сохранять спокойствие. Подача звуковых сигналов и замещение телеэфира являются плановыми. В этом году аналогичные проверки уже прошли 3 марта.