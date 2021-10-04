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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211004/koronavirus-1753044385.html
Правительство выделило средства на лекарства для больных COVID-19
Правительство выделило средства на лекарства для больных COVID-19 - РИА Новости, 04.10.2021
Правительство выделило средства на лекарства для больных COVID-19
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 5,1 миллиарда рублей на бесплатные лекарства для больных коронавирусом,... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T17:33
2021-10-04T17:55
распространение коронавируса
общество
коронавирус covid-19
правительство рф
михаил мишустин
здоровье - общество
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 5,1 миллиарда рублей на бесплатные лекарства для больных коронавирусом, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина РФ."Ещё более 5,1 миллиарда рублей будет направлено регионам на обеспечение бесплатными лекарствами больных с коронавирусной инфекцией. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Деньги поступят из резервного фонда правительства. Это позволит обеспечить препаратами более полутора миллионов человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что речь идёт о пациентах, которые получают медпомощь амбулаторно. Подчеркивается, что для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений им назначают комбинированные схемы лечения. Все необходимые препараты выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача.Решение было озвучено 30 сентября на заседании Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Михаил Мишустин обратил внимание коллег, что эпидемиологическая ситуация в стране остаётся напряжённой – ежедневно выявляются свыше 20 тысяч новых случаев, растёт число госпитализаций. При этом большинство заболевших проходят лечение дома под наблюдением врачей.
https://ria.ru/20211004/mishustin-1752999073.html
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общество, коронавирус covid-19, правительство рф, михаил мишустин, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус в россии
17:33 04.10.2021 (обновлено: 17:55 04.10.2021)
 
Правительство выделило средства на лекарства для больных COVID-19

Правительство выделило более 5,1 миллиарда рублей на лекарства для больных COVID-19

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание правительства РФ
Здание правительства РФ - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 5,1 миллиарда рублей на бесплатные лекарства для больных коронавирусом, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина РФ.
"Ещё более 5,1 миллиарда рублей будет направлено регионам на обеспечение бесплатными лекарствами больных с коронавирусной инфекцией. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Деньги поступят из резервного фонда правительства. Это позволит обеспечить препаратами более полутора миллионов человек", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что речь идёт о пациентах, которые получают медпомощь амбулаторно. Подчеркивается, что для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений им назначают комбинированные схемы лечения. Все необходимые препараты выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача.
Решение было озвучено 30 сентября на заседании Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Михаил Мишустин обратил внимание коллег, что эпидемиологическая ситуация в стране остаётся напряжённой – ежедневно выявляются свыше 20 тысяч новых случаев, растёт число госпитализаций. При этом большинство заболевших проходят лечение дома под наблюдением врачей.
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