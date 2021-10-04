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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
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В Москве за сутки госпитализировали 979 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 979 человек с COVID-19 - РИА Новости, 04.10.2021
В Москве за сутки госпитализировали 979 человек с COVID-19
За сутки в Москве госпитализированы 979 человек с коронавирусом, на ИВЛ находятся 443 человека, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T11:54
2021-10-04T11:54
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 979 человек с коронавирусом, на ИВЛ находятся 443 человека, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.Отмечается, что в городе выздоровели ещё 1 956 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 498 183. В столице скончались 66 пациентов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на COVID-19.
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москва, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:54 04.10.2021
 
В Москве за сутки госпитализировали 979 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 979 человек с COVID-19, на ИВЛ находятся 443 пациента

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудник скорой медицинской помощи у приемного отделения клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве
Сотрудник скорой медицинской помощи у приемного отделения клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 979 человек с коронавирусом, на ИВЛ находятся 443 человека, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
"В Москве выявлено 4 410 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 979 человек. На ИВЛ находятся 443 человека", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в городе выздоровели ещё 1 956 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 498 183. В столице скончались 66 пациентов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на COVID-19.
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