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В Петербурге конфликт из-за пиццы закончился дракой
В Петербурге конфликт из-за пиццы закончился дракой - РИА Новости, 04.10.2021
В Петербурге конфликт из-за пиццы закончился дракой
Уголовное дело об угрозе убийством возбуждено после конфликта соседей в Приморском районе Петербурга, который произошел из-за ошибки разносившего пиццу курьера, РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T10:43
2021-10-04T10:43
происшествия
санкт-петербург
приморский район
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 окт – РИА Новости. Уголовное дело об угрозе убийством возбуждено после конфликта соседей в Приморском районе Петербурга, который произошел из-за ошибки разносившего пиццу курьера, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."После конфликта из-за ошибки при доставке пиццы возбуждено уголовное дело по статье 119 (Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью) УК РФ", - сказал собеседник агентства, не исключив, что дело может быть переквалифицировано.Ранее СМИ сообщили, что в доме на Плесецкой улице произошел конфликт между жильцами после того, как курьер ошибся номером квартиры и доставил пиццу соседям заказчиков. Заказчики узнали, что их пицца съедена, началась ссора - как следует из опубликованной в интернете видеозаписи, подрались девушка и ее соседка. Участники конфликта заявляют, что сосед вышел к ним с отверткой, а его супруга - с ножом. На видео пострадавшая девушка показывает порез на лице и утверждает, что получила ножевое ранение.
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санкт-петербург
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происшествия, санкт-петербург, приморский район
10:43 04.10.2021
 
В Петербурге конфликт из-за пиццы закончился дракой

В Петербурге произошла драка из-за ошибки разносившего пиццу курьера

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 окт – РИА Новости. Уголовное дело об угрозе убийством возбуждено после конфликта соседей в Приморском районе Петербурга, который произошел из-за ошибки разносившего пиццу курьера, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
"После конфликта из-за ошибки при доставке пиццы возбуждено уголовное дело по статье 119 (Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью) УК РФ", - сказал собеседник агентства, не исключив, что дело может быть переквалифицировано.
Ранее СМИ сообщили, что в доме на Плесецкой улице произошел конфликт между жильцами после того, как курьер ошибся номером квартиры и доставил пиццу соседям заказчиков. Заказчики узнали, что их пицца съедена, началась ссора - как следует из опубликованной в интернете видеозаписи, подрались девушка и ее соседка. Участники конфликта заявляют, что сосед вышел к ним с отверткой, а его супруга - с ножом. На видео пострадавшая девушка показывает порез на лице и утверждает, что получила ножевое ранение.
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