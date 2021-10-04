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В Китае запустили кампанию по защите детей от игровой зависимости
В Китае запустили кампанию по защите детей от игровой зависимости - РИА Новости, 04.10.2021
В Китае запустили кампанию по защите детей от игровой зависимости
Государственное управление по делам прессы и печати КНР запустило специальный сайт для жалоб в рамках реализации общенациональной кампании по предотвращению... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T09:04
2021-10-04T09:04
в мире
технологии
китай
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ПЕКИН, 4 окт – РИА Новости. Государственное управление по делам прессы и печати КНР запустило специальный сайт для жалоб в рамках реализации общенациональной кампании по предотвращению развития у несовершеннолетних игровой зависимости.В конце августа управление опубликовало уведомление, согласно которому с 1 сентября с целью "защиты физического и психического здоровья детей" доступ несовершеннолетних пользователей к онлайн-играм будет ограничен тремя часами в неделю, также провайдеры не имеют права предоставлять услуги пользователям, которые пытаются зарегистрироваться или войти в систему не под настоящим именем.Сайт преимущественно создан для того, чтобы представители общественности могли информировать компетентные органы о нарушении поставщиками соответствующих услуг правил, касающихся несовершеннолетних пользователей.На главной странице сайта есть три основных "кнопки" для жалоб, в частности, информирование о том, что провайдер разрешает несовершеннолетним пользователям войти в систему не под настоящим именем, позволяет находиться в системе дольше установленных властями временных рамок, а также взимает чрезмерную плату.Ранее Госсовет КНР сообщил, что власти страны намерены внедрить общенациональную систему электронной аутентификации для несовершеннолетних геймеров в рамках кампании по предотвращению появления у детей игровой зависимости.В 2020 году доходы игровой индустрии в Китае выросли более чем на 20% до 278,7 миллиарда юаней (около 43 миллиардов долларов).
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в мире, технологии, китай
09:04 04.10.2021
 
В Китае запустили кампанию по защите детей от игровой зависимости

В Китае в ходе кампании защиты детей от игровой зависимости запустили сайт для жалоб

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкПекин
Пекин - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© РИА Новости / Павел Львов
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ПЕКИН, 4 окт – РИА Новости. Государственное управление по делам прессы и печати КНР запустило специальный сайт для жалоб в рамках реализации общенациональной кампании по предотвращению развития у несовершеннолетних игровой зависимости.
В конце августа управление опубликовало уведомление, согласно которому с 1 сентября с целью "защиты физического и психического здоровья детей" доступ несовершеннолетних пользователей к онлайн-играм будет ограничен тремя часами в неделю, также провайдеры не имеют права предоставлять услуги пользователям, которые пытаются зарегистрироваться или войти в систему не под настоящим именем.
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Сайт преимущественно создан для того, чтобы представители общественности могли информировать компетентные органы о нарушении поставщиками соответствующих услуг правил, касающихся несовершеннолетних пользователей.
На главной странице сайта есть три основных "кнопки" для жалоб, в частности, информирование о том, что провайдер разрешает несовершеннолетним пользователям войти в систему не под настоящим именем, позволяет находиться в системе дольше установленных властями временных рамок, а также взимает чрезмерную плату.
Ранее Госсовет КНР сообщил, что власти страны намерены внедрить общенациональную систему электронной аутентификации для несовершеннолетних геймеров в рамках кампании по предотвращению появления у детей игровой зависимости.
В 2020 году доходы игровой индустрии в Китае выросли более чем на 20% до 278,7 миллиарда юаней (около 43 миллиардов долларов).
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