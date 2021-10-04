https://ria.ru/20211004/komitety-1753058299.html

В Госдуме предложили увеличить число комитетов

В Госдуме предложили увеличить число комитетов - РИА Новости, 04.10.2021

В Госдуме предложили увеличить число комитетов

Вице-спикер ГД и глава депутатской рабочей группы по подготовке первого заседания Госдумы VIII созыва Александр Жуков заявил, что в следующем созыве парламента... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T18:28

2021-10-04T18:28

2021-10-04T19:20

госдума рф

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политика

владимир путин

александр жуков

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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Вице-спикер ГД и глава депутатской рабочей группы по подготовке первого заседания Госдумы VIII созыва Александр Жуков заявил, что в следующем созыве парламента предлагается создать 32 комитета вместо 26 в прежнем созыве."Обсудили (на заседании), какие вопросы будут обсуждаться на первом заседании, кто первый откроет заседание, кандидатуры, перечень и состав комитетов, вице-спикеры, вот это содержание повестки. В течение трех заседаний решим все кадровые вопросы. Перечень комитетов будет предложен фракциям. Предполагается создать 32 комитета, для сравнения – в действующей Думе их 26. Увеличение связано с тем, что структуру комитетов предполагается приблизить максимально к структуре федеральных органов исполнительной власти", - сказал Жуков во время пресс-подхода.Он отметил, что в предыдущей Думе был комитет по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, теперь же предлагается разделить этот комитет на несколько частей. "Сделать комитет по экономической политике – такое министерство у нас есть, комитет по промышленности, также создать комитет по антимонопольной политике… и комитет, который отдельно будет заниматься проблемами малого и среднего предпринимательства", - уточнил Жуков.По его словам, в пример можно привести и комитет по физкультуре, туризму и молодежной политике, его предлагается разделить на три комитета: комитет по физкультуре и спорту, по туризму и по молодежной политике.Также предлагается создать отдельную комиссию по регламенту для организации работы нижней палаты парламента."Еще целый ряд технических моментов (обсудили): создание различных комиссий, временного секретариата ГД, счетной комиссии – все это необходимо для избрания председателя Госдумы, заместителей председателя, глав комитетов… Предлагается также создать отдельную комиссию по регламенту для организации работы Государственной думы, которая будет решать соответствующие вопросы. Определили список приглашенных на заседание – он очень широкий", - заявил Жуков во время пресс-подхода.В соответствии с регламентом Думы, временная депутатская рабочая группа на первом заседании избирает из своего состава руководителя и его заместителей, уточнили в парламенте.Временная депутатская рабочая группа по подготовке первого заседания Госдумы VIII созыва будет предлагать график работы нижней палаты парламента в осеннюю сессию - два пленарных заседания в неделю в течении трех недель, затем семидневный перерыв на работу в регионах, заявил Жуков.Следующее заседание временной рабочей группы по подготовке первого заседания Госдумы VIII созыва состоится, предположительно, 8 октября, на нем будут рассмотрены предложения фракций по назначениям на руководящие посты в палате, сообщил Жуков."Надеюсь, что на следующем заседании мы уже получим от партий, победивших на выборах, и от фракций конкретный состав фракций, ...полный список депутатов, и их предложения по кадровым назначениям в руководящий состав Государственной Думы, комитетов Государственной Думы и комиссий. И уже на следующем заседании нашей временной рабочей группы будем рассматривать эти предложения для того, чтобы подготовить соответствующие проекты решений для Государственной Думы", - сказал Жуков на пресс-подходе.Ранее президент РФ Владимир Путин своим указом назначил дату первого пленарного заседания Государственной думы восьмого созыва на 10:00 мск 12 октября.

https://ria.ru/20211004/gosduma-1752963200.html

https://ria.ru/20210930/gosduma-1752510067.html

https://ria.ru/20211001/volodin-1752671952.html

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госдума рф, россия, политика, владимир путин, александр жуков