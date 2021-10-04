https://ria.ru/20211004/koronavirus-1752959908.html
В России выявили 25 781 новый случай заражения коронавирусом
В России выявили 25 781 новый случай заражения коронавирусом - РИА Новости, 04.10.2021
В России выявили 25 781 новый случай заражения коронавирусом
Число случаев COVID-19 в России выросло на 25 781, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T11:46
2021-10-04T11:46
2021-10-04T16:08
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729084286_0:0:2974:1673_1920x0_80_0_0_2dce8000fa63a520ec01e3949d2cce06.jpg
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Число случаев COVID-19 в России выросло на 25 781, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Из них больше всего в Москве — 4410, Санкт-Петербурге — 2198, Подмосковье — 1733; меньше всего в Магаданской области — 17, на Чукотке, — 16, в Ненецком округе — 11.Среди заразившихся у 2034 не было симптомов. Жертвами инфекции стали 883 человека, 14 526 выписались.Количество заболевших свыше 25 тысяч фиксируют третий день подряд. Накануне сообщалось о 25 769 пациентах. Темп прироста составляет 0,34%.За время пандемии в стране зарегистрировано 7 612 317 случаев, 210 801 с летальным исходом, 6 740 491 выздоровел.Всего на планете, по данным Всемирной организации здравоохранения, с коронавирусом столкнулись более 233 миллионов человек, свыше 4,7 миллиона спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании.Профильные ведомства напоминают, что вакцинация остается самым надежным способом защиты от тяжелого течения болезни и необратимых последствий. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, большинство пациентов, которые попадают в стационары с COVID-19 — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от коронавируса с отказом от вакцинации.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729084286_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1b4d1f462b2c953e4af4e6d6025cf279.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:46 04.10.2021 (обновлено: 16:08 04.10.2021)
В России выявили 25 781 новый случай заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 25 781 новый случай заражения коронавирусом
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости.
Число случаев COVID-19
в России выросло на 25 781, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Из них больше всего в Москве — 4410, Санкт-Петербурге — 2198, Подмосковье — 1733; меньше всего в Магаданской области — 17, на Чукотке, — 16, в Ненецком округе — 11.
Среди заразившихся у 2034 не было симптомов. Жертвами инфекции стали 883 человека, 14 526 выписались.
Количество заболевших свыше 25 тысяч фиксируют третий день подряд. Накануне сообщалось о 25 769 пациентах. Темп прироста составляет 0,34%.
За время пандемии в стране зарегистрировано 7 612 317 случаев, 210 801 с летальным исходом, 6 740 491 выздоровел.
Всего на планете, по данным Всемирной организации здравоохранения, с коронавирусом столкнулись более 233 миллионов человек, свыше 4,7 миллиона спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США
, Индии
, Бразилии
и Великобритании
.
Профильные ведомства напоминают, что вакцинация остается самым надежным способом защиты от тяжелого течения болезни и необратимых последствий. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко
, большинство пациентов, которые попадают в стационары с COVID-19 — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ
заявляли о связи смертности от коронавируса с отказом от вакцинации.