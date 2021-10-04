https://ria.ru/20211004/mayning-1752990227.html

Саратовского полицейского заподозрили в майнинге криптовалюты на работе

Саратовского полицейского заподозрили в майнинге криптовалюты на работе - РИА Новости, 04.10.2021

Саратовского полицейского заподозрили в майнинге криптовалюты на работе

Следователи в Саратове возбудили уголовное дело в отношении сотрудника полиции, которого заподозрили в майнинге криптовалюты прямо в помещении МВД, сообщило... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T13:50

2021-10-04T13:50

2021-10-04T13:54

происшествия

саратов

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

следственный комитет россии (ск рф)

криптовалюта

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САРАТОВ, 4 окт - РИА Новости. Следователи в Саратове возбудили уголовное дело в отношении сотрудника полиции, которого заподозрили в майнинге криптовалюты прямо в помещении МВД, сообщило региональное управление СК РФ."По данным следствия, в период с декабря 2020 по июль 2021 года сотрудник РЭО (регистрационно-экзаменационного отделения) ГИБДД УМВД России по Саратову, имея доступ к временно не используемому помещению... на улице 6-й Соколовогорский проезд Саратова, принадлежащему органу полиции, установил в нем и подключил к электросети два электронных устройства, посредством которых осуществлялось получение криптовалюты в сети интернет. Ущерб, причиненный его противоправными действиями, состоящий в переплате за электроэнергию, составил 231 тысячу рублей", - говорится в сообщении.Уточняется, что выявили преступные действия полицейского сотрудники управления собственной безопасности главка МВД. Следователи возбудили в отношении него уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий", ему грозит до четырех лет лишения свободы."При подтверждении вины сотрудника полиции он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечен к установленной законом ответственности", - заявили журналистам в пресс-службе главка МВД по региону.Источник в силовых структурах уточнил РИА Новости, что следователи устанавливают возможных соучастников преступления из числа сотрудников полиции.

https://ria.ru/20210721/kazan-1742228344.html

https://ria.ru/20210809/mayning-1745124574.html

саратов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, саратов, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф), криптовалюта