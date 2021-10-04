https://ria.ru/20211004/lotereya-1752997776.html

В Москве вернут лотереи для вакцинировавшихся от COVID-19

В Москве вернут лотереи для вакцинировавшихся от COVID-19 - РИА Новости, 04.10.2021

В Москве вернут лотереи для вакцинировавшихся от COVID-19

Власти Москвы намерены вернуться к практике лотерей после вакцинации от COVID, заявил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T14:15

2021-10-04T14:15

2021-10-04T14:36

общество

москва

распространение коронавируса

сергей собянин

коронавирусы

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740977761_0:75:3068:1800_1920x0_80_0_0_9437372e45f2c0bfdbb13121395212b9.jpg

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Власти Москвы намерены вернуться к практике лотерей после вакцинации от COVID, заявил мэр столицы Сергей Собянин."Мы, конечно, видим и дополнительные возможности ускорения вакцинации, увеличения объемов, поэтому всегда стимулировали эти процессы, в частности, проводили лотереи, где разыгрывали, в том числе, и машины, по вакцинации. В ближайшее время, наверное, снова вернемся к этой практике. Показала хорошие результаты и интерес населения к тому, что разыгрываются не только денежные призы, но и такие серьезные вещи, как квартиры. Мы постараемся сделать такой стимул", - сказал Собянин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

https://ria.ru/20211004/koronavirus-1752999750.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, сергей собянин, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19