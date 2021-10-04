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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 04.10.2021
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста случаев COVID-19 зафиксирован в Республике Алтай – 0,14%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T11:50
2021-10-04T11:50
2021-10-04T11:50
распространение коронавируса
общество
сахалинская область
магаданская область
республика алтай
здоровье - общество
коронавирусы
республика бурятия
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Наименьший темп прироста случаев COVID-19 зафиксирован в Республике Алтай – 0,14%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Алтай – 0,14%, 2. Магаданская область, Сахалинская область – 0,15%, 3. Республика Бурятия – 0,17%", - говорится в сообщении.
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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб: наименьший темп прироста COVID-19 зафиксировали в Республике Алтай – 0,14%