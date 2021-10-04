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Собянин заявил о росте заболеваемости COVID-19 в Москве
Собянин заявил о росте заболеваемости COVID-19 в Москве - РИА Новости, 04.10.2021
Собянин заявил о росте заболеваемости COVID-19 в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что за последнюю неделю рост заболеваемости COVID-19 в столице составил 30%. РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T14:13
2021-10-04T14:13
2021-10-04T14:36
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что за последнюю неделю рост заболеваемости COVID-19 в столице составил 30%."Тем не менее, за последнюю только неделю мы видим рост заболеваемости порядка 30% и рост госпитализаций больше 20%, что говорит об отрицательной динамике ситуации с коронавирусом ", - сказал он на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.Мэр заявил, что ситуация с коронавирусом в столице не может не вызывать тревогу, идет рост заболеваемости."Ситуация с ковидом, конечно, не может не внушать тревогу, мы видим очевидный рост, осенний рост заболеваемости", - сказал он.Собянин заявил, что в столице показатели заболеваемости COVID-19 пока в 2 раза ниже пиковых значений."В Москве пока... эти показатели (заболеваемости COVID-19 - ред.) в два раза ниже пиковых значений ", - сказал он.
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РИА Новости
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РИА Новости
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общество, москва, сергей собянин, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, здоровье - общество, новости - туризм
14:13 04.10.2021 (обновлено: 14:36 04.10.2021)
Собянин заявил о росте заболеваемости COVID-19 в Москве
Мэр Москвы Собянин: рост заболеваемости COVID-19 за последнюю неделю составил 30%
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости.
Мэр Москвы Сергей Собянин
заявил, что за последнюю неделю рост заболеваемости COVID-19 в столице составил 30%.
"Тем не менее, за последнюю только неделю мы видим рост заболеваемости порядка 30% и рост госпитализаций больше 20%, что говорит об отрицательной динамике ситуации с коронавирусом ", - сказал он на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
Мэр заявил, что ситуация с коронавирусом в столице не может не вызывать тревогу, идет рост заболеваемости.
"Ситуация с ковидом, конечно, не может не внушать тревогу, мы видим очевидный рост, осенний рост заболеваемости", - сказал он.
Собянин заявил, что в столице показатели заболеваемости COVID-19 пока в 2 раза ниже пиковых значений.
"В Москве
пока... эти показатели (заболеваемости COVID-19 - ред.) в два раза ниже пиковых значений ", - сказал он.