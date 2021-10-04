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https://ria.ru/20211004/lebedev-1753006381.html
Экс-сенатор Лебедев попал в "досье Пандоры"
Экс-сенатор Лебедев попал в "досье Пандоры" - РИА Новости, 04.10.2021
Экс-сенатор Лебедев попал в "досье Пандоры"
Российский продюсер и бывший сенатор Леонид Лебедев скрыл, что ему принадлежат несколько компаний, переписав их на сотрудников киприоткой юридической фирмы,... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T14:50
2021-10-04T16:27
общество
леонид лебедев
джордж сорос
"досье пандоры"
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Российский продюсер и бывший сенатор Леонид Лебедев скрыл, что ему принадлежат несколько компаний, переписав их на сотрудников киприоткой юридической фирмы, утверждается в расследовании "досье Пандоры".Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал "досье Пандоры" о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В нем фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, а также более 300 чиновников из порядка 100 стран. В расследовании консорциума журналистов США названы крупнейшим налоговым убежищем."Согласно отчетам, в 2015 году управляющий в панамской юридической компании Alcogal обнаружил, что киприотская юридическая фирма помогла российскому миллиардеру и бывшему сенатору Леониду Лебедеву скрыть то, что он владеет четырьмя компаниями, записав сотрудников юрфирмы как собственников бизнесов Лебедева", - говорится в досье.По сообщению издания Guardian, Лебедев бежал из России в 2015 году после обвинений в сокрытии своих активов. Утверждается, что в 2011 году он получил гражданство Кипра по программе "золотых паспортов".Согласно досье, киприотская фирма Nicos Chr. Anastasiades and Partners является ключевым офшорным посредником для богатых россиян.В сентябре 2016 года газета "Ведомости" сообщила, что управление МВД по Тверской области возбудило дело против Лебедева и "неустановленных лиц". Согласно источнику издания, дело возбудили по заявлению миноритарного акционера ТГК-2 (контролируется группой "Синтез"), который пожаловался не невыплату дивидендов в 2009-2015 годах.Согласно заявлению, руководители ТГК-2 и Лебедев якобы похитили у ТГК-2 220 миллионов долларов и были привлечены к субсидиарной ответственности. Адвокат экс-сенатора Алексей Гребенской в беседе с РИА Новости подтверждал факт возбуждения уголовного дела, но заявлял, что прозвучавшие обвинения "выглядят совершенно нелепо".При этом весной 2016 года комиссия Совфеда по контролю за достоверностью сведений, представленных в декларациях сенаторов, возбудила проверку в отношении Лебедева на предмет достоверности указанных им сведений о доходах. СМИ сообщали, что основанием для расследования послужили данные проверки управления президента России по вопросам противодействия коррупции. Речь может идти о незадекларированных доходах сенатора. Однако Лебедев заявил РИА Новости, что данные запроса основаны на фальсификациях, цель которых - оказать на него давление и опорочить его имя.В частности, в отношении Лебедева выдвигалось обвинение, что сенатор не передал в управление акции нескольких российских организаций. Сам Лебедев утверждал, что по законодательству он не обязан этого делать, поскольку речь шла о "незначительных, близких к нулю долях" в размере менее чем 0,1% от уставного капитала.
https://ria.ru/20211004/kitay-1752992104.html
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общество, леонид лебедев, джордж сорос, "досье пандоры"
14:50 04.10.2021 (обновлено: 16:27 04.10.2021)
 
Экс-сенатор Лебедев попал в "досье Пандоры"

В "Досье Пандоры" говорится, что экс-сенатор Лебедев скрыл данные о четырех компаниях

© РИА Новости / Валерий ЛевитинЛеонид Лебедев
Леонид Лебедев - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© РИА Новости / Валерий Левитин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Российский продюсер и бывший сенатор Леонид Лебедев скрыл, что ему принадлежат несколько компаний, переписав их на сотрудников киприоткой юридической фирмы, утверждается в расследовании "досье Пандоры".
Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал "досье Пандоры" о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В нем фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, а также более 300 чиновников из порядка 100 стран. В расследовании консорциума журналистов США названы крупнейшим налоговым убежищем.
Гонконг - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
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В "досье Пандоры" попали трое китайских политиков
"Согласно отчетам, в 2015 году управляющий в панамской юридической компании Alcogal обнаружил, что киприотская юридическая фирма помогла российскому миллиардеру и бывшему сенатору Леониду Лебедеву скрыть то, что он владеет четырьмя компаниями, записав сотрудников юрфирмы как собственников бизнесов Лебедева", - говорится в досье.
По сообщению издания Guardian, Лебедев бежал из России в 2015 году после обвинений в сокрытии своих активов. Утверждается, что в 2011 году он получил гражданство Кипра по программе "золотых паспортов".
Согласно досье, киприотская фирма Nicos Chr. Anastasiades and Partners является ключевым офшорным посредником для богатых россиян.
В сентябре 2016 года газета "Ведомости" сообщила, что управление МВД по Тверской области возбудило дело против Лебедева и "неустановленных лиц". Согласно источнику издания, дело возбудили по заявлению миноритарного акционера ТГК-2 (контролируется группой "Синтез"), который пожаловался не невыплату дивидендов в 2009-2015 годах.
Согласно заявлению, руководители ТГК-2 и Лебедев якобы похитили у ТГК-2 220 миллионов долларов и были привлечены к субсидиарной ответственности. Адвокат экс-сенатора Алексей Гребенской в беседе с РИА Новости подтверждал факт возбуждения уголовного дела, но заявлял, что прозвучавшие обвинения "выглядят совершенно нелепо".
При этом весной 2016 года комиссия Совфеда по контролю за достоверностью сведений, представленных в декларациях сенаторов, возбудила проверку в отношении Лебедева на предмет достоверности указанных им сведений о доходах. СМИ сообщали, что основанием для расследования послужили данные проверки управления президента России по вопросам противодействия коррупции. Речь может идти о незадекларированных доходах сенатора. Однако Лебедев заявил РИА Новости, что данные запроса основаны на фальсификациях, цель которых - оказать на него давление и опорочить его имя.
В частности, в отношении Лебедева выдвигалось обвинение, что сенатор не передал в управление акции нескольких российских организаций. Сам Лебедев утверждал, что по законодательству он не обязан этого делать, поскольку речь шла о "незначительных, близких к нулю долях" в размере менее чем 0,1% от уставного капитала.
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ОбществоЛеонид ЛебедевДжордж Сорос"досье Пандоры"
 
 
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