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Собянин заявил о росте заболеваемости COVID-19 в Москве

Собянин заявил о росте заболеваемости COVID-19 в Москве - РИА Новости, 04.10.2021

Собянин заявил о росте заболеваемости COVID-19 в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что за последнюю неделю рост заболеваемости COVID-19 в столице составил 30%. РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T14:13

2021-10-04T14:13

2021-10-04T14:36

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что за последнюю неделю рост заболеваемости COVID-19 в столице составил 30%."Тем не менее, за последнюю только неделю мы видим рост заболеваемости порядка 30% и рост госпитализаций больше 20%, что говорит об отрицательной динамике ситуации с коронавирусом ", - сказал он на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.Мэр заявил, что ситуация с коронавирусом в столице не может не вызывать тревогу, идет рост заболеваемости."Ситуация с ковидом, конечно, не может не внушать тревогу, мы видим очевидный рост, осенний рост заболеваемости", - сказал он.Собянин заявил, что в столице показатели заболеваемости COVID-19 пока в 2 раза ниже пиковых значений."В Москве пока... эти показатели (заболеваемости COVID-19 - ред.) в два раза ниже пиковых значений ", - сказал он.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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