https://ria.ru/20211004/koronavirus-1752999750.html

Попова объяснила, при каких условиях разрешены массовые мероприятия

Попова объяснила, при каких условиях разрешены массовые мероприятия - РИА Новости, 04.10.2021

Попова объяснила, при каких условиях разрешены массовые мероприятия

Массовые мероприятия по всей стране в связи с пандемией остановлены, они проводятся только в соответствии с постановлением главного государственного санитарного РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T14:22

2021-10-04T14:22

2021-10-04T15:03

россия

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

анна попова

коронавирусы

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Массовые мероприятия по всей стране в связи с пандемией остановлены, они проводятся только в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача в зависимости от тенденции эпидпроцесса, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."По массовым мероприятиям - они остановлены во всей стране. Проводятся только в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача в зависимости от тенденции эпидпроцесса", - сказала она на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.Попова отметила, что сегодня нет ни одного субъекта Федерации, где можно проводить мероприятия с количеством участников больше трех тысяч человек."И от тысячи до трех тысяч - всего в двух субъектах. Это особенности эпидпроцесса", - сказала она.Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в начале заседания отметил, что динамика, которая наблюдается в последние дни, вызывает серьезное беспокойство, заболеваемость растет в большинстве российских регионов.

https://ria.ru/20211004/koronavirus-1752999651.html

https://ria.ru/20211002/mutatsiya-1752826385.html

россия

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2021

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россия, общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии