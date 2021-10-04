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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211004/koronavirus-1752959908.html
В России выявили 25 781 новый случай заражения коронавирусом
В России выявили 25 781 новый случай заражения коронавирусом - РИА Новости, 04.10.2021
В России выявили 25 781 новый случай заражения коронавирусом
Число случаев COVID-19 в России выросло на 25 781, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T11:46
2021-10-04T16:08
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Число случаев COVID-19 в России выросло на 25 781, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Из них больше всего в Москве — 4410, Санкт-Петербурге — 2198, Подмосковье — 1733; меньше всего в Магаданской области — 17, на Чукотке, — 16, в Ненецком округе — 11.Среди заразившихся у 2034 не было симптомов. Жертвами инфекции стали 883 человека, 14 526 выписались.Количество заболевших свыше 25 тысяч фиксируют третий день подряд. Накануне сообщалось о 25 769 пациентах. Темп прироста составляет 0,34%.За время пандемии в стране зарегистрировано 7 612 317 случаев, 210 801 с летальным исходом, 6 740 491 выздоровел.Всего на планете, по данным Всемирной организации здравоохранения, с коронавирусом столкнулись более 233 миллионов человек, свыше 4,7 миллиона спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании.Профильные ведомства напоминают, что вакцинация остается самым надежным способом защиты от тяжелого течения болезни и необратимых последствий. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, большинство пациентов, которые попадают в стационары с COVID-19 — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от коронавируса с отказом от вакцинации.
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общество, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:46 04.10.2021 (обновлено: 16:08 04.10.2021)
 
В России выявили 25 781 новый случай заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 25 781 новый случай заражения коронавирусом

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРаботники скорой медицинской помощи на территории Московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское"
Работники скорой медицинской помощи на территории Московского клинического центра инфекционных болезней Вороновское - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Число случаев COVID-19 в России выросло на 25 781, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Из них больше всего в Москве — 4410, Санкт-Петербурге — 2198, Подмосковье — 1733; меньше всего в Магаданской области — 17, на Чукотке, — 16, в Ненецком округе — 11.
Среди заразившихся у 2034 не было симптомов. Жертвами инфекции стали 883 человека, 14 526 выписались.
Количество заболевших свыше 25 тысяч фиксируют третий день подряд. Накануне сообщалось о 25 769 пациентах. Темп прироста составляет 0,34%.
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7 июля, 13:56Распространение коронавируса
За время пандемии в стране зарегистрировано 7 612 317 случаев, 210 801 с летальным исходом, 6 740 491 выздоровел.
Всего на планете, по данным Всемирной организации здравоохранения, с коронавирусом столкнулись более 233 миллионов человек, свыше 4,7 миллиона спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании.
Профильные ведомства напоминают, что вакцинация остается самым надежным способом защиты от тяжелого течения болезни и необратимых последствий. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, большинство пациентов, которые попадают в стационары с COVID-19 — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от коронавируса с отказом от вакцинации.
 
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