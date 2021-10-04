https://ria.ru/20211004/koronavirus-1752960279.html

В России за сутки от COVID-19 умерли 883 человека

В России за сутки от COVID-19 умерли 883 человека - РИА Новости, 04.10.2021

В России за сутки от COVID-19 умерли 883 человека

За сутки в России подтверждены 883 смерти с COVID-19, за все время — 210 801, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T11:47

2021-10-04T11:47

2021-10-04T11:47

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570571373_0:197:2418:1557_1920x0_80_0_0_10548d39b31bb9ee5dc24731151eb7b2.jpg

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. За сутки в России подтверждены 883 смерти с COVID-19, за все время — 210 801, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За последние сутки подтверждено 883 смерти. За весь период по России умерло 210 801 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки скончались 66 пациентов с коронавирусом, Санкт-Петербурге — 60, Свердловской области — 43.

https://ria.ru/20210821/koronavirus-1746642992.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии