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Зюганов попросил Путина разобраться с задержаниями представителей КПРФ

Зюганов попросил Путина разобраться с задержаниями представителей КПРФ - РИА Новости, 04.10.2021

Зюганов попросил Путина разобраться с задержаниями представителей КПРФ

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов попросил президента РФ Владимира Путина разобраться с задержаниями представителей Компартии на сентябрьских несогласованных акциях в РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T18:02

2021-10-04T18:02

2021-10-04T18:02

политика

сергей удальцов

москва

владимир путин

геннадий зюганов

кпрф

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россия

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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов попросил президента РФ Владимира Путина разобраться с задержаниями представителей Компартии на сентябрьских несогласованных акциях в Москве, которые коммунисты считают законными, соответствующее открытое письмо Зюганова к главе государства опубликовано в понедельник на сайте КПРФ.Лидер КПРФ в своем письме перечислил тех, кого задерживали сотрудники правоохранительных органов – это, в частности, руководитель фракции КПРФ в Мосгордуме Николай Зубрилин, депутат Мосгордумы Екатерина Енгалычева, юрист столичного отделения КПРФ Мухамед Биджев, координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов.Ранее ряд представителей КПРФ и левых движений были задержаны за организацию или участие в несогласованных акциях в столице. Зюганов по-прежнему считает, что данные мероприятия являются "встречами избирателей с депутатами" и "абсолютно законны".Мэрия Москвы, исходя из действующих в столице противокоронавирусных мер, не согласовала КПРФ проведение митингов, на которых заявлялось о несогласии с результатами онлайн-голосования в Москве, но коммунисты все равно провели мероприятия вопреки предупреждениям о незаконности акций, назвав их встречами с избирателями.Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве после критики ДЭГ поручил технической группе провести аудит результатов голосования, чтобы убедиться в их корректности. В пятницу, 1 октября, техническая комиссия, сформированная общественным штабом по наблюдению за выборами, сообщила, что аудит не подтвердил версии о возможных нарушениях при онлайн-голосовании в Москве на выборах 17-19 сентября.Ранее также стало известно, что Тверской суд Москвы, в частности, оштрафовал на 20 тысяч рублей депутата Мосгордумы, главу фракции КПРФ в МГД Николая Зубрилина по статье о нарушении порядка проведения митингов. Начальника отдела горкома КПРФ Павла Иванова оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье об организации публичного мероприятия без подачи уведомления в установленном порядке.

https://ria.ru/20210929/boykot-1752269283.html

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политика, сергей удальцов, москва, владимир путин, геннадий зюганов, кпрф, выборы в государственную думу, россия