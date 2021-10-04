https://ria.ru/20211004/koronavirus-1752998351.html
Мурашко призвал переболевших COVID-19 пройти диспансеризацию
Мурашко призвал переболевших COVID-19 пройти диспансеризацию - РИА Новости, 04.10.2021
Мурашко призвал переболевших COVID-19 пройти диспансеризацию
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал переболевших коронавирусом пройти углубленную диспансеризацию. РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T14:16
2021-10-04T14:16
2021-10-04T14:16
распространение коронавируса
общество
михаил мурашко
россия
коронавирус covid-19
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ГЕЛЕНДЖИК, 4 окт - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал переболевших коронавирусом пройти углубленную диспансеризацию."На диспансеризацию углубленную население сегодня стало обращаться. Я хотел бы отметить, что для тех, кто переболел, для них это шикарный, великолепный шанс, чтобы избежать осложнений, в том числе и снизить риск всевозможных нарушений", - сказал Мурашко журналистам.Он подчеркнул, что переболевшим нужно заботиться о себе и проходить диспансеризацию.С июля 2021 года в России проводится бесплатная углубленная диспансеризация лиц, переболевших новой коронавирусной инфекцией.
https://ria.ru/20211004/mishustin-1752996440.html
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общество, михаил мурашко, россия, коронавирус covid-19
Мурашко призвал переболевших COVID-19 пройти диспансеризацию
Мурашко призвал переболевших COVID-19 пройти углубленную диспансеризацию