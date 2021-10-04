https://ria.ru/20211004/mandat-1752946151.html

ЦИК передаст Машкову думский мандат директора Театра наций

ЦИК передаст Машкову думский мандат директора Театра наций - РИА Новости, 04.10.2021

ЦИК передаст Машкову думский мандат директора Театра наций

ЦИК планирует передать депутатский мандат директора Театра наций Марии Ревякиной Владимиру Машкову, следует из проекта постановления ЦИК. РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T10:43

2021-10-04T10:43

2021-10-04T10:47

политика

госдума рф

владимир машков

единая россия

театр наций

мария ревякина

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. ЦИК планирует передать депутатский мандат директора Театра наций Марии Ревякиной Владимиру Машкову, следует из проекта постановления ЦИК."Передать вакантные депутатские мандаты зарегистрированным кандидатам в депутаты Госдумы из федерального списка кандидатов, выдвинутого партией "Единая Россия", - следует из постановления ЦИК.Согласно приложенному списку, вакантным считается мандат Ревякиной Марии Евсеевны (номер 9, региональная группа номер 38, город Москва), в списке тех, кому передаются мандаты, значится Машков Владимир Львович (номер 10, региональная группа номер 38, город Москва).

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, госдума рф, владимир машков, единая россия, театр наций, мария ревякина