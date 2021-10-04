https://ria.ru/20211004/kp-1752953122.html

"КП" ждет ответов от властей России и Белоруссии по задержанию Можейко

"КП" ждет ответов от властей России и Белоруссии по задержанию Можейко - РИА Новости, 04.10.2021

"КП" ждет ответов от властей России и Белоруссии по задержанию Можейко

"Комсомольская правда" ждет от властей России и Белоруссии официальных ответов на свои вопросы по задержанию журналиста "Комсомольской правды в Беларуси"... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T11:17

2021-10-04T11:17

2021-10-04T11:17

в мире

белоруссия

минск

владимир сунгоркин

комсомольская правда (издательство)

россия

геннадий можейко

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. "Комсомольская правда" ждет от властей России и Белоруссии официальных ответов на свои вопросы по задержанию журналиста "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадия Можейко, сообщил РИА Новости главный редактор издания Владимир Сунгоркин.Сунгоркин ранее сообщил РИА Новости, что Можейко попал в изолятор на улице Окрестина в Минске, а дома у него прошел обыск. Как сообщается на сайте "Комсомольской правды" со ссылкой на мать журналиста, обыск прошел в рамках сразу двух уголовных дел - о разжигании вражды и оскорблении представителя власти. По словам Сунгоркина, редакция "Комсомольской правды" наняла двух адвокатов для Можейко, но у них еще не было возможности встретиться с ним.Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию вокруг "Комсомольской правды" в Белоруссии, отмечала, что это филиал российского издания, российская сторона надеется на соблюдение прав журналистов в соответствии с общепринятыми международными нормами, посольство РФ постоянно контактирует по этим вопросам с белорусской стороной.Секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир ранее призвал отпустить журналиста, отметив, что пока так и нет информации, "в чем конкретно его обвиняют, когда ему разрешат встречу с адвокатом, почему нет официальной информации по поводу того, как и почему именно он задержан".

https://ria.ru/20211002/advokaty-1752821391.html

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минск

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в мире, белоруссия, минск, владимир сунгоркин, комсомольская правда (издательство), россия, геннадий можейко