https://ria.ru/20211004/mashkov-1752960029.html

Источник в "Единой России" предположил, что Машков не пойдет в Госдуму

Источник в "Единой России" предположил, что Машков не пойдет в Госдуму - РИА Новости, 04.10.2021

Источник в "Единой России" предположил, что Машков не пойдет в Госдуму

Народный артист России Владимир Машков, которому планируют передать депутатский мандат директора Театра наций Марии Ревякиной, скорее всего, не пойдет в... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T11:47

2021-10-04T11:47

2021-10-04T11:47

политика

единая россия

госдума рф

владимир машков

мария ревякина

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Народный артист России Владимир Машков, которому планируют передать депутатский мандат директора Театра наций Марии Ревякиной, скорее всего, не пойдет в Госдуму, заявил РИА Новости источник в ЕР.Как следует из проекта постановления ЦИК, Центризбирком планирует передать депутатский мандат Ревякиной Машкову - худруку Театра Олега Табакова. Как ранее сообщил источник в ЕР, Машков по итогам выборов не получил мандат депутата Госдумы."Машков, скорее всего, не пойдет", - сказал собеседник агентства.Актер выдвигался от "Единой России" на выборы в Госдумы по федеральному списку по Москве, был в списке под девятым номером.

https://ria.ru/20211004/deputaty-1752956710.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, единая россия, госдума рф, владимир машков, мария ревякина