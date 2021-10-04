https://ria.ru/20211004/kosmos-1752990065.html

Космонавт, летящий на съемки фильма, пожаловался на сценарий

Космонавт, летящий на съемки фильма, пожаловался на сценарий - РИА Новости, 04.10.2021

Космонавт, летящий на съемки фильма, пожаловался на сценарий

Сценарий художественного фильма "Вызов", который предстоит снять на орбите, постоянно меняется, сообщил командир отправляющегося завтра к МКС экипажа Антон... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T13:49

2021-10-04T13:49

2021-10-04T13:53

наука

байконур (город)

антон шкаплеров

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

земля

юлия пересильд

клим шипенко

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БАЙКОНУР, 4 окт - РИА Новости. Сценарий художественного фильма "Вызов", который предстоит снять на орбите, постоянно меняется, сообщил командир отправляющегося завтра к МКС экипажа Антон Шкаплеров."Есть сценарий, который Клим периодически меняет, чем, конечно, усложняет мою роль в роли, потому что приходится учить роль. Я никогда этим не занимался. Это не стихотворение, которое мы в школе учили, это проза, надо представлять (героя) все время", - сказал он на предстартовой пресс-конференции на Байконуре."Тяжеловато нам, непрофессиональным актерам, но стараемся, поэтому, надеюсь, все получится", - добавил Шкаплеров.Сюжет до сих пор держится в секрете. Но, по информации источника РИА Новости, фильм будет посвящен тому, что один из космонавтов на МКС нуждается в хирургической операции, по медицинским показаниям его не могут вернуть на Землю, поэтому принимается решение отправить в космос врача. Им оказывается главная героиня фильма, которую в экстренном порядке готовят к полету.Запуск корабля "Союз МС-19" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур планируется на 5 октября. В его экипаж вошли Шкаплеров, режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд. Ожидается, что после съемки на МКС первого художественного фильма в космосе "Вызов" 17 октября Шипенко и Пересильд вернутся на Землю на корабле "Союз МС-18" вместе с космонавтом Олегом Новицким.

https://ria.ru/20210927/vyzov-1752027489.html

https://ria.ru/20211004/vyzov-1752949507.html

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байконур (город), антон шкаплеров, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), земля, юлия пересильд, клим шипенко, новости культуры, кино и сериалы