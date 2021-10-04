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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20211004/kurs-1752917291.html
Раскрыты причины занижения курса рубля
Раскрыты причины занижения курса рубля
Раскрыты причины занижения курса рубля
Российская валюта недооценена из-за ряда макроэкономических причин: большого объема международных резервов, положительного сальдо платежного баланса, реализации РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T03:18
2021-10-04T03:18
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
рубль
сша
великобритания
центральный банк рф (цб рф)
рэу имени г. в. плеханова
россия
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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Российская валюта недооценена из-за ряда макроэкономических причин: большого объема международных резервов, положительного сальдо платежного баланса, реализации бюджетного правила. Рекордный рост цен на топливо, металлы и сырьевые товары также влияют на положение дел, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Диана Степанова.Рубль не раз оказывался в лидерах среди самых недооцененных валют мира, как согласно оценке по индексу БигМака, так и по фундаментальной обоснованности, отмечает специалист. Фундаментальная обоснованность курса определяется как состоянием платежного баланса, так и прогнозом факторов, влияющих на него. Например, динамикой цен на значимую экспортируемую продукцию и показателем оттока капитала из страны.Официальный уровень безработицы в РФ снизился с максимального 6,3 % в 2020 году до 4,5 % в июле 2021 года с прогнозом продолжения снижения до минимумов в 4,3 %. Уровень госдолга России к ВВП на 1 июля 2021 года составлял 17,7%. Это крайне низкий показатель по сравнению с другими, даже развитыми странами. Федеральный бюджет России за первое полугодие опять стал профицитным и составил 774,7 млрд рублей. В 2022 и 2023 годах также ожидается профицит бюджета. Прогноз платежного баланса — позитивный, констатирует эксперт.Помимо этого, в РФ наблюдается стабильный положительный торговый баланс. Устойчивость рубля не вызывает сомнений, но текущий торговый баланс не оказывает должного влияния на процесс валютного курсообразования. С точки зрения сильных базовых экономических показателей валютный курс рубля занижен главным образом из-за инфляционных и девальвационных ожиданий участников рынка и утечки капитала: его отток вырос почти вдвое по сравнению с 2019 годом, считает СтепановаГодовая инфляция в РФ далека от уровней 2014-2015 годов, что на фоне высокой инфляции в ряде развитых стран должно оказывать рублю поддержку. Потребительские цены в экономически развитых странах также подвержены существенному росту: США — 5,4%, Германия — 3,9%, Великобритания — 3,2%. Главными факторами занижения курса рубля являются геополитическая напряженность, а также покупка ЦБ РФ иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила, заключила Степанова.
https://radiosputnik.ria.ru/20211002/valyuta-1752664953.html
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экономика, рубль, сша, великобритания, центральный банк рф (цб рф), рэу имени г. в. плеханова, россия, диана степанова
03:18 04.10.2021
 
Эксперт назвала причины занижения курса рубля

Финансист Степанова объяснила, что курс рубля занижен по макроэкономическим причинам

© Fotolia / ET1972Монеты номиналом 10 российских рублей
Монеты номиналом 10 российских рублей - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© Fotolia / ET1972
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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Российская валюта недооценена из-за ряда макроэкономических причин: большого объема международных резервов, положительного сальдо платежного баланса, реализации бюджетного правила. Рекордный рост цен на топливо, металлы и сырьевые товары также влияют на положение дел, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Диана Степанова.
Рубль не раз оказывался в лидерах среди самых недооцененных валют мира, как согласно оценке по индексу БигМака, так и по фундаментальной обоснованности, отмечает специалист. Фундаментальная обоснованность курса определяется как состоянием платежного баланса, так и прогнозом факторов, влияющих на него. Например, динамикой цен на значимую экспортируемую продукцию и показателем оттока капитала из страны.
Монеты номиналом один рубль - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
2 октября, 02:00Сказано в эфире
Нефть дорожает, рубль растет. Стоит ли покупать валюту?
Официальный уровень безработицы в РФ снизился с максимального 6,3 % в 2020 году до 4,5 % в июле 2021 года с прогнозом продолжения снижения до минимумов в 4,3 %. Уровень госдолга России к ВВП на 1 июля 2021 года составлял 17,7%. Это крайне низкий показатель по сравнению с другими, даже развитыми странами. Федеральный бюджет России за первое полугодие опять стал профицитным и составил 774,7 млрд рублей. В 2022 и 2023 годах также ожидается профицит бюджета. Прогноз платежного баланса — позитивный, констатирует эксперт.
Помимо этого, в РФ наблюдается стабильный положительный торговый баланс. Устойчивость рубля не вызывает сомнений, но текущий торговый баланс не оказывает должного влияния на процесс валютного курсообразования. С точки зрения сильных базовых экономических показателей валютный курс рубля занижен главным образом из-за инфляционных и девальвационных ожиданий участников рынка и утечки капитала: его отток вырос почти вдвое по сравнению с 2019 годом, считает Степанова
Годовая инфляция в РФ далека от уровней 2014-2015 годов, что на фоне высокой инфляции в ряде развитых стран должно оказывать рублю поддержку. Потребительские цены в экономически развитых странах также подвержены существенному росту: США — 5,4%, Германия — 3,9%, Великобритания — 3,2%. Главными факторами занижения курса рубля являются геополитическая напряженность, а также покупка ЦБ РФ иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила, заключила Степанова.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
1 октября, 03:27
Рубль единственный из мировых валют укрепился к доллару, сообщил эксперт
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРубльСШАВеликобританияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)РЭУ имени Г. В. ПлехановаРоссияДиана Степанова
 
 
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