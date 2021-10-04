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ЦИК передаст Машкову думский мандат директора Театра наций
ЦИК передаст Машкову думский мандат директора Театра наций - РИА Новости, 04.10.2021
ЦИК передаст Машкову думский мандат директора Театра наций
ЦИК планирует передать депутатский мандат директора Театра наций Марии Ревякиной Владимиру Машкову, следует из проекта постановления ЦИК. РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T10:43
2021-10-04T10:43
2021-10-04T10:47
политика
госдума рф
владимир машков
единая россия
театр наций
мария ревякина
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. ЦИК планирует передать депутатский мандат директора Театра наций Марии Ревякиной Владимиру Машкову, следует из проекта постановления ЦИК."Передать вакантные депутатские мандаты зарегистрированным кандидатам в депутаты Госдумы из федерального списка кандидатов, выдвинутого партией "Единая Россия", - следует из постановления ЦИК.Согласно приложенному списку, вакантным считается мандат Ревякиной Марии Евсеевны (номер 9, региональная группа номер 38, город Москва), в списке тех, кому передаются мандаты, значится Машков Владимир Львович (номер 10, региональная группа номер 38, город Москва).
РИА Новости
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политика, госдума рф, владимир машков, единая россия, театр наций, мария ревякина
10:43 04.10.2021 (обновлено: 10:47 04.10.2021)
ЦИК передаст Машкову думский мандат директора Театра наций
ЦИК передаст актеру Машкову думский мандат директора Театра наций Ревякиной