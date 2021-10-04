https://ria.ru/20211004/kitay-1752992104.html

В "досье Пандоры" попали трое китайских политиков

В "досье Пандоры" попали трое китайских политиков - РИА Новости, 04.10.2021

В "досье Пандоры" попали трое китайских политиков

Действующий депутат Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган страны) Фэн Ция, а также два экс-главы Гонконга... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T13:55

2021-10-04T13:55

2021-10-04T13:55

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джордж сорос

всекитайское собрание народных представителей

лян чжэньин

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Действующий депутат Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган страны) Фэн Ция, а также два экс-главы Гонконга фигурируют в расследовании "досье Пандоры" Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ).Как следует из материалов досье, китайский политик Фэн Ция ранее якобы зарегистрировала на Британских Виргинских островах компанию для инвестирования в акции США."В 2016 году Фэн основала на Британских Виргинских островах компанию под названием Linkhigh Trading с целью инвестирования в акции США. Согласно учредительным документам, активы компании, оцениваемые в два миллиона долларов, - это доходы Фэн от операций в сфере недвижимости", - сообщается в "досье Пандоры" на сайте ICIJ.Как отмечается в досье, компания Linkhigh Trading зарегистрирована Комиссией по ценным бумагам и биржам США, но ее записи показывают, что она неактивна.Фэн Ция – китайский политик и предприниматель, возглавляющая несколько компаний, в том числе инвестиционную фирму Shanghai Qisen Investment Holdings. С 2013 по 2017 годы она была членом законодательного органа провинции Хэнань. С 2018 года она является депутатом от провинции Хэнань во Всекитайском собрания народных представителей. На съезде ВСНП в 2019 году Фэн выступала за ужесточение законов для предотвращения коррупции, в частности, с участием частных компаний.В "досье Пандоры" также фигурируют два экс-главы администрации Гонконга: Лян Чжэньин и Дун Цзяньхуа.В частности, сообщается, что Лян Чжэньин, который занимал должность главы администрации Гонконга с 2012 по 2017 годы, а в настоящий момент занимает пост заместителя председателя всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая, использовал подставные компании для владения акциями EuroAsia Properties, дочерней компании DTZ, работающей в Японии. Отмечается, что в конце 2015 года одна из подставных компаний передала DTZ свою долю в EuroAsia Properties в размере в 302 500 долларов. На момент передачи денег антикоррупционное агентство проводило расследование в отношении политика.Вторым экс-главой Гонконга, фигурирующим в досье, является Дун Цзяньхуа, который возглавлял администрацию Гонконга с 1997 по 2005 годы, и в настоящее время также занимает пост заместителя председателя всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая. Как отмечается в досье, в 2017 году Дун Цзяньхуа вместе со своим братом купили компанию Rockington, зарегистрированную на Британских Виргинских островах, чтобы открыть банковский счет на один миллион долларов. Кроме того, как говорится в досье, братья Дун зарегистрировали около 30 компаний в таких юрисдикциях, как Британские Виргинские острова и Сент-Китс и Невис.Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал "досье Пандоры" о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В нем фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, а также более 300 чиновников из порядка 100 стран. В расследовании консорциума журналистов США названы крупнейшим налоговым убежищем.Консорциум ранее назвал это расследование своим самым масштабным разоблачением финансовых тайн. Он отметил, что в досье фигурируют репортажи более 600 журналистов из 117 стран и данные из более чем 11,9 миллиона файлов, полученные в результате утечки.По состоянию на утро 4 октября СМИ материкового Китая никак не прокомментировали упоминание китайских политиков в "досье Пандоры".

https://ria.ru/20211003/nedvizhimost-1752913692.html

https://ria.ru/20211004/peskov-1752981130.html

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в мире, сша, япония, китай, джордж сорос, всекитайское собрание народных представителей, лян чжэньин