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МЧС проверит работу систем оповещения населения в регионах
МЧС проверит работу систем оповещения населения в регионах - РИА Новости, 04.10.2021
МЧС проверит работу систем оповещения населения в регионах
Комплексная проверка технического состояния и готовности к работе систем оповещения населения пройдет 6 октября во всех регионах страны, рассказали РИА Новости... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T15:34
2021-10-04T15:34
общество
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Комплексная проверка технического состояния и готовности к работе систем оповещения населения пройдет 6 октября во всех регионах страны, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Шестого октября во всех субъектах страны будут проведены комплексные проверки готовности систем оповещения населения регионального и муниципального уровней", - говорится в сообщении.Ведомство информирует, что запуск электросирен и громкоговорителей запланирован с подачей сигнала "Внимание всем!" во всех регионах РФ в 10.40 по местному времени с последующим замещением эфира общероссийских теле- и радиоканалах до одной минуты."Целью проверок является отработка своевременного доведения до населения сигналов и информации о возможных опасностях при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", - отмечает МЧС России.Министерство обращается к гражданам с просьбой сохранять спокойствие. Подача звуковых сигналов и замещение телеэфира являются плановыми. В этом году аналогичные проверки уже прошли 3 марта.
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общество, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
15:34 04.10.2021
 
МЧС проверит работу систем оповещения населения в регионах

МЧС проверит работу систем оповещения во всех российских регионах 6 октября

© РИА Новости / Перейти в фотобанкГромкоговоритель на здании
Громкоговоритель на здании - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Комплексная проверка технического состояния и готовности к работе систем оповещения населения пройдет 6 октября во всех регионах страны, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Шестого октября во всех субъектах страны будут проведены комплексные проверки готовности систем оповещения населения регионального и муниципального уровней", - говорится в сообщении.
Ведомство информирует, что запуск электросирен и громкоговорителей запланирован с подачей сигнала "Внимание всем!" во всех регионах РФ в 10.40 по местному времени с последующим замещением эфира общероссийских теле- и радиоканалах до одной минуты.
"Целью проверок является отработка своевременного доведения до населения сигналов и информации о возможных опасностях при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", - отмечает МЧС России.
Министерство обращается к гражданам с просьбой сохранять спокойствие. Подача звуковых сигналов и замещение телеэфира являются плановыми. В этом году аналогичные проверки уже прошли 3 марта.
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