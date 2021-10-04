https://ria.ru/20211004/kitay-1752929121.html

На северо-востоке Китая произошло наводнение

На северо-востоке Китая произошло наводнение - РИА Новости, 04.10.2021

На северо-востоке Китая произошло наводнение

Власти китайской северо-восточной провинции Ляонин эвакуировали в безопасные места более 4,4 тысячи местных жителей из-за непрекращающихся дождей и вызванного... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T08:28

2021-10-04T08:28

2021-10-04T08:28

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ляонин

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ПЕКИН, 4 окт – РИА Новости. Власти китайской северо-восточной провинции Ляонин эвакуировали в безопасные места более 4,4 тысячи местных жителей из-за непрекращающихся дождей и вызванного ими наводнения, сообщает в понедельник агентство Синьхуа.С прошлой субботы по всей провинции не прекращаются дожди и грозы, сопровождаемые сильным ветром и в некоторых районах градом. Отмечается, что по состоянию на 06.30 понедельника (01.30 мск) уровень воды в 13 небольших водохранилищах провинции превысил критические отметки.Больше всего жителей было эвакуировано в городах Шэньян, Далянь, Аньшань, Бэньси, Ляоян.Сообщений о погибших или пострадавших пока не поступало.

https://ria.ru/20210903/uragan-1748449686.html

далянь

шэньян

ляонин

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в мире, далянь, шэньян, ляонин