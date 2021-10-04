Неудобное положение. На Украине предрекли новый конфликт

18:49 04.10.2021 (обновлено: 20:23 04.10.2021)
На Украине предупредили о назревающем конфликте с Грузией из-за Саакашвили
Экс-депутат Рады Заружко предупредила о назревающем конфликте между Украиной и Грузией
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады Валерия Заружко предупредила, что между Киевом и Тбилиси может возникнуть непростой конфликт из-за ареста третьего президента Грузии Михаила Саакашвили, у которого есть украинское гражданство.
"Он задержан на территории другого государства, плюс он относится к топ-эшелону чиновников. <…> Это все-таки ставит Украину в достаточно неудобное положение, потому что здесь придется реагировать совершенно иначе, чем если бы он был рядовой гражданин", — сказала политик в эфире телеканала "Украина 24".
Бывший парламентарий рекомендовала МИД Украины тщательно подготовиться и действовать дипломатично, чтобы избежать назревающего между двумя странами напряжения. Если конфликт все же возникнет, из него будет сложно выбраться, предупредила Заружко.
Михаил Саакашвили был президентом Грузии с 2004 по 2013 год, после чего бежал. Его заочно осудили по делам об избиении депутата Валерия Гелашвили и об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани. Бывший глава государства также проходит по делам о разгоне митинга 7 ноября 2007 года, растрате бюджетных средств и разгроме телекомпании "Имеди".
Саакашвили активно поддерживал смену власти на Украине и в 2015 году стал председателем Одесской областной государственной администрации. Позднее его назначили советником президента Петра Порошенко. В 2016-м покинул занимаемые посты и был депортирован с Украины. При Владимире Зеленском он снова вернулся в страну.
Экс-президент Грузии ранее заявлял, что планирует вернуться на родину осенью во время выборов в органы местного самоуправления. Власти объявили его в розыск по нескольким уголовным делам и 1 октября задержали. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заверил, что Саакашвили будет отбывать весь положенный ему тюремный срок. На данный момент бывшего лидера страны осудили на шесть лет.
В тюрьме он объявил голодовку. По словам адвоката, Саакашвили намерен продолжать ее до тех пор, пока его и задержанных из-за него граждан не освободят. Он заранее отказался от медицинской помощи в случае, если его состояние ухудшится.