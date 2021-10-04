https://ria.ru/20211004/liviya-1753004659.html

Лавров обсудил с главой МИД Египта способы содействия Ливии

Лавров обсудил с главой МИД Египта способы содействия Ливии - РИА Новости, 04.10.2021

Лавров обсудил с главой МИД Египта способы содействия Ливии

Глава российского МИД Сергей Лавров обсудил с министром иностранных дел Египта Самехом Шукри способы взаимодействия Москвы и Каира в Ливии. РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T14:42

2021-10-04T14:42

2021-10-04T15:04

в мире

ливия

москва

мид египта

сергей лавров

самех шукри

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1c/1752138855_0:81:2993:1765_1920x0_80_0_0_e1744a8ca0e5093f4206c0d49944cdcc.jpg

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Глава российского МИД Сергей Лавров обсудил с министром иностранных дел Египта Самехом Шукри способы взаимодействия Москвы и Каира в Ливии."Обменялись мнениями о ситуации в Ливии и о том, как внешние игроки, включая Египет и Россию, могут помочь реализации договоренностей, достигнутых год назад в Женеве, и в том числе подготовиться к намеченным на 24 декабря общенациональным выборам", - сказал Лавров по итогам переговоров со своим египетским коллегой.По его словам, для успешного проведения выборов необходимо закрепление в законодательной базе, дальнейшая работа по объединению государственных органов, а также воссоздание единых вооруженных сил.

https://ria.ru/20211004/liviya-1753005328.html

ливия

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, ливия, москва, мид египта, сергей лавров, самех шукри, россия