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Саратовского полицейского заподозрили в майнинге криптовалюты на работе
Саратовского полицейского заподозрили в майнинге криптовалюты на работе - РИА Новости, 04.10.2021
Саратовского полицейского заподозрили в майнинге криптовалюты на работе
Следователи в Саратове возбудили уголовное дело в отношении сотрудника полиции, которого заподозрили в майнинге криптовалюты прямо в помещении МВД, сообщило... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T13:50
2021-10-04T13:54
происшествия
саратов
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
следственный комитет россии (ск рф)
криптовалюта
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САРАТОВ, 4 окт - РИА Новости. Следователи в Саратове возбудили уголовное дело в отношении сотрудника полиции, которого заподозрили в майнинге криптовалюты прямо в помещении МВД, сообщило региональное управление СК РФ."По данным следствия, в период с декабря 2020 по июль 2021 года сотрудник РЭО (регистрационно-экзаменационного отделения) ГИБДД УМВД России по Саратову, имея доступ к временно не используемому помещению... на улице 6-й Соколовогорский проезд Саратова, принадлежащему органу полиции, установил в нем и подключил к электросети два электронных устройства, посредством которых осуществлялось получение криптовалюты в сети интернет. Ущерб, причиненный его противоправными действиями, состоящий в переплате за электроэнергию, составил 231 тысячу рублей", - говорится в сообщении.Уточняется, что выявили преступные действия полицейского сотрудники управления собственной безопасности главка МВД. Следователи возбудили в отношении него уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий", ему грозит до четырех лет лишения свободы."При подтверждении вины сотрудника полиции он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечен к установленной законом ответственности", - заявили журналистам в пресс-службе главка МВД по региону.Источник в силовых структурах уточнил РИА Новости, что следователи устанавливают возможных соучастников преступления из числа сотрудников полиции.
https://ria.ru/20210721/kazan-1742228344.html
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происшествия, саратов, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф), криптовалюта
13:50 04.10.2021 (обновлено: 13:54 04.10.2021)
 
Саратовского полицейского заподозрили в майнинге криптовалюты на работе

Саратовского полицейского заподозрили в майнинге криптовалюты в здании МВД

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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САРАТОВ, 4 окт - РИА Новости. Следователи в Саратове возбудили уголовное дело в отношении сотрудника полиции, которого заподозрили в майнинге криптовалюты прямо в помещении МВД, сообщило региональное управление СК РФ.
"По данным следствия, в период с декабря 2020 по июль 2021 года сотрудник РЭО (регистрационно-экзаменационного отделения) ГИБДД УМВД России по Саратову, имея доступ к временно не используемому помещению... на улице 6-й Соколовогорский проезд Саратова, принадлежащему органу полиции, установил в нем и подключил к электросети два электронных устройства, посредством которых осуществлялось получение криптовалюты в сети интернет. Ущерб, причиненный его противоправными действиями, состоящий в переплате за электроэнергию, составил 231 тысячу рублей", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что выявили преступные действия полицейского сотрудники управления собственной безопасности главка МВД. Следователи возбудили в отношении него уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий", ему грозит до четырех лет лишения свободы.
"При подтверждении вины сотрудника полиции он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечен к установленной законом ответственности", - заявили журналистам в пресс-службе главка МВД по региону.
Источник в силовых структурах уточнил РИА Новости, что следователи устанавливают возможных соучастников преступления из числа сотрудников полиции.
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ПроисшествияСаратовМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Следственный комитет России (СК РФ)Криптовалюта
 
 
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