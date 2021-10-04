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Амурская область
Амурская область
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Орлов призвал предусмотреть средства на газовую котельную в Белогорске
Орлов призвал предусмотреть средства на газовую котельную в Белогорске - РИА Новости, 04.10.2021
Орлов призвал предусмотреть средства на газовую котельную в Белогорске
Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что нужно предусмотреть средства на проект газовой котельной в Белогорске – втором по численности населения... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T12:05
2021-10-04T12:05
амурская область
экономика
свободненский район
белогорск
амурская область
василий орлов (губернатор)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 окт – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что нужно предусмотреть средства на проект газовой котельной в Белогорске – втором по численности населения городе региона.Как уточняет правительство Приамурья, на совещании под руководством Орлова обсудили строительство комплекса по сжижению природного газа, а также газовой котельной."Нужно предусмотреть средства на проектирование газовой котельной в Белогорске. Помимо этого нужно просчитать возможности развития рынка газомоторного топлива", – сказал Орлов, его цитирует правительство Приамурья.Соглашение по строительству завода по производству сжиженного природного газа на территории Амурской области было подписано на Восточном экономическом форуме-2021. Оно предполагает строительство комплекса по сжижению природного газа (КСПГ) в Свободненском районе. Создание КСПГ ведёт ООО "Газпром гелий сервис"."По словам генерального директора компании Любови Бриш, в настоящее время утвержден технико-экономический анализ проекта", - уточняет правительство Приамурья.Проект предусматривает возможность использования сжиженного природного газа, произведенного на комплексе, для работы котельной "Амурсельмаш" в Белогорске. Сейчас на котельной используется мазут. Реализация проекта позволит перейти на более экологичное и экономически обоснованное топливо."Как рассказал министр ЖКХ области Алексей Тарасов, вопрос по строительству газовой котельной на территории города Белогорска уже проработан. Определен участок будущего строительства и сформировано техническое задание. По планам, строительство новой котельной должно завершиться в конце 2023 года", - сообщают власти Приамурья.
https://ria.ru/20211001/rasshirenie-1752622950.html
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экономика, свободненский район, белогорск, амурская область, василий орлов (губернатор)
12:05 04.10.2021
 
Орлов призвал предусмотреть средства на газовую котельную в Белогорске

Глава Приамурья Орлов призвал предусмотреть средства на газовую котельную в Белогорске

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГубернатор Амурской области Василий Орлов
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 окт – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что нужно предусмотреть средства на проект газовой котельной в Белогорске – втором по численности населения городе региона.
Как уточняет правительство Приамурья, на совещании под руководством Орлова обсудили строительство комплекса по сжижению природного газа, а также газовой котельной.
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"Нужно предусмотреть средства на проектирование газовой котельной в Белогорске. Помимо этого нужно просчитать возможности развития рынка газомоторного топлива", – сказал Орлов, его цитирует правительство Приамурья.
Соглашение по строительству завода по производству сжиженного природного газа на территории Амурской области было подписано на Восточном экономическом форуме-2021. Оно предполагает строительство комплекса по сжижению природного газа (КСПГ) в Свободненском районе. Создание КСПГ ведёт ООО "Газпром гелий сервис".
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
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"По словам генерального директора компании Любови Бриш, в настоящее время утвержден технико-экономический анализ проекта", - уточняет правительство Приамурья.
Проект предусматривает возможность использования сжиженного природного газа, произведенного на комплексе, для работы котельной "Амурсельмаш" в Белогорске. Сейчас на котельной используется мазут. Реализация проекта позволит перейти на более экологичное и экономически обоснованное топливо.
"Как рассказал министр ЖКХ области Алексей Тарасов, вопрос по строительству газовой котельной на территории города Белогорска уже проработан. Определен участок будущего строительства и сформировано техническое задание. По планам, строительство новой котельной должно завершиться в конце 2023 года", - сообщают власти Приамурья.
Губернатор Амурской области Василий Орлов во время интервью на V Восточном экономическом форуме во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
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Амурская областьЭкономикаСвободненский районБелогорскАмурская областьВасилий Орлов (губернатор)
 
 
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