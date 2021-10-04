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Источник в "Единой России" предположил, что Машков не пойдет в Госдуму
Источник в "Единой России" предположил, что Машков не пойдет в Госдуму - РИА Новости, 04.10.2021
Источник в "Единой России" предположил, что Машков не пойдет в Госдуму
Народный артист России Владимир Машков, которому планируют передать депутатский мандат директора Театра наций Марии Ревякиной, скорее всего, не пойдет в... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T11:47
2021-10-04T11:47
политика
единая россия
госдума рф
владимир машков
мария ревякина
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Народный артист России Владимир Машков, которому планируют передать депутатский мандат директора Театра наций Марии Ревякиной, скорее всего, не пойдет в Госдуму, заявил РИА Новости источник в ЕР.Как следует из проекта постановления ЦИК, Центризбирком планирует передать депутатский мандат Ревякиной Машкову - худруку Театра Олега Табакова. Как ранее сообщил источник в ЕР, Машков по итогам выборов не получил мандат депутата Госдумы."Машков, скорее всего, не пойдет", - сказал собеседник агентства.Актер выдвигался от "Единой России" на выборы в Госдумы по федеральному списку по Москве, был в списке под девятым номером.
https://ria.ru/20211004/deputaty-1752956710.html
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политика, единая россия, госдума рф, владимир машков, мария ревякина
11:47 04.10.2021
 
Источник в "Единой России" предположил, что Машков не пойдет в Госдуму

Источник в "Единой России": актер Машков, скорее всего, не пойдет в Госдуму

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкХудожественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков
Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Народный артист России Владимир Машков, которому планируют передать депутатский мандат директора Театра наций Марии Ревякиной, скорее всего, не пойдет в Госдуму, заявил РИА Новости источник в ЕР.
Как следует из проекта постановления ЦИК, Центризбирком планирует передать депутатский мандат Ревякиной Машкову - худруку Театра Олега Табакова. Как ранее сообщил источник в ЕР, Машков по итогам выборов не получил мандат депутата Госдумы.
"Машков, скорее всего, не пойдет", - сказал собеседник агентства.
Актер выдвигался от "Единой России" на выборы в Госдумы по федеральному списку по Москве, был в списке под девятым номером.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
Вчера, 11:34
В ЕР рассказали о порядке регистрации кандидатов в депутаты Госдумы
 
ПолитикаЕдиная РоссияГосдума РФВладимир МашковМария Ревякина
 
 
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