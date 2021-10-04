https://ria.ru/20211004/mchs-1753017538.html

МЧС проверит работу систем оповещения населения в регионах

МЧС проверит работу систем оповещения населения в регионах - РИА Новости, 04.10.2021

МЧС проверит работу систем оповещения населения в регионах

Комплексная проверка технического состояния и готовности к работе систем оповещения населения пройдет 6 октября во всех регионах страны, рассказали РИА Новости... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T15:34

2021-10-04T15:34

2021-10-04T15:34

общество

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Комплексная проверка технического состояния и готовности к работе систем оповещения населения пройдет 6 октября во всех регионах страны, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Шестого октября во всех субъектах страны будут проведены комплексные проверки готовности систем оповещения населения регионального и муниципального уровней", - говорится в сообщении.Ведомство информирует, что запуск электросирен и громкоговорителей запланирован с подачей сигнала "Внимание всем!" во всех регионах РФ в 10.40 по местному времени с последующим замещением эфира общероссийских теле- и радиоканалах до одной минуты."Целью проверок является отработка своевременного доведения до населения сигналов и информации о возможных опасностях при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", - отмечает МЧС России.Министерство обращается к гражданам с просьбой сохранять спокойствие. Подача звуковых сигналов и замещение телеэфира являются плановыми. В этом году аналогичные проверки уже прошли 3 марта.

https://realty.ria.ru/20211004/zhkkh-1752984346.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия