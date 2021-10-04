https://ria.ru/20211004/letchiki-1752922286.html

Российские и монгольские летчики провели совместные полеты на учениях

Российские и монгольские летчики провели совместные полеты на учениях - РИА Новости, 04.10.2021

Российские и монгольские летчики провели совместные полеты на учениях

Военнослужащие России и Монголии впервые на международных учениях "Селенга-2021" проводят совместные полеты на вертолетах Ми-8, сообщает пресс-служба Восточного РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T04:12

2021-10-04T04:12

2021-10-04T04:12

безопасность

монголия

ми-8

байкал

воздушно-космические силы россии

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 4 окт – РИА Новости. Военнослужащие России и Монголии впервые на международных учениях "Селенга-2021" проводят совместные полеты на вертолетах Ми-8, сообщает пресс-служба Восточного военного округа."На совместном российско–монгольском учении "Селенга-2021", которое проходит на территории Монголии, задействована армейская авиация ВВО, летный состав которой впервые выполняет полеты совместно с летчиками ВВС Монголии на вертолетах Ми-8", - говорится в сообщении.Личный состав ВКС России и ВВС Монголии совместно проводит подготовку к полетам, обслуживание авиационной техники и обменивается опытом.Сложность тренировочных полетов заключается в том, что аэродром "Налайх", где временно базируется авиационная техника, и полигон "Дойтын Ам" расположены в высокогорном районе – на высоте более чем 1,6 тысячи метров над уровнем моря. Условия размещения требуют от летного состава особенной подготовки в технике пилотирования.Впервые авиаторы выполнят новый тактический прием "Клещи". Авиационное звено разделяется в воздухе, после чего с двух противоположных флангов одновременно парами вертолёты выходят на боевой курс.Впервые на "Селенге" на вертолетах Ми-8 одновременно будет отработан один из сложнейших элементов по эвакуации раненых с учебного поля боя. Также впервые пройдет воздушное минирование участков местности.Помимо этого, в ходе этапа боевых действий на вертолетах Ми-8АМТШ "Терминатор" в заданный район будет доставлен тактический десант дружественных стран для уничтожения условного "противника".Военные учения "Селенга-2021" проходят в сложных климатических условиях горно-степной местности. От российской стороны в нем участвуют подразделения общевойскового объединения ВВО, дислоцированного в Бурятии. Всего в учениях принимают участие до 1,5 тысячи военнослужащих и задействовано свыше 200 единиц боевой и специальной техники."Селенга" проводится ежегодно с 2008 года. Изначально проходили тактические учения с боевой стрельбой, они назывались "Дархан" (в переводе с монгольского - "Строитель"). В 2011-м маневры были переименованы по названию реки, берущей начало на территории Монголии, протекающей по территории Бурятии и впадающей в Байкал, и получили антитеррористическую направленность.

https://ria.ru/20211004/ucheniya-1752918571.html

https://ria.ru/20211003/ucheniya-1752836056.html

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байкал

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, монголия, ми-8, байкал, воздушно-космические силы россии, россия