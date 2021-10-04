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Наука
https://ria.ru/20211004/kosmos-1752990065.html
Космонавт, летящий на съемки фильма, пожаловался на сценарий
Космонавт, летящий на съемки фильма, пожаловался на сценарий - РИА Новости, 04.10.2021
Космонавт, летящий на съемки фильма, пожаловался на сценарий
Сценарий художественного фильма "Вызов", который предстоит снять на орбите, постоянно меняется, сообщил командир отправляющегося завтра к МКС экипажа Антон... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T13:49
2021-10-04T13:53
наука
байконур (город)
антон шкаплеров
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
земля
юлия пересильд
клим шипенко
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БАЙКОНУР, 4 окт - РИА Новости. Сценарий художественного фильма "Вызов", который предстоит снять на орбите, постоянно меняется, сообщил командир отправляющегося завтра к МКС экипажа Антон Шкаплеров."Есть сценарий, который Клим периодически меняет, чем, конечно, усложняет мою роль в роли, потому что приходится учить роль. Я никогда этим не занимался. Это не стихотворение, которое мы в школе учили, это проза, надо представлять (героя) все время", - сказал он на предстартовой пресс-конференции на Байконуре."Тяжеловато нам, непрофессиональным актерам, но стараемся, поэтому, надеюсь, все получится", - добавил Шкаплеров.Сюжет до сих пор держится в секрете. Но, по информации источника РИА Новости, фильм будет посвящен тому, что один из космонавтов на МКС нуждается в хирургической операции, по медицинским показаниям его не могут вернуть на Землю, поэтому принимается решение отправить в космос врача. Им оказывается главная героиня фильма, которую в экстренном порядке готовят к полету.Запуск корабля "Союз МС-19" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур планируется на 5 октября. В его экипаж вошли Шкаплеров, режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд. Ожидается, что после съемки на МКС первого художественного фильма в космосе "Вызов" 17 октября Шипенко и Пересильд вернутся на Землю на корабле "Союз МС-18" вместе с космонавтом Олегом Новицким.
https://ria.ru/20210927/vyzov-1752027489.html
https://ria.ru/20211004/vyzov-1752949507.html
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байконур (город), антон шкаплеров, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), земля, юлия пересильд, клим шипенко, новости культуры, кино и сериалы
13:49 04.10.2021 (обновлено: 13:53 04.10.2021)
 
Космонавт, летящий на съемки фильма, пожаловался на сценарий

Космонавт Шкаплеров, летящий на съемки фильма, пожаловался на меняющийся сценарий

© Фото : центр подготовки космонавтов им. Ю.А.ГагаринаАнтон Шкаплеров
Антон Шкаплеров - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© Фото : центр подготовки космонавтов им. Ю.А.Гагарина
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БАЙКОНУР, 4 окт - РИА Новости. Сценарий художественного фильма "Вызов", который предстоит снять на орбите, постоянно меняется, сообщил командир отправляющегося завтра к МКС экипажа Антон Шкаплеров.
"Есть сценарий, который Клим периодически меняет, чем, конечно, усложняет мою роль в роли, потому что приходится учить роль. Я никогда этим не занимался. Это не стихотворение, которое мы в школе учили, это проза, надо представлять (героя) все время", - сказал он на предстартовой пресс-конференции на Байконуре.
На съемках фильма Вызов - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
27 сентября, 16:09Культура
Началась финальная подготовка к съемкам фильма в космосе "Вызов"
"Тяжеловато нам, непрофессиональным актерам, но стараемся, поэтому, надеюсь, все получится", - добавил Шкаплеров.
Сюжет до сих пор держится в секрете. Но, по информации источника РИА Новости, фильм будет посвящен тому, что один из космонавтов на МКС нуждается в хирургической операции, по медицинским показаниям его не могут вернуть на Землю, поэтому принимается решение отправить в космос врача. Им оказывается главная героиня фильма, которую в экстренном порядке готовят к полету.
Запуск корабля "Союз МС-19" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур планируется на 5 октября. В его экипаж вошли Шкаплеров, режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд. Ожидается, что после съемки на МКС первого художественного фильма в космосе "Вызов" 17 октября Шипенко и Пересильд вернутся на Землю на корабле "Союз МС-18" вместе с космонавтом Олегом Новицким.
Член экипажа и актриса Юлия Пересильд во время тренировки перед экспедицией на МКС на космодроме Байконур, Казахстан - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
Вчера, 10:58Культура
Космонавт раскритиковал утаивание сюжета фильма "Вызов"
 
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