14:25 04.10.2021 (обновлено: 18:50 04.10.2021)
Попова пояснила, при каких условиях разрешены массовые мероприятия
Глава Роспотребнадзора Попова пояснила, при каких условиях разрешены массовые мероприятия
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМужчина выходит из здания министерства культуры РФ в Москве
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Массовые мероприятия по всей стране в связи с пандемией остановлены, они проводятся только в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача в зависимости от тенденции эпидпроцесса, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"По массовым мероприятиям - они остановлены во всей стране. Проводятся только в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача в зависимости от тенденции эпидпроцесса", - сказала она на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
Попова отметила, что сегодня нет ни одного субъекта Федерации, где можно проводить мероприятия с количеством участников больше трех тысяч человек.
"И от тысячи до трех тысяч - всего в двух субъектах. Это особенности эпидпроцесса", - сказала она.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в начале заседания отметил, что динамика, которая наблюдается в последние дни, вызывает серьезное беспокойство, заболеваемость растет в большинстве российских регионов.
"По массовым мероприятиям - они остановлены во всей стране. Проводятся только в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача в зависимости от тенденции эпидпроцесса", - сказала она на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
Попова отметила, что сегодня нет ни одного субъекта Федерации, где можно проводить мероприятия с количеством участников больше трех тысяч человек.
"И от тысячи до трех тысяч - всего в двух субъектах. Это особенности эпидпроцесса", - сказала она.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в начале заседания отметил, что динамика, которая наблюдается в последние дни, вызывает серьезное беспокойство, заболеваемость растет в большинстве российских регионов.