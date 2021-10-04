https://ria.ru/20211004/koronavirus-1753044385.html

Правительство выделило средства на лекарства для больных COVID-19

Правительство выделило средства на лекарства для больных COVID-19 - РИА Новости, 04.10.2021

Правительство выделило средства на лекарства для больных COVID-19

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 5,1 миллиарда рублей на бесплатные лекарства для больных коронавирусом,... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T17:33

2021-10-04T17:33

2021-10-04T17:55

распространение коронавируса

общество

коронавирус covid-19

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михаил мишустин

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россия

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 5,1 миллиарда рублей на бесплатные лекарства для больных коронавирусом, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина РФ."Ещё более 5,1 миллиарда рублей будет направлено регионам на обеспечение бесплатными лекарствами больных с коронавирусной инфекцией. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Деньги поступят из резервного фонда правительства. Это позволит обеспечить препаратами более полутора миллионов человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что речь идёт о пациентах, которые получают медпомощь амбулаторно. Подчеркивается, что для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений им назначают комбинированные схемы лечения. Все необходимые препараты выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача.Решение было озвучено 30 сентября на заседании Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Михаил Мишустин обратил внимание коллег, что эпидемиологическая ситуация в стране остаётся напряжённой – ежедневно выявляются свыше 20 тысяч новых случаев, растёт число госпитализаций. При этом большинство заболевших проходят лечение дома под наблюдением врачей.

https://ria.ru/20211004/mishustin-1752999073.html

https://ria.ru/20211004/koronavirus-1752999750.html

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2021

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