https://ria.ru/20211004/koronavirus-1752999750.html
Попова объяснила, при каких условиях разрешены массовые мероприятия
Попова объяснила, при каких условиях разрешены массовые мероприятия - РИА Новости, 04.10.2021
Попова объяснила, при каких условиях разрешены массовые мероприятия
Массовые мероприятия по всей стране в связи с пандемией остановлены, они проводятся только в соответствии с постановлением главного государственного санитарного РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T14:22
2021-10-04T14:22
2021-10-04T15:03
россия
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
коронавирусы
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Массовые мероприятия по всей стране в связи с пандемией остановлены, они проводятся только в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача в зависимости от тенденции эпидпроцесса, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."По массовым мероприятиям - они остановлены во всей стране. Проводятся только в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача в зависимости от тенденции эпидпроцесса", - сказала она на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.Попова отметила, что сегодня нет ни одного субъекта Федерации, где можно проводить мероприятия с количеством участников больше трех тысяч человек."И от тысячи до трех тысяч - всего в двух субъектах. Это особенности эпидпроцесса", - сказала она.Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в начале заседания отметил, что динамика, которая наблюдается в последние дни, вызывает серьезное беспокойство, заболеваемость растет в большинстве российских регионов.
https://ria.ru/20211004/koronavirus-1752999651.html
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россия, общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
14:22 04.10.2021 (обновлено: 15:03 04.10.2021)
Попова объяснила, при каких условиях разрешены массовые мероприятия
Глава Роспотребнадзора Попова объяснила, при каких условиях разрешены массовые мероприятия