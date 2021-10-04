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На северо-востоке Китая произошло наводнение
На северо-востоке Китая произошло наводнение - РИА Новости, 04.10.2021
На северо-востоке Китая произошло наводнение
Власти китайской северо-восточной провинции Ляонин эвакуировали в безопасные места более 4,4 тысячи местных жителей из-за непрекращающихся дождей и вызванного... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T08:28
2021-10-04T08:28
в мире
далянь
шэньян
ляонин
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ПЕКИН, 4 окт – РИА Новости. Власти китайской северо-восточной провинции Ляонин эвакуировали в безопасные места более 4,4 тысячи местных жителей из-за непрекращающихся дождей и вызванного ими наводнения, сообщает в понедельник агентство Синьхуа.С прошлой субботы по всей провинции не прекращаются дожди и грозы, сопровождаемые сильным ветром и в некоторых районах градом. Отмечается, что по состоянию на 06.30 понедельника (01.30 мск) уровень воды в 13 небольших водохранилищах провинции превысил критические отметки.Больше всего жителей было эвакуировано в городах Шэньян, Далянь, Аньшань, Бэньси, Ляоян.Сообщений о погибших или пострадавших пока не поступало.
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в мире, далянь, шэньян, ляонин
08:28 04.10.2021
 
На северо-востоке Китая произошло наводнение

Из-за наводнения на северо-востоке Китая эвакуировали более 4,4 тысячи человек

CC BY 2.0 / egorgrebnev / Автомобиль службы скорой помощи Китая
Автомобиль службы скорой помощи Китая - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
CC BY 2.0 / egorgrebnev /
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ПЕКИН, 4 окт – РИА Новости. Власти китайской северо-восточной провинции Ляонин эвакуировали в безопасные места более 4,4 тысячи местных жителей из-за непрекращающихся дождей и вызванного ими наводнения, сообщает в понедельник агентство Синьхуа.
С прошлой субботы по всей провинции не прекращаются дожди и грозы, сопровождаемые сильным ветром и в некоторых районах градом. Отмечается, что по состоянию на 06.30 понедельника (01.30 мск) уровень воды в 13 небольших водохранилищах провинции превысил критические отметки.
Больше всего жителей было эвакуировано в городах Шэньян, Далянь, Аньшань, Бэньси, Ляоян.
Сообщений о погибших или пострадавших пока не поступало.
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В миреДаляньШэньянЛяонин
 
 
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