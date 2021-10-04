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Лавров обсудил с главой МИД Египта способы содействия Ливии
Лавров обсудил с главой МИД Египта способы содействия Ливии - РИА Новости, 04.10.2021
Лавров обсудил с главой МИД Египта способы содействия Ливии
Глава российского МИД Сергей Лавров обсудил с министром иностранных дел Египта Самехом Шукри способы взаимодействия Москвы и Каира в Ливии. РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T14:42
2021-10-04T15:04
в мире
ливия
москва
мид египта
сергей лавров
самех шукри
россия
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Глава российского МИД Сергей Лавров обсудил с министром иностранных дел Египта Самехом Шукри способы взаимодействия Москвы и Каира в Ливии."Обменялись мнениями о ситуации в Ливии и о том, как внешние игроки, включая Египет и Россию, могут помочь реализации договоренностей, достигнутых год назад в Женеве, и в том числе подготовиться к намеченным на 24 декабря общенациональным выборам", - сказал Лавров по итогам переговоров со своим египетским коллегой.По его словам, для успешного проведения выборов необходимо закрепление в законодательной базе, дальнейшая работа по объединению государственных органов, а также воссоздание единых вооруженных сил.
https://ria.ru/20211004/liviya-1753005328.html
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в мире, ливия, москва, мид египта, сергей лавров, самех шукри, россия
14:42 04.10.2021 (обновлено: 15:04 04.10.2021)
 
Лавров обсудил с главой МИД Египта способы содействия Ливии

Глава МИД Сергей Лавров обсудил с коллегой из Египта способы содействия Ливии

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© РИА Новости / POOL
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Глава российского МИД Сергей Лавров обсудил с министром иностранных дел Египта Самехом Шукри способы взаимодействия Москвы и Каира в Ливии.
"Обменялись мнениями о ситуации в Ливии и о том, как внешние игроки, включая Египет и Россию, могут помочь реализации договоренностей, достигнутых год назад в Женеве, и в том числе подготовиться к намеченным на 24 декабря общенациональным выборам", - сказал Лавров по итогам переговоров со своим египетским коллегой.
По его словам, для успешного проведения выборов необходимо закрепление в законодательной базе, дальнейшая работа по объединению государственных органов, а также воссоздание единых вооруженных сил.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
Вчера, 14:44
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В миреЛивияМоскваМИД ЕгиптаСергей ЛавровСамех ШукриРоссия
 
 
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