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Орлов призвал предусмотреть средства на газовую котельную в Белогорске

Орлов призвал предусмотреть средства на газовую котельную в Белогорске - РИА Новости, 04.10.2021

Орлов призвал предусмотреть средства на газовую котельную в Белогорске

Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что нужно предусмотреть средства на проект газовой котельной в Белогорске – втором по численности населения... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T12:05

2021-10-04T12:05

2021-10-04T12:05

амурская область

экономика

свободненский район

белогорск

амурская область

василий орлов (губернатор)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 окт – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что нужно предусмотреть средства на проект газовой котельной в Белогорске – втором по численности населения городе региона.Как уточняет правительство Приамурья, на совещании под руководством Орлова обсудили строительство комплекса по сжижению природного газа, а также газовой котельной."Нужно предусмотреть средства на проектирование газовой котельной в Белогорске. Помимо этого нужно просчитать возможности развития рынка газомоторного топлива", – сказал Орлов, его цитирует правительство Приамурья.Соглашение по строительству завода по производству сжиженного природного газа на территории Амурской области было подписано на Восточном экономическом форуме-2021. Оно предполагает строительство комплекса по сжижению природного газа (КСПГ) в Свободненском районе. Создание КСПГ ведёт ООО "Газпром гелий сервис"."По словам генерального директора компании Любови Бриш, в настоящее время утвержден технико-экономический анализ проекта", - уточняет правительство Приамурья.Проект предусматривает возможность использования сжиженного природного газа, произведенного на комплексе, для работы котельной "Амурсельмаш" в Белогорске. Сейчас на котельной используется мазут. Реализация проекта позволит перейти на более экологичное и экономически обоснованное топливо."Как рассказал министр ЖКХ области Алексей Тарасов, вопрос по строительству газовой котельной на территории города Белогорска уже проработан. Определен участок будущего строительства и сформировано техническое задание. По планам, строительство новой котельной должно завершиться в конце 2023 года", - сообщают власти Приамурья.

https://ria.ru/20211001/rasshirenie-1752622950.html

https://ria.ru/20210930/priamure-1752426481.html

https://ria.ru/20210929/videokamery-1752298803.html

свободненский район

белогорск

амурская область

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экономика, свободненский район, белогорск, амурская область, василий орлов (губернатор)