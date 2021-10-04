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В Москве вернут лотереи для вакцинировавшихся от COVID-19
В Москве вернут лотереи для вакцинировавшихся от COVID-19 - РИА Новости, 04.10.2021
В Москве вернут лотереи для вакцинировавшихся от COVID-19
Власти Москвы намерены вернуться к практике лотерей после вакцинации от COVID, заявил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T14:15
2021-10-04T14:15
2021-10-04T14:36
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Власти Москвы намерены вернуться к практике лотерей после вакцинации от COVID, заявил мэр столицы Сергей Собянин."Мы, конечно, видим и дополнительные возможности ускорения вакцинации, увеличения объемов, поэтому всегда стимулировали эти процессы, в частности, проводили лотереи, где разыгрывали, в том числе, и машины, по вакцинации. В ближайшее время, наверное, снова вернемся к этой практике. Показала хорошие результаты и интерес населения к тому, что разыгрываются не только денежные призы, но и такие серьезные вещи, как квартиры. Мы постараемся сделать такой стимул", - сказал Собянин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
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14:15 04.10.2021 (обновлено: 14:36 04.10.2021)
В Москве вернут лотереи для вакцинировавшихся от COVID-19
Собянин: власти Москвы намерены вернуться к практике лотерей после вакцинации от COVID-19