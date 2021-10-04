https://ria.ru/20211004/konflikt-1753062205.html

Неудобное положение. На Украине предрекли новый конфликт

На Украине предупредили о назревающем конфликте с Грузией из-за Саакашвили - РИА Новости, 04.10.2021

Неудобное положение. На Украине предрекли новый конфликт

Бывший депутат Верховной рады Валерия Заружко предупредила, что между Киевом и Тбилиси может возникнуть непростой конфликт из-за ареста третьего президента... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T18:49

2021-10-04T18:49

2021-10-04T20:23

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады Валерия Заружко предупредила, что между Киевом и Тбилиси может возникнуть непростой конфликт из-за ареста третьего президента Грузии Михаила Саакашвили, у которого есть украинское гражданство.По ее словам, задержание Саакашвили — это не просто внутренний вопрос Грузии, он может привести к напряжению в отношениях и с Брюсселем, и с Киевом.Бывший парламентарий рекомендовала МИД Украины тщательно подготовиться и действовать дипломатично, чтобы избежать назревающего между двумя странами напряжения. Если конфликт все же возникнет, из него будет сложно выбраться, предупредила Заружко.Михаил Саакашвили был президентом Грузии с 2004 по 2013 год, после чего бежал. Его заочно осудили по делам об избиении депутата Валерия Гелашвили и об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани. Бывший глава государства также проходит по делам о разгоне митинга 7 ноября 2007 года, растрате бюджетных средств и разгроме телекомпании "Имеди".Саакашвили активно поддерживал смену власти на Украине и в 2015 году стал председателем Одесской областной государственной администрации. Позднее его назначили советником президента Петра Порошенко. В 2016-м покинул занимаемые посты и был депортирован с Украины. При Владимире Зеленском он снова вернулся в страну.Экс-президент Грузии ранее заявлял, что планирует вернуться на родину осенью во время выборов в органы местного самоуправления. Власти объявили его в розыск по нескольким уголовным делам и 1 октября задержали. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заверил, что Саакашвили будет отбывать весь положенный ему тюремный срок. На данный момент бывшего лидера страны осудили на шесть лет.В тюрьме он объявил голодовку. По словам адвоката, Саакашвили намерен продолжать ее до тех пор, пока его и задержанных из-за него граждан не освободят. Он заранее отказался от медицинской помощи в случае, если его состояние ухудшится.

https://radiosputnik.ria.ru/20211004/saakashvili-1753053952.html

https://ria.ru/20211004/saakashvili-1753033177.html

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