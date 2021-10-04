Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211004/kp-1752982598.html
В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг издания "КП" в Белоруссии
В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг издания "КП" в Белоруссии - РИА Новости, 04.10.2021
В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг издания "КП" в Белоруссии
Кремль четко обозначил свою позицию в отношении блокировки "Комсомольской правды в Беларуси" и ожидает ее отмены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T13:23
2021-10-04T13:45
в мире
белоруссия
минск
дмитрий песков
владимир сунгоркин
комсомольская правда (газета)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/18/1729762409_0:131:3177:1918_1920x0_80_0_0_da1b41137f4cfa195744b03018e4ce01.jpg
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Кремль четко обозначил свою позицию в отношении блокировки "Комсомольской правды в Беларуси" и ожидает ее отмены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.На прошлой неделе пользователи интернета в Белоруссии столкнулись с тем, что сайт "Комсомольской правды в Беларуси" не открывается. В Мининформе страны пояснили, что решение об ограничении доступа к сайту издания связано с тем, что на интернет-ресурсе "размещена публикация, в которой содержатся сведения, способствующие формированию источников угроз национальной безопасности". Сунгоркин в комментарии РИА Новости предположил, что доступ к белорусскому сайту был заблокирован из-за опубликованных воспоминаний одноклассницы Андрея Зельцера, который, как предполагается, во вторник застрелил сотрудника КГБ республики. Редакция "Комсомольской правды в Беларуси" заявила, что не получала официального уведомления о блокировке своего сайта, готова устранить нарушения, выявленные белорусскими госорганами."Мы четко обозначили нашу позицию относительно ограничений в отношении нашего издания - нашей "Комсомольской правды". Мы с этим не согласны и все-таки ожидаем отмены этих ограничений и обеспечения свободной работы нашего уважаемого издания на территории союзной нам Белоруссии", - сказал Песков журналистам."Пока мы не можем сказать, что есть ощущение, что нас слышат, потому что по-прежнему деятельность "Комсомольской правды" в Белоруссии заблокирована. Но мы продолжим работать с белорусской стороной", - сказал Песков журналистам.Позже главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин сообщил РИА Новости, что журналист "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадий Можейко попал в изолятор на улице Окрестина в Минске, а дома у него прошел обыск. Как сообщается на сайте "Комсомольской правды" со ссылкой на мать журналиста, обыск прошел в рамках сразу двух уголовных дел - о разжигании вражды и оскорблении представителя власти. По словам Сунгоркина, редакция "Комсомольской правды" наняла двух адвокатов для Можейко. Он также заявил, что "Комсомольская правда" ждет от властей России и Белоруссии официальных ответов на свои вопросы по задержанию журналиста.
https://ria.ru/20211002/advokaty-1752821391.html
https://ria.ru/20211002/mid-1752808318.html
белоруссия
минск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/18/1729762409_300:0:3031:2048_1920x0_80_0_0_684075c85c3af605771f4dfb370c7886.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, белоруссия, минск, дмитрий песков, владимир сунгоркин, комсомольская правда (газета), россия
13:23 04.10.2021 (обновлено: 13:45 04.10.2021)
 
В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг издания "КП" в Белоруссии

Песков: Кремль ожидает отмены блокировки "Комсомольской правды в Беларуси"

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВид на Покровский собор (храм Василия Блаженного) и Московский Кремль с реки
Вид на Покровский собор (храм Василия Блаженного) и Московский Кремль с реки - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Кремль четко обозначил свою позицию в отношении блокировки "Комсомольской правды в Беларуси" и ожидает ее отмены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
На прошлой неделе пользователи интернета в Белоруссии столкнулись с тем, что сайт "Комсомольской правды в Беларуси" не открывается. В Мининформе страны пояснили, что решение об ограничении доступа к сайту издания связано с тем, что на интернет-ресурсе "размещена публикация, в которой содержатся сведения, способствующие формированию источников угроз национальной безопасности". Сунгоркин в комментарии РИА Новости предположил, что доступ к белорусскому сайту был заблокирован из-за опубликованных воспоминаний одноклассницы Андрея Зельцера, который, как предполагается, во вторник застрелил сотрудника КГБ республики. Редакция "Комсомольской правды в Беларуси" заявила, что не получала официального уведомления о блокировке своего сайта, готова устранить нарушения, выявленные белорусскими госорганами.
Здание КГБ на проспекте Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
2 октября, 20:03
Главред "Комсомольской правды" раскрыл детали задержания Можейко
"Мы четко обозначили нашу позицию относительно ограничений в отношении нашего издания - нашей "Комсомольской правды". Мы с этим не согласны и все-таки ожидаем отмены этих ограничений и обеспечения свободной работы нашего уважаемого издания на территории союзной нам Белоруссии", - сказал Песков журналистам.
"Пока мы не можем сказать, что есть ощущение, что нас слышат, потому что по-прежнему деятельность "Комсомольской правды" в Белоруссии заблокирована. Но мы продолжим работать с белорусской стороной", - сказал Песков журналистам.
Позже главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин сообщил РИА Новости, что журналист "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадий Можейко попал в изолятор на улице Окрестина в Минске, а дома у него прошел обыск. Как сообщается на сайте "Комсомольской правды" со ссылкой на мать журналиста, обыск прошел в рамках сразу двух уголовных дел - о разжигании вражды и оскорблении представителя власти. По словам Сунгоркина, редакция "Комсомольской правды" наняла двух адвокатов для Можейко. Он также заявил, что "Комсомольская правда" ждет от властей России и Белоруссии официальных ответов на свои вопросы по задержанию журналиста.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
2 октября, 16:58
В МИД прокомментировали ситуацию с "Комсомольской правдой" в Белоруссии
 
В миреБелоруссияМинскДмитрий ПесковВладимир СунгоркинКомсомольская правда (газета)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:17Япония намерена продолжить переговоры по мирному договору с Россией
05:07Прокуратура Южной Дакоты заявила, что изучает "досье Пандоры"
04:54Работу мессенджера WhatsApp полностью восстановили
04:50"Киноэкипаж" отправился под песню "Трава у дома" на космодром Байконур
04:23Зампостпреда России при ООН провел для западных коллег "урок" по химии
04:01Кисида провел первый на посту премьера Японии разговор с президентом США
03:54В России хотят изменить требования к оплате труда педагогов
03:44В России завершили испытания снайперской винтовки Чукавина
03:42Немцев обрадовала закачка газа в первую нитку "Северного потока — 2"
03:37Российские и монгольские военные нанесли массированный удар по "противнику"
03:19Чекунков назвал цель создания нового города в Приморье
03:18Юрист напомнил дачникам о штрафе за сжигание мусора
03:09Эксперты подсчитали, сколько россияне тратят на репетиторов
03:06Телефонные аферисты придумали уловку, как вывести жертву на разговор
03:00Эксперт МИФИ пояснила значение открытия Нобелевских лауреатов по медицине
03:00Эксперты назвали сроки отключения электричества за долги
02:47Байден высказался в поддержку евроинтеграции стран Западных Балкан
02:29Цукерберг извинился перед пользователями за сбой в соцсетях
02:25Американский юрист рассказал, как ЦРУ и АНБ угрожают журналистике
02:20Windows 11 выпустили на день раньше запланированного
Лента новостейМолния