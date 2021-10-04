13:49 04.10.2021 (обновлено: 13:53 04.10.2021)
Космонавт, летящий на съемки фильма, пожаловался на сценарий
Космонавт Шкаплеров, летящий на съемки фильма, пожаловался на меняющийся сценарий
© Фото : центр подготовки космонавтов им. Ю.А.ГагаринаАнтон Шкаплеров
© Фото : центр подготовки космонавтов им. Ю.А.Гагарина
БАЙКОНУР, 4 окт - РИА Новости. Сценарий художественного фильма "Вызов", который предстоит снять на орбите, постоянно меняется, сообщил командир отправляющегося завтра к МКС экипажа Антон Шкаплеров.
"Есть сценарий, который Клим периодически меняет, чем, конечно, усложняет мою роль в роли, потому что приходится учить роль. Я никогда этим не занимался. Это не стихотворение, которое мы в школе учили, это проза, надо представлять (героя) все время", - сказал он на предстартовой пресс-конференции на Байконуре.
27 сентября, 16:09КультураНачалась финальная подготовка к съемкам фильма в космосе "Вызов"
"Тяжеловато нам, непрофессиональным актерам, но стараемся, поэтому, надеюсь, все получится", - добавил Шкаплеров.
Сюжет до сих пор держится в секрете. Но, по информации источника РИА Новости, фильм будет посвящен тому, что один из космонавтов на МКС нуждается в хирургической операции, по медицинским показаниям его не могут вернуть на Землю, поэтому принимается решение отправить в космос врача. Им оказывается главная героиня фильма, которую в экстренном порядке готовят к полету.
Запуск корабля "Союз МС-19" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур планируется на 5 октября. В его экипаж вошли Шкаплеров, режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд. Ожидается, что после съемки на МКС первого художественного фильма в космосе "Вызов" 17 октября Шипенко и Пересильд вернутся на Землю на корабле "Союз МС-18" вместе с космонавтом Олегом Новицким.