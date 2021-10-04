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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211004/kovid-1753000103.html
Попова пояснила, при каких условиях разрешены массовые мероприятия
Попова пояснила, при каких условиях разрешены массовые мероприятия - РИА Новости, 04.10.2021
Попова пояснила, при каких условиях разрешены массовые мероприятия
Массовые мероприятия по всей стране в связи с пандемией остановлены, они проводятся только в соответствии с постановлением главного государственного санитарного РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T14:25
2021-10-04T18:50
распространение коронавируса
анна попова
коронавирус в россии
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Массовые мероприятия по всей стране в связи с пандемией остановлены, они проводятся только в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача в зависимости от тенденции эпидпроцесса, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."По массовым мероприятиям - они остановлены во всей стране. Проводятся только в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача в зависимости от тенденции эпидпроцесса", - сказала она на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.Попова отметила, что сегодня нет ни одного субъекта Федерации, где можно проводить мероприятия с количеством участников больше трех тысяч человек."И от тысячи до трех тысяч - всего в двух субъектах. Это особенности эпидпроцесса", - сказала она.Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в начале заседания отметил, что динамика, которая наблюдается в последние дни, вызывает серьезное беспокойство, заболеваемость растет в большинстве российских регионов.
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анна попова, коронавирус в россии
14:25 04.10.2021 (обновлено: 18:50 04.10.2021)
 
Попова пояснила, при каких условиях разрешены массовые мероприятия

Глава Роспотребнадзора Попова пояснила, при каких условиях разрешены массовые мероприятия

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМужчина выходит из здания министерства культуры РФ в Москве
Мужчина выходит из здания министерства культуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Массовые мероприятия по всей стране в связи с пандемией остановлены, они проводятся только в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача в зависимости от тенденции эпидпроцесса, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"По массовым мероприятиям - они остановлены во всей стране. Проводятся только в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача в зависимости от тенденции эпидпроцесса", - сказала она на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Попова отметила, что сегодня нет ни одного субъекта Федерации, где можно проводить мероприятия с количеством участников больше трех тысяч человек.

"И от тысячи до трех тысяч - всего в двух субъектах. Это особенности эпидпроцесса", - сказала она.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в начале заседания отметил, что динамика, которая наблюдается в последние дни, вызывает серьезное беспокойство, заболеваемость растет в большинстве российских регионов.
 
Распространение коронавирусаАнна ПоповаКоронавирус в России
 
 
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