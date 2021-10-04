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Мир ждет глобальный кризис этой зимой
Человечеству предрекли глобальный кризис этой зимой - РИА Новости, 04.10.2021
Мир ждет глобальный кризис этой зимой
Подорожание энергоресурсов и проблемы с поставками многих товаров грозят всему миру тяжелым кризисом этой зимой, пишет журналист Bloomberg Майкл Уинфри. РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T15:41
2021-10-04T23:20
экономика
в мире
нидерланды
европа
китай
франция
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Подорожание энергоресурсов и проблемы с поставками многих товаров грозят всему миру тяжелым кризисом этой зимой, пишет журналист Bloomberg Майкл Уинфри.Автор отметил, что пандемия коронавируса стала большим кризисом для человечества. Это выражается в проблемах с поставками большинства товаров, начиная от зерна и заканчивая компьютерными чипами.Однако в этом году в некоторых странах возникли новые проблемы. Так, в Британии наблюдается острый дефицит топлива, а полки в супермаркетах пусты из-за нехватки водителей."Но проблемы грозят и другим странам нашей планеты", — подчеркнул журналист.Этой зимой температурный режим в Северном полушарии окажет влияние на разные рынки, и если оправдаются самые пессимистичные прогнозы метеорологов, то нехватка энергоресурсов приведет к полномасштабному кризису, поясняется в публикации.Автор заявил о начале "драки" за ресурсы: Китай распорядился обеспечить поставки угля сверх квот, что привело к рекордному росту цен на газ и электричество в Европе. Это, в свою очередь, привело к закрытию крупнейшей на континенте сети теплиц в Нидерландах, что может отразиться на поставках пищевой продукции. Во Франции власти запретили повышать регулируемые тарифы на газ и сократили налоги на электроэнергию. Кроме того, по всему миру уменьшаются запасы пшеницы, а прогнозы по производству зерна только ухудшаются.В заключение Уинфри отметил, что прошлая зима была очень тяжелой из-за пандемии, а улучшения ситуации в этом году он призвал не ждать.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20211003/bankrotstvo-1752873814.html
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экономика, в мире, нидерланды, европа, китай, франция, великобритания
15:41 04.10.2021 (обновлено: 23:20 04.10.2021)
 
Человечеству предрекли глобальный кризис этой зимой

Bloomberg: этой зимой мир ждет глобальный кризис из-за подорожания энергоресурсов

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАвтомобили едут в метель по трассе
Автомобили едут в метель по трассе - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Подорожание энергоресурсов и проблемы с поставками многих товаров грозят всему миру тяжелым кризисом этой зимой, пишет журналист Bloomberg Майкл Уинфри.
Автор отметил, что пандемия коронавируса стала большим кризисом для человечества. Это выражается в проблемах с поставками большинства товаров, начиная от зерна и заканчивая компьютерными чипами.
Однако в этом году в некоторых странах возникли новые проблемы. Так, в Британии наблюдается острый дефицит топлива, а полки в супермаркетах пусты из-за нехватки водителей.
"Но проблемы грозят и другим странам нашей планеты", — подчеркнул журналист.
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Этой зимой температурный режим в Северном полушарии окажет влияние на разные рынки, и если оправдаются самые пессимистичные прогнозы метеорологов, то нехватка энергоресурсов приведет к полномасштабному кризису, поясняется в публикации.
Автор заявил о начале "драки" за ресурсы: Китай распорядился обеспечить поставки угля сверх квот, что привело к рекордному росту цен на газ и электричество в Европе. Это, в свою очередь, привело к закрытию крупнейшей на континенте сети теплиц в Нидерландах, что может отразиться на поставках пищевой продукции. Во Франции власти запретили повышать регулируемые тарифы на газ и сократили налоги на электроэнергию. Кроме того, по всему миру уменьшаются запасы пшеницы, а прогнозы по производству зерна только ухудшаются.
В заключение Уинфри отметил, что прошлая зима была очень тяжелой из-за пандемии, а улучшения ситуации в этом году он призвал не ждать.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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