https://ria.ru/20211004/kurs-1752917291.html

Раскрыты причины занижения курса рубля

Раскрыты причины занижения курса рубля

Раскрыты причины занижения курса рубля

Российская валюта недооценена из-за ряда макроэкономических причин: большого объема международных резервов, положительного сальдо платежного баланса, реализации РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T03:18

2021-10-04T03:18

2021-10-04T03:18

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

рубль

сша

великобритания

центральный банк рф (цб рф)

рэу имени г. в. плеханова

россия

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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Российская валюта недооценена из-за ряда макроэкономических причин: большого объема международных резервов, положительного сальдо платежного баланса, реализации бюджетного правила. Рекордный рост цен на топливо, металлы и сырьевые товары также влияют на положение дел, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Диана Степанова.Рубль не раз оказывался в лидерах среди самых недооцененных валют мира, как согласно оценке по индексу БигМака, так и по фундаментальной обоснованности, отмечает специалист. Фундаментальная обоснованность курса определяется как состоянием платежного баланса, так и прогнозом факторов, влияющих на него. Например, динамикой цен на значимую экспортируемую продукцию и показателем оттока капитала из страны.Официальный уровень безработицы в РФ снизился с максимального 6,3 % в 2020 году до 4,5 % в июле 2021 года с прогнозом продолжения снижения до минимумов в 4,3 %. Уровень госдолга России к ВВП на 1 июля 2021 года составлял 17,7%. Это крайне низкий показатель по сравнению с другими, даже развитыми странами. Федеральный бюджет России за первое полугодие опять стал профицитным и составил 774,7 млрд рублей. В 2022 и 2023 годах также ожидается профицит бюджета. Прогноз платежного баланса — позитивный, констатирует эксперт.Помимо этого, в РФ наблюдается стабильный положительный торговый баланс. Устойчивость рубля не вызывает сомнений, но текущий торговый баланс не оказывает должного влияния на процесс валютного курсообразования. С точки зрения сильных базовых экономических показателей валютный курс рубля занижен главным образом из-за инфляционных и девальвационных ожиданий участников рынка и утечки капитала: его отток вырос почти вдвое по сравнению с 2019 годом, считает СтепановаГодовая инфляция в РФ далека от уровней 2014-2015 годов, что на фоне высокой инфляции в ряде развитых стран должно оказывать рублю поддержку. Потребительские цены в экономически развитых странах также подвержены существенному росту: США — 5,4%, Германия — 3,9%, Великобритания — 3,2%. Главными факторами занижения курса рубля являются геополитическая напряженность, а также покупка ЦБ РФ иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила, заключила Степанова.

https://radiosputnik.ria.ru/20211002/valyuta-1752664953.html

https://ria.ru/20211001/rubl-1752596816.html

сша

великобритания

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, рубль, сша, великобритания, центральный банк рф (цб рф), рэу имени г. в. плеханова, россия, диана степанова