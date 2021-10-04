https://ria.ru/20211004/kp-1752982598.html

В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг издания "КП" в Белоруссии

В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг издания "КП" в Белоруссии - РИА Новости, 04.10.2021

В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг издания "КП" в Белоруссии

Кремль четко обозначил свою позицию в отношении блокировки "Комсомольской правды в Беларуси" и ожидает ее отмены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T13:23

2021-10-04T13:23

2021-10-04T13:45

в мире

белоруссия

минск

дмитрий песков

владимир сунгоркин

комсомольская правда (газета)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/18/1729762409_0:131:3177:1918_1920x0_80_0_0_da1b41137f4cfa195744b03018e4ce01.jpg

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Кремль четко обозначил свою позицию в отношении блокировки "Комсомольской правды в Беларуси" и ожидает ее отмены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.На прошлой неделе пользователи интернета в Белоруссии столкнулись с тем, что сайт "Комсомольской правды в Беларуси" не открывается. В Мининформе страны пояснили, что решение об ограничении доступа к сайту издания связано с тем, что на интернет-ресурсе "размещена публикация, в которой содержатся сведения, способствующие формированию источников угроз национальной безопасности". Сунгоркин в комментарии РИА Новости предположил, что доступ к белорусскому сайту был заблокирован из-за опубликованных воспоминаний одноклассницы Андрея Зельцера, который, как предполагается, во вторник застрелил сотрудника КГБ республики. Редакция "Комсомольской правды в Беларуси" заявила, что не получала официального уведомления о блокировке своего сайта, готова устранить нарушения, выявленные белорусскими госорганами."Мы четко обозначили нашу позицию относительно ограничений в отношении нашего издания - нашей "Комсомольской правды". Мы с этим не согласны и все-таки ожидаем отмены этих ограничений и обеспечения свободной работы нашего уважаемого издания на территории союзной нам Белоруссии", - сказал Песков журналистам."Пока мы не можем сказать, что есть ощущение, что нас слышат, потому что по-прежнему деятельность "Комсомольской правды" в Белоруссии заблокирована. Но мы продолжим работать с белорусской стороной", - сказал Песков журналистам.Позже главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин сообщил РИА Новости, что журналист "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадий Можейко попал в изолятор на улице Окрестина в Минске, а дома у него прошел обыск. Как сообщается на сайте "Комсомольской правды" со ссылкой на мать журналиста, обыск прошел в рамках сразу двух уголовных дел - о разжигании вражды и оскорблении представителя власти. По словам Сунгоркина, редакция "Комсомольской правды" наняла двух адвокатов для Можейко. Он также заявил, что "Комсомольская правда" ждет от властей России и Белоруссии официальных ответов на свои вопросы по задержанию журналиста.

https://ria.ru/20211002/advokaty-1752821391.html

https://ria.ru/20211002/mid-1752808318.html

белоруссия

минск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, минск, дмитрий песков, владимир сунгоркин, комсомольская правда (газета), россия