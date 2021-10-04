https://ria.ru/20211004/krizis-1753018501.html

Мир ждет глобальный кризис этой зимой

Человечеству предрекли глобальный кризис этой зимой - РИА Новости, 04.10.2021

Мир ждет глобальный кризис этой зимой

Подорожание энергоресурсов и проблемы с поставками многих товаров грозят всему миру тяжелым кризисом этой зимой, пишет журналист Bloomberg Майкл Уинфри. РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T15:41

2021-10-04T15:41

2021-10-04T23:20

экономика

в мире

нидерланды

европа

китай

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великобритания

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Подорожание энергоресурсов и проблемы с поставками многих товаров грозят всему миру тяжелым кризисом этой зимой, пишет журналист Bloomberg Майкл Уинфри.Автор отметил, что пандемия коронавируса стала большим кризисом для человечества. Это выражается в проблемах с поставками большинства товаров, начиная от зерна и заканчивая компьютерными чипами.Однако в этом году в некоторых странах возникли новые проблемы. Так, в Британии наблюдается острый дефицит топлива, а полки в супермаркетах пусты из-за нехватки водителей."Но проблемы грозят и другим странам нашей планеты", — подчеркнул журналист.Этой зимой температурный режим в Северном полушарии окажет влияние на разные рынки, и если оправдаются самые пессимистичные прогнозы метеорологов, то нехватка энергоресурсов приведет к полномасштабному кризису, поясняется в публикации.Автор заявил о начале "драки" за ресурсы: Китай распорядился обеспечить поставки угля сверх квот, что привело к рекордному росту цен на газ и электричество в Европе. Это, в свою очередь, привело к закрытию крупнейшей на континенте сети теплиц в Нидерландах, что может отразиться на поставках пищевой продукции. Во Франции власти запретили повышать регулируемые тарифы на газ и сократили налоги на электроэнергию. Кроме того, по всему миру уменьшаются запасы пшеницы, а прогнозы по производству зерна только ухудшаются.В заключение Уинфри отметил, что прошлая зима была очень тяжелой из-за пандемии, а улучшения ситуации в этом году он призвал не ждать.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20211003/bankrotstvo-1752873814.html

https://ria.ru/20210924/plan-1751662188.html

нидерланды

европа

китай

франция

великобритания

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экономика, в мире, нидерланды, европа, китай, франция, великобритания