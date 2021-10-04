https://ria.ru/20211004/london-1752919627.html

СМИ сообщили о проверке сделки по лондонской недвижимости семьи Алиева

СМИ сообщили о проверке сделки по лондонской недвижимости семьи Алиева - РИА Новости, 04.10.2021

СМИ сообщили о проверке сделки по лондонской недвижимости семьи Алиева

Орган управления королевской собственностью Великобритании Crown estate начал внутреннюю проверку предполагаемой покупки им лондонской недвижимости у семьи... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T02:36

2021-10-04T02:36

2021-10-04T02:36

в мире

ильхам алиев

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ЛОНДОН, 4 окт - РИА Новости. Орган управления королевской собственностью Великобритании Crown estate начал внутреннюю проверку предполагаемой покупки им лондонской недвижимости у семьи президента Азербайджана Ильхама Алиева, сообщает газета Guardian со ссылкой на расследование.По данным газеты, семья Алиева за последние годы продала британскую недвижимость на сумму около 400 миллионов фунтов стерлингов (около 542 миллионов долларов) через фирмы, связанные с ним. Среди приобретенной собственности числится здание, купленное в 2009 году за 33,5 миллиона фунтов стерлингов (45 миллионов долларов) оффшорной компанией сына Алиева, которому на тот момент было 11 лет."Перед покупкой здания мы провели несколько проверок, в том числе те, которых требует законодательство Великобритании. На тот момент мы не установили никаких причин, по которым транзакция не могла быть совершена. Принимая во внимание возможные проблемы, мы изучаем этот вопрос", - заявил представитель управления.Как сообщает газета, Crown estate проверяет предполагаемую покупку лондонской собственности на сумму 67 миллионов фунтов стерлингов (около 90 миллионов долларов).Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал "досье Пандоры" о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В нем фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, а также более 300 чиновников из порядка 100 стран. В расследовании консорциума журналистов США названы крупнейшим налоговым убежищем.Консорциум ранее назвал это расследование своим самым масштабным разоблачением финансовых тайн. Он отметил, что в досье фигурируют репортажи более 600 журналистов из 117 стран и данные из более чем 11,9 миллиона файлов, полученные в результате утечки.В 2016 году по итогам его расследования были обнародованы "Панамские документы". Они были опубликованы в немецкой Sueddeutsche Zeitung, в них ссылались на якобы документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которые, как утверждала газета, свидетельствуют о причастности ряда мировых лидеров и их приближенных к офшорным схемам. Аутентичность "панамских бумаг" официально не подтверждена, а сама Mossack Fonseca заявила, что отказывается заверить их подлинность, и назвала действия журналистов преступлением.

https://ria.ru/20211004/neft-1752918887.html

https://ria.ru/20211004/nedvizhimost-1752918220.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, ильхам алиев