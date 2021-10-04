https://ria.ru/20211004/koronavirus-1752960279.html
В России за сутки от COVID-19 умерли 883 человека
В России за сутки от COVID-19 умерли 883 человека - РИА Новости, 04.10.2021
В России за сутки от COVID-19 умерли 883 человека
За сутки в России подтверждены 883 смерти с COVID-19, за все время — 210 801, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T11:47
2021-10-04T11:47
2021-10-04T11:47
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. За сутки в России подтверждены 883 смерти с COVID-19, за все время — 210 801, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За последние сутки подтверждено 883 смерти. За весь период по России умерло 210 801 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки скончались 66 пациентов с коронавирусом, Санкт-Петербурге — 60, Свердловской области — 43.
https://ria.ru/20210821/koronavirus-1746642992.html
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В России за сутки от COVID-19 умерли 883 человека
Оперштаб: в России за сутки от COVID-19 умерли 883 человека